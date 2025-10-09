Dělat dlouhodobé plány je těžké, naštěstí Češi umějí improvizovat, říká šéf Deloitte Svoboda
Mnohé české firmy vyrostly a expandují za hranice. Češi byli v některých sektorech, jako je energetika či zbraně, předvídavější než spousta západních hráčů. Je to rychlostí rozhodovacích procesů i improvizace, které tu jsou historicky dané, řekl country leader Deloitte Česká republika Miroslav Svoboda v pořadu Newstream Business Talk.
Poradenská firma Deloitte Česká republika radí aktuálně klientům s dvěma nejčastějšími agendami: nejvíce je pálí digitalizace a AI, firmy se bojí, aby něco nezmeškaly. „Všechno se mění pod rukama, zejména s příchodem AI. Ať už je to opravdu změna nebo to,že se firmy bojí, aby něco nezmeškaly,“ říká šéf české pobočky společnosti Deloitte Miroslav Svoboda v podcastu Newstream Business Talk. Společnosti zajímá digitální způsob vedení firmy či jak mají fungovat dodávky služeb.
Další aktuální agendou jsou záležitosti spojené s vlastnictvím firem, s nástupnictvím, s regulací, která firmy velmi tlačí - ať už v daňové oblasti či v oblasti auditu. „To, jak budou nastaveny síly globálně, se hodně mění tím, jak dochází k přerozdělení moci mezi zejména Spojenými státy, Čínou a Evropou. Takže klienti chodí s otázkami typu, jaké bude zdanění, jak budeme schopni v budoucnu obchodovat, co všechno po nás budou chtít jednotlivé státy nebo zda naopak přijde nějaká větší harmonizace,“ popisuje Svoboda. Obě velké agendy se pak rozpadají do menších témat, která poradci s klienty řeší.
Mistři improvizace
U regulatorních otázek jde spíše o krátkodobé věci, de facto risk management. Podle Miroslava Svobody se zvlášť v posledním roce věci velmi rychle mění. Příkladem toho je návrh globální minimální daně, takzvaný Pilíř 2, kde na úrovni OECD domluvilo, že ji budou dodržovat všechny členské státy. Amerika ale řekla, že se pravidel účastnit nebude, takže se celý systém přejednává.
„Přitom to má velký dopad do toho, jak reportujete, co sbíráte za údaje, co musíte nasadit za systémy,“ vypočítává šéf Deloitte. Kvůli mnoha změnám se nemohou firmy na regulace spolehnout a není možné stanovovat pevné dlouhodobé strategie. „Pak je potřeba být flexibilní a umět si prostě poradit, byť krátkodobě. A to si myslím, že je velká výhoda českých firem, že trošku improvizace nám jde. Vlastně v tom máme trochu konkurenční výhodu oproti velkým molochům, kde rozhodovací procesy trvají dlouho," poznamenává Svoboda.
Podle něj spousta klientů Deloitte v posledních letech vyrostla ze středních firem do velkých. „Jsem pyšný na to, že se nám podařilo vytvořit podhoubí v rámci středních a větších českých firem, které s námi řeší, jak se dostat na úroveň těch, kterým poskytujeme služby globálně či regionálně,“ říká. Deloitte pro takové firmy pořádá soutěž Best Managed Companies, což je program oceňující přední české soukromě vlastněné a řízené firmy, reprezentující nejvyšší standardy kvality a výkonnosti.
České firmy podle něj zdaleka nerovná se jen sektor automotive. V Česku je velmi silný sektor průmyslové výroby a strojírenství obecně. „Existuje spousta firem, které jsou i třeba evropskými lídry nebo v top tři v Evropě, zapojeny ve větších řetězcích, dodávajících velmi unikátní řešení - typu displeje do mobilu, obrazovek nebo technická řešení třeba pro kolejová vozidla,“ říká.
Dalším velmi silným tuzemským sektorem je e-commerce, kde někteří hráči přerostli tuzemskou velikost a jdou do zahraničí, i do západních zemí. Pak existují obří firmy mezinárodního významu, jako je EPH, Colt, Czechoslovak Group, tedy firmy z oblasti energetiky a bezpečnosti. „V tomto směru zase ČR byla rychlejší a tady tyto skupiny prostě byly rychlejší a předvídavější než spousta západních hráčů. A možná právě proto, že rozhodovací procesy a česká improvizace a schopnost vyplnit díru na trhu, ta je tady historicky daná. Firmy šly do zmíněných oborů v momentě, kdy ještě nebylo jasné, že to bude takový boom. Nebo šly zcela proti trendu,“ říká Miroslav Svoboda v pořadu Newstream Business Talk.
