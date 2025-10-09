Nový magazín právě vychází!

Dělat dlouhodobé plány je těžké, naštěstí Češi umějí improvizovat, říká šéf Deloitte Svoboda

Tereza Zavadilová
Tereza Zavadilová

Mnohé české firmy vyrostly a expandují za hranice. Češi byli v některých sektorech, jako je energetika či zbraně, předvídavější než spousta západních hráčů. Je to rychlostí rozhodovacích procesů i improvizace, které tu jsou historicky dané, řekl country leader Deloitte Česká republika Miroslav Svoboda v pořadu Newstream Business Talk.

Poradenská firma Deloitte Česká republika radí aktuálně klientům s dvěma nejčastějšími agendami: nejvíce je pálí digitalizace a AI, firmy se bojí, aby něco nezmeškaly.  „Všechno se mění pod rukama, zejména s příchodem AI. Ať už je to opravdu změna nebo to,že se firmy bojí, aby něco nezmeškaly,“ říká šéf české pobočky společnosti Deloitte Miroslav Svoboda v podcastu Newstream Business Talk.  Společnosti zajímá digitální způsob vedení firmy či jak mají fungovat dodávky služeb.

Další aktuální agendou jsou záležitosti spojené s vlastnictvím firem, s nástupnictvím, s regulací, která firmy velmi tlačí -  ať už v daňové oblasti či v oblasti auditu. „To, jak budou nastaveny síly globálně, se hodně mění tím, jak dochází k přerozdělení moci mezi zejména Spojenými státy, Čínou a Evropou. Takže klienti chodí s otázkami typu, jaké bude zdanění, jak budeme schopni v budoucnu obchodovat, co všechno po nás budou chtít jednotlivé státy nebo zda naopak přijde nějaká větší harmonizace,“ popisuje Svoboda. Obě velké agendy se pak rozpadají do menších témat, která poradci s klienty řeší. 

Mistři improvizace

U regulatorních otázek jde spíše o krátkodobé věci, de facto risk management. Podle Miroslava Svobody se zvlášť v posledním roce věci velmi rychle mění. Příkladem toho je návrh globální minimální daně, takzvaný Pilíř 2, kde na úrovni OECD domluvilo, že ji budou dodržovat všechny členské státy. Amerika ale řekla, že se pravidel účastnit nebude, takže se celý systém přejednává.

„Přitom to má velký dopad do toho, jak reportujete, co sbíráte za údaje, co musíte nasadit za systémy,“ vypočítává šéf Deloitte. Kvůli mnoha změnám se nemohou firmy na regulace spolehnout a není možné stanovovat pevné dlouhodobé strategie. „Pak je potřeba být flexibilní a umět si prostě poradit, byť krátkodobě. A to si myslím, že je velká výhoda českých firem, že trošku improvizace nám jde. Vlastně v tom máme trochu konkurenční výhodu oproti velkým molochům, kde rozhodovací procesy trvají dlouho," poznamenává Svoboda. 

Podle něj spousta klientů Deloitte v posledních letech vyrostla ze středních firem do velkých. „Jsem pyšný na to, že se nám podařilo vytvořit podhoubí v rámci  středních a větších českých firem, které s námi řeší, jak se dostat na úroveň těch, kterým poskytujeme služby globálně či regionálně,“ říká. Deloitte pro takové firmy pořádá soutěž Best Managed Companies, což je program oceňující přední české soukromě vlastněné a řízené firmy, reprezentující nejvyšší standardy kvality a výkonnosti.

České firmy podle něj zdaleka nerovná se jen sektor automotive. V Česku je velmi silný sektor průmyslové výroby a strojírenství obecně. „Existuje spousta firem, které jsou i třeba evropskými lídry nebo v top tři v Evropě, zapojeny ve větších řetězcích, dodávajících velmi unikátní řešení - typu displeje do mobilu, obrazovek nebo technická řešení třeba pro kolejová vozidla,“ říká.

Dalším velmi silným tuzemským sektorem je e-commerce, kde někteří hráči přerostli tuzemskou velikost a jdou do zahraničí, i do západních zemí. Pak existují obří firmy mezinárodního významu, jako je EPH, Colt, Czechoslovak Group, tedy firmy z oblasti energetiky a bezpečnosti. „V tomto směru zase ČR byla rychlejší a tady tyto skupiny prostě byly rychlejší a předvídavější než spousta západních hráčů. A možná právě proto, že rozhodovací procesy a  česká improvizace a schopnost vyplnit díru na trhu, ta je tady historicky daná. Firmy šly do zmíněných oborů v momentě, kdy ještě nebylo jasné, že to bude takový boom. Nebo šly zcela proti trendu,“ říká Miroslav Svoboda v pořadu Newstream Business Talk.

Kdo kupuje v Česku nejvíce realit?

V čem konkrétně radí Deloitte klientům v oblasti AI? 

Pro jak velkou firmu má špičkové poradenství smysl? 

Jak se liší české miliardové firmy od polských a maďarských?

Budou Češi úspěšní i do budoucna?

Poslechněte si pořad Newstream Business Talks s country leaderem Deloitte Česká republika Miroslavem Svobodou. Video se spouští v úvodu tohoto článku. Ve formě podcastu ho najdete na Spotify nebo Apple Podcasts v kanálu Newstream Podcasty

 

David Batal, vedoucí partner auditorských služeb ve společnosti Deloitte

Banány jsou na kontrolu horší než jaderné palivo, říká šéf auditu v Deloitte

Klára Sýkora (Sudová), Newstream & Partner Advertorial

Argentinský zázrak, nebo ekonomická pohroma? Před Javierem Mileiem se kupí jedna krize za druhou

Javier Milei
Profimedia
Karel Pučelík
Karel Pučelík

Na státní aparát a rozpočet vytáhl s motorovou pilou. Argentinský prezident Javier Milei se stal vzorem mnoha evropských lídrů. Najednou je však ticho po pěšině. „Shodou okolností“ v době kdy se jeho radikální strategie začíná zadrhávat. Ukazuje se, že k prosperitě se nedá jednoduše „proškrtat“?

V Argentině stále probíhá ekonomický experiment. Populistickému prezidentovi, původně anarchokapitalistickému ekonomovi, Javieru Mileiovi a jeho kabinetu se po sérii volnotržních opatření podařilo snížit inflaci, dosáhnout fiskálního přebytku i naděje na celkem solidní tempo růstu. To jsou věci v Argentině nevídané.

Ekonomové a zahraniční pozorovatelé výsledky bedlivě sledují, jedni hledají v Mileiovi příklad pro své vlastní státy, další čekají na důkaz, že je radikální ekonomická politika odsouzena k neúspěchu. V posledních měsících však i u nás převládalo spíše kladné hodnocení. Minulý rok argentinský prezident vystoupil před plným sálem na Žofíně a vzletnými slovy hovořil o svobodě.

Argentinský prezident Javier Milei

Řízl motorovou pilou a zatím se mu daří. Argentinský prezident Milei srazil inflaci a drží si podporu obyvatel

Leaders

Argentinský prezident Javier Milei podle listu Financial Times překvapil kritiky stabilizací hospodářství po letech krize. A po roce ve funkci si stále drží padesátiprocentní podporu voličů.

ČTK

Málokdo však poslouchal varování, abychom Mileiovy reformy nechválili příliš brzy. Poslední týdny ukazují, že opatrnost je na místě. Začátek letošního podzimu si totiž Milei za rámeček rozhodně nedá. Krize totiž musí řešit jak v politické sféře, tak v ekonomice. Vypadá to, že Milei není doma tak populární jako v zahraničí. Sám se ostatně nedávno nechal slyšet, že celý svět pěje ódy na argentinský zázrak, až tedy na Argentince... Dostává jeho experiment trhliny?

Nadhodnocená měna a zaostalé hospodářství

Javier Milei je oblíbencem populistických a krajně-pravicových lídrů po celém světě. Pozitivně se o něm vyjádřil Donald Trump, Elon Musk, šéf britské Reform UK Nigel Farage nebo lídryně tamější Konzervativní strany Kemi Badenochová. V tuto chvíli se Mileiovi vyplatilo, že si udělal přátele. V těžké chvíli mu totiž pomohl právě americký prezident. Bez pomoci ze zahraničí se Argentina stále neobejde.

Jedním z klíčových prvků Mileovy strategie je udržování nadhodnoceného pesa. V září se ale měna dostala pod tlak, takže centrální banka musela rozpustit značnou část svých dolarových rezerv. Nyní mu přispěchal na pomoc Trump s příslibem dvaceti miliard dolarů. Tato epizoda je viditelným důkazem, že argentinská ekonomika nešlape tak, jak bylo popisováno od Mileiova nástupu.

Těžba lithia v solné poušti Salar de Uyuni na jihu Bolívie.

Čína se stane největším světovým těžařem lithia

Zprávy z firem

Čína do příštího roku předstihne Austrálii a stane se největším světovým těžařem lithia, kovu potřebného pro výrobu baterií. Tržní síla Číny by se pak měla zvyšovat až do roku 2035, i když mnoho čínských producentů nebude ziskových. Vyplývá to z prognózy poradenské společnosti Fastmarkets.

ČTK

Mezinárodní pozorovatelé velebící Mileiův program toho už delší dobu přehlíželi víc. Například to, že neúměrně silné peso nesvědčí exportu. Mileova politika navíc brzdí ekonomickou aktivitu. Ze začátku jeho mandátu sice tempo růstu šlo nahoru, křivka se ale brzy zlomila a ve druhém čtvrtletí už šla oproti předchozímu kvartálu do mínusu. Zemi schází investice a s produktivitou na tom není nijak slavně, ačkoliv má například ideální podmínky pro rozvoj obnovitelné energetiky a třetí největší zásoby lithia na světě.

Problémy, které Milei musí vyřešit, jsou strukturální. Jen těžko je odstraní ze dne na den. Časem a klidem na práci však radikál nedisponuje.

Chudí chudnou, bohatí také

Dobře se evidentně nemají ani domácnosti. Milei osekal co mohl. Vláda se až necitlivě chlubí, jak vyhodila na půl milionu státních zaměstnanců. „Byl to stejný recept, jaký Musk vyzkoušel v Doge, ale s divokou intenzitou a bez ohledu na lidské a politické důsledky,“ shrnuje ekonomický komentátor deníku The Guardian Aditya Chakrabortty.

Kvůli Mileiově politice vzrostly ceny energií i další základní položky. Růst mezd nestačí následovat náklady, takže „šoková terapie“ dopadá na chudé i na střední třídu. Mimo jiné rostou i počty zadlužených. Situace domácností ohrožených chudobou se za Mileiovy vlády nijak výrazně nezlepšila. Stručně řečeno, chudí jsou stále chudí, bohatší se od Mileie odvrací, protože se nemají lépe.

Javier Milei, argentinský prezident

Mileiovi hrozí impeachement za pletky s alternativní kryptoměnou

Politika

Argentinský prezident Javier Milei by mohl v brzké době čelit impeachementu kvůli své angažovanosti ve světě kryptoměn. Tvrdí to alespoň advokáti tamní opozice, kterou známý libertarián popudil tento pátek, když na svém účtu na X podpořil projekt alternativní kryptoměny LIBRE.

nst

Politická krize za dveřmi

Přesto to však vypadalo, že vláda má celkem slušnou podporu. Studenou sprchu pro Mileie znamenaly zářijové regionální volby v provincii Buenos Aires, ve kterých jeho uskupení La Libertad Avanza zaostalo o skoro čtrnáct procentních bodů za perónisty – přestože právě oni vládli poslední desítky let s katastrofálními výsledky. Opozici se dařilo i v obvodech, kde doposud úspěchy neslavila. Kromě ekonomiky nepomohly ani zvěsti o korupci Mileiovy sestry Kariny, kterou jmenoval do vysoké funkce. Navíc se dle posledních zpráv zdá, že nebyla jediná.

V provincii žije kolem čtyřiceti procent obyvatel Argentiny, takže je to poměrně dobrý průzkum veřejného mínění, který se vyplatí nepodceňovat. Na konci října se totiž budou konat parlamentní volby, které mohou pro Mileie znamenat pohromu, protože se patrně bude jednat o neoficiální referendum o jeho vládě.

Zastánci volného trhu často a rádi opakují myšlenku, že k prosperitě se nelze dostat přerozdělováním. Argentinský experiment na druhé straně ukazuje, že se k ekonomickému zázraku nelze proškrtat. Zase jednou se ukázalo, že ekonomie a hospodářská politika jsou složitější, než jak tvrdí populisté.

Od Mileiových příznivců patrně nic z toho neuslyšíte – do svého ideového souputníka vložili příliš mnoho politického kapitálu.

Demonstrant drží transparent zobrazující Farage, Muska a Zuckerberga během pochodu proti rasismu a fašismu a na podporu migrantů na Russell Square. Zatímco krajně pravicoví demonstranti v čele s Tommym Robinsonem pořádají vlastní shromáždění před Downing Street pod názvem „Unite The Kingdom“.

Karel Pučelík: Elon Musk je nejbohatší extremista na světě. Proč si ho všímá i papež?

Názory

Elon Musk krátkodobě přišel o post nejbohatšího muže světa. Pokud byste ale hledali nejbohatšího extremistu, nemá majitel Tesly konkurenci. Jeho slova z víkendové demonstrace potvrzují, že se usídlil mezi krajní pravicí. Zároveň je vidět, jak toxické může být hromadění ekonomického a politického vlivu.

Karel Pučelík

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Strnad zakládá AviaNeru, české centrum vývoje vojenských dronů

Strnad zakládá AviaNeru, české centrum vývoje vojenských dronů
CSG, užito se svolením
nst
nst

Průmyslově-technologická skupina Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada vstupuje do segmentu high-tech obranných technologií. Nově založená společnost AviaNera Technologies má zastřešit vývoj, výrobu a obchod s bezpilotními prostředky - Unmanned Aerial Systems (UAS) a zbraňovými systémy.

„Naším cílem je stát se významným hráčem v oboru vojenských UAS a pokročilých zbraňových systémů,“ uvedl Michal Strnad, majitel a CEO CSG. „Když se nám během několika let podařilo vybudovat silnou pozici v oblasti malorážové munice, máme ambici dosáhnout něčeho podobného i v segmentu high-tech obranných technologií,“ dodal.

AviaNera bude od počátku úzce spolupracovat se společností Excalibur International, která pro CSG zajišťuje globální obchod s produkty skupiny i jejích partnerů. „Na rozvoji aktivit CSG v tomto segmentu bude od začátku pracovat zkušený obchodní i projektový tým, který má na kontě obranné projekty v hodnotě stovek milionů eur. Novinkou je, že zákazníkům nabídneme vlastní UAS systémy vyvinuté a vyrobené in-house,“ říká Miloš Šivara, CEO Excalibur International.

Novou společnost povede Pavel Čechal, bývalý výkonný ředitel PBS Group. Podle něj chce AviaNera co nejrychleji vybudovat vývojové a výrobní kapacity. „Stejně jako v jiných oborech usilujeme o maximální vertikální integraci, abychom zákazníkům mohli dodávat finální produkty a komplexní systémy vyvinuté a vyrobené přímo u nás,“ vysvětluje Čechal. „Budeme přitom využívat synergií s firmami CSG, které působí ve výrobě munice nebo softwarových řešení pro provoz dronů.“

Tým AviaNera už jedná o několika akvizicích evropských firem a rozvíjí partnerství na Ukrajině, která je dnes jedním z hlavních center vývoje vojenských UAS. Klíčovou prioritou nové firmy bude vývoj pohonných jednotek – proudových, dvouproudových i hřídelových motorů.

Název AviaNera odkazuje na tradici legendární letňanské Avie a zároveň symbolizuje „novou éru“ českého letectví. „V letectví nastává přelomové období. Do budoucna lze většinu misí, které dnes obstarávají pilotované letouny, řešit prostřednictvím UAS. Překážkou už nejsou technologie, ale legislativa,“ doplňuje Čechal.

Podle CSG má segment obranných UAS mimořádný tržní potenciál. „AviaNera má strategickou příležitost stát se klíčovým dodavatelem nové generace pohonných jednotek pro vojenské bezpilotní aplikace,“ uzavírá Čechal.

Skupina CSG dnes působí ve více než deseti zemích, zaměstnává přes 14 tisíc lidí a její tržby za rok 2024 dosáhly 5,2 miliardy eur. Kromě Tatra Trucks či Excalibur Army zahrnuje i výrobce munice MSM Group nebo americkou The Kinetic Group.

Strnadova CSG má ode dneška dvě nové členky představenstva a nového šéfa marketingu

Zprávy z firem

Průmyslově-technologická skupina Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada posiluje nejvyšší vedení. Do představenstva nově vstupují dvě zkušené manažerky – Michaela Katolická (na úvodním snímku) a Alena Kozáková. Zároveň se ředitelem marketingu a komunikace stává Tomáš Kotera, který po 25 letech odchází z automobilky Škoda Auto.

nst

