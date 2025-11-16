Česko zpřísní pravidla pro e-cigarety: končí sladké příchutě i kanabinoidy
Od prosince se novelou vyhlášky zpřísní pravidla prodeje a označování elektronických cigaret. Výrobci budou mít sedm měsíců na doprodání zásob. Poté nebude možné prodávat cigarety s příchutí cukrovinek nebo s obsahem kanabinoidů, uvedl mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob. E-cigarety loni podle průzkumu Státního zdravotního ústavu užívalo téměř 14 procent populace, za pět let se podíl téměř ztrojnásobil. Z mladých ve věku 15 až 24 let je užívá více než čtvrtina.
„Nikotin je vysoce návyková látka, která negativně ovlivňuje vývoj mozku mladistvých. Vystavení nikotinu v raném věku může vést k problémům s učením, pozorností a rozhodováním, což má dlouhodobé důsledky pro kognitivní a behaviorální vývoj,“ uvedla letos v květnu ředitelka SZÚ Barbora Macková.
Na nikotinu, kterého může být v e-cigaretě víc než v cigaretě klasické, vzniká podle odborníků silná závislost. Dosud nebylo jednotně stanoveno, jak přesně má výrobce obsah nikotinu ve svém produktu uvést.
„Údaje o obsahu nikotinu budou muset být uváděny tak, aby byly jednotlivé výrobky spotřebitelem snadněji porovnatelné, tedy v miligramech na mililitr náplně, respektive v mikrogramech v jedné dávce,“ vysvětlil mluvčí Jakob.
E-cigarety se prodávají jednorázové nebo s možností náplň doplnit. Prodej výrobků s nikotinem mladším 18 let zákon zakazuje. Nově budou muset nést zdravotní varování a symbol nevhodnosti pro mladší 18 let i výrobky bez nikotinu. Náplně nebudou smět kromě cukrovinkové příchutě také obsahovat minerální či rostlinné oleje nebo tuky, případně kanabinoidy a jejich deriváty.
Povinné údaje budou muset být uvedené přímo na výrobku, nikoliv na samolepce, kterou bude původní etiketa pro prodej v Česku přelepená. Zároveň musí podle Jakoba být uvedeno číslo ID, pod kterým je výrobek v České republice oznámený ministerstvu. Jejich seznam MZd aktualizuje každý měsíc.
V roce 2023 byl v ČR oznámený prodej více než 36 milionů jednorázových cigaret a 65 milionů náhradních náplní. Zatímco u jednorázových výrobků legální prodej klesá, u náplní se za pět let více než ztřicetinásobil. Hygienici často na webu upozorňují zejména na jednorázové výrobky, které nejsou správně označené.
Zdravotní výbory Sněmovny a Senátu loni uložily ministerstvu zdravotnictví, aby připravilo takovou regulaci e-cigaret, která by je učinila pro děti méně atraktivní. Elektronické cigarety vznikly jako bezpečnější alternativa pro kuřáky cigaret, zhruba pětina jejich současných uživatelů ale nikdy tabák nekouřila.
