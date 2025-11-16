Nový magazín právě vychází!

Česko zpřísní pravidla pro e-cigarety: končí sladké příchutě i kanabinoidy

Od prosince se zpřísní pravidla prodeje elektronických cigaret
Od prosince se novelou vyhlášky zpřísní pravidla prodeje a označování elektronických cigaret. Výrobci budou mít sedm měsíců na doprodání zásob. Poté nebude možné prodávat cigarety s příchutí cukrovinek nebo s obsahem kanabinoidů, uvedl mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob. E-cigarety loni podle průzkumu Státního zdravotního ústavu užívalo téměř 14 procent populace, za pět let se podíl téměř ztrojnásobil. Z mladých ve věku 15 až 24 let je užívá více než čtvrtina.

„Nikotin je vysoce návyková látka, která negativně ovlivňuje vývoj mozku mladistvých. Vystavení nikotinu v raném věku může vést k problémům s učením, pozorností a rozhodováním, což má dlouhodobé důsledky pro kognitivní a behaviorální vývoj,“ uvedla letos v květnu ředitelka SZÚ Barbora Macková.

Na nikotinu, kterého může být v e-cigaretě víc než v cigaretě klasické, vzniká podle odborníků silná závislost. Dosud nebylo jednotně stanoveno, jak přesně má výrobce obsah nikotinu ve svém produktu uvést.

„Údaje o obsahu nikotinu budou muset být uváděny tak, aby byly jednotlivé výrobky spotřebitelem snadněji porovnatelné, tedy v miligramech na mililitr náplně, respektive v mikrogramech v jedné dávce,“ vysvětlil mluvčí Jakob.

E-cigarety se prodávají jednorázové nebo s možností náplň doplnit. Prodej výrobků s nikotinem mladším 18 let zákon zakazuje. Nově budou muset nést zdravotní varování a symbol nevhodnosti pro mladší 18 let i výrobky bez nikotinu. Náplně nebudou smět kromě cukrovinkové příchutě také obsahovat minerální či rostlinné oleje nebo tuky, případně kanabinoidy a jejich deriváty.

Povinné údaje budou muset být uvedené přímo na výrobku, nikoliv na samolepce, kterou bude původní etiketa pro prodej v Česku přelepená. Zároveň musí podle Jakoba být uvedeno číslo ID, pod kterým je výrobek v České republice oznámený ministerstvu. Jejich seznam MZd aktualizuje každý měsíc.

V roce 2023 byl v ČR oznámený prodej více než 36 milionů jednorázových cigaret a 65 milionů náhradních náplní. Zatímco u jednorázových výrobků legální prodej klesá, u náplní se za pět let více než ztřicetinásobil. Hygienici často na webu upozorňují zejména na jednorázové výrobky, které nejsou správně označené.

Zdravotní výbory Sněmovny a Senátu loni uložily ministerstvu zdravotnictví, aby připravilo takovou regulaci e-cigaret, která by je učinila pro děti méně atraktivní. Elektronické cigarety vznikly jako bezpečnější alternativa pro kuřáky cigaret, zhruba pětina jejich současných uživatelů ale nikdy tabák nekouřila.

Stubb: Pokud Evropa nepřitvrdí, bude zima pro Ukrajinu rozhodující

Alexander Stubb
ČTK
ČTK
ČTK

Příměří na Ukrajině pravděpodobně do jara nebude a evropští spojenci musí i přes korupční skandál, který zachvátil Kyjev, pokračovat v podpoře Ruskem napadené země, řekl v rozhovoru pro AP finský prezident Alexander Stubb. Evropa si mezitím podle něj bude muset udržet odolnost a odhodlání, aby přečkala zimní měsíce, zatímco Moskva bude pokračovat ve svých hybridních útocích a informační válce po celém kontinentu.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se musí rychle vypořádat se skandálem kolem úplatkářství a zpronevěry, protože aféra jen nahrává Rusku, domnívá se Stubb. Evropské lídry nicméně vyzval, aby zvážili posílení finanční a vojenské podpory Kyjeva, který čelí plíživému postupu ruských vojsk na bojišti.

„Nejsem příliš optimistou, že bychom dosáhli příměří nebo zahájili mírová vyjednávání, alespoň ne ještě letos,“ řekl Stubb a dodal, že by bylo dobré „dát něco do pohybu“ do března. Třemi velkými otázkami na cestě k příměří jsou bezpečnostní záruky pro Ukrajinu, obnova její ekonomiky a dosažení určitého porozumění ohledně územních nároků, uvedl finský prezident, který s AP hovořil v sobotu na vojenské základně severně od Helsinek, kde sledoval finské dobrovolníky při obranném výcviku.

Úplatky za dvě miliardy

Ukrajinský protikorupční úřad NABU tento týden uvedl, že úřady obvinily sedm lidí v souvislosti s korupcí v energetickém sektoru. Skupina podle vyšetřovatelů na úplatcích získala 100 milionů dolarů (přes dvě miliardy korun). Centrem skandálu, který média označují za největší od začátku ruské invaze, je společnost Enerhoatom, provozovatel ukrajinských jaderných elektráren. Zelenskyj v sobotu oznámil rozsáhlé personální změny v energetických podnicích Ukrajiny.

Ukrajina se brání ruské vojenské agresi, rozpoutané na rozkaz ruského prezidenta Vladimira Putina, už čtvrtým rokem. Rusko v posledních týdnech opět zintenzivnilo údery na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Moskva se od začátku invaze každý rok s přicházející zimou snaží ochromit ukrajinskou energetickou síť ve snaze narušit morálku obyvatel napadené země a také její vojenskou výrobu, napsala už dříve AP.

Michael Kretschmer

Po válce bychom měli znovu obchodovat s Ruskem, řekl německý politik

Politika

Saský premiér Michael Kretschmer uvedl, že Německo by po případném uzavření příměří na Ukrajině mělo znovu začít dovážet energetické suroviny z Ruska. Informovala o tom agentura DPA.

ČTK

Přečíst článek

Babišova koza zůstane celá. A Piráti narazili do zdi

Andrej Babiš
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Andrej Babiš měl rušný týden. Ve středu navštívil prezidenta Pavla, aby probrali programové prohlášení vlády a Babišův střet zájmů. Pavlovi vadí, že v prohlášení chybí zmínka o tom, že Rusko je náš nepřítel. Babiš přijel na Hrad sebevědomě, ale poznal, že s Pavlem to nebude tak snadné. Ze schůzky odjížděl do Průhonic jako zmoklá slepice.

Veřejně to vypadalo, že se schyluje k velké bitvě mezi Sněmovnou a Hradem. Po krátké debatě s budoucími koaličními partnery Babiš vzkázal na Hrad, že na programovém prohlášení se nic měnit nebude. Hrad krátce na to sdělil, že neočekával, že všechna jeho „doporučení“ budou vyslyšena. Aha, takže to neměl být tvrdý střet. Byla to jen taková oťukávaná. Vymezování si mantinelů.

Babiš už je zase na koni. Podpořil ho i Macinkům mentor Václav Klaus, který se nechal slyšet, že Pavel se snaží „radikálně měnit ústavní systém.“ Klaus, mistr velkých slov.

Klasické české řešení

Babišovi zbývá vyřešit jen střet zájmů. Jak prohlásil, Agrofert neprodá, není to jako prodat rohlík na krámě. Má pravdu. Holding o dvou stech firmách se neprodává za měsíc. A ne v době, kdy je prodávající pod tlakem. Co tedy Babišovi zbývá? Sehrát podobné divadlo jako to udělal se svěřenskými fondy. Naoko společnost někam převede. Že by na dceru? Právně bude vše čisté, o to se postará jeho právní tým. A firmu bude mít stále pod dohledem. Klasické české řešení, kdy se vlk nažere a koza zůstane celá.

Těžké procitnutí prožili Piráti. Při obsazování téměř stovky lépe placených a vlivných míst v čele osmnácti sněmovních výborů zcela vyhořeli. Nedostali ani jeden flek. Marně hořekoval jejich šéf Hřib, že to se za třicet let Sněmovny nikdy nestalo, aby strana s půl milionem voličů neměla zastoupení v orgánech. Inu, všechno je jednou poprvé.

Piráti si za to do velké míry mohou sami. Kde jsou ty doby, kdy před minulými volbami stál Ivan Bartoš bok po boku s Vítem Rakušanem na vltavském nábřeží. Jako dvojčata. Jenže Piráti byli potížisté. Před rokem z koalice odešli, jejich čtyři poslance Fiala nepotřeboval. A začali šít do všech, minulých partnerů i oponentů. Nyní si vyzvedli účet. Mají osmnáct poslanců, kteří jsou jim nanic.

Šéf ANO Andrej Babiš

Babiš představil plán, kdy vyřeší svůj střet zájmů

Politika

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš oznámí, jakým způsobem vyřeší svůj střet zájmů, těsně před tím, než ho prezident Petr Pavel jmenuje do premiérské funkce. Pokud si to prezident přeje, sdělí to veřejně. Babiš to řekl po jednání koaliční rady vznikající vlády ANO, SPD a Motoristů v Průhonicích.

ČTK

Přečíst článek

