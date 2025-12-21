Nápad zakázat dětem sociální sítě se šíří dál. Teď o něm uvažují Švýcaři
Švýcarsko musí zvýšit úsilí o ochranu děti před riziky spojenými s internetovými sociálními sítěmi. V rozhovoru s listem SonntagsBlick to uvedla švýcarská ministryně vnitra Elisabeth Baumová-Schneiderová. Signalizovala, že je otevřená zákazu přístupu dětí na sociální sítě.
V Austrálii tento měsíc vstoupil v platnost zákon zakazující přístup na sociální sítě dětem mladším 16 let. Podle ministryně by mělo Švýcarsko zvážit podobná opatření. „Debata v Austrálii a v Evropské unii je důležitá, musí se vést i ve Švýcarsku. Já jsem otevřená zákazu sociálních médií,“ uvedla Baumová-Schneiderová.
Co přesně zakázat?
Úřady by nyní podle ministryně měly posoudit, jaké aktivity by měly být omezeny. „Otázka je jednoduchá: Co zakážeme? Používání (sociálních sítí) dětmi? Šíření nebezpečného obsahu? Algoritmy, které cílí na zranitelná místa mladistvých?“ uvedla Baumová-Schneiderová.
Zákon, který naštvává americké technologické mediální platformy, od této středy platí v Austrálii. Jde o přísný zákaz používání sociálních sítí lidmi mladšími než 16 let. Podobné zákazy sice ve světě také existují, ale v menší míře a mírnější podobě. O jejich rozšíření se dále diskutuje – a to i v Evropě. Odborníci se neshodnou na tom, jestli to opravdu má smysl, píše v analýze pro Newstream novinář Josef Tuček.
Podle ministryně se bude v příštím roce na toto téma konat podrobná diskuse. „Nesmíme zapomínat na samotné platformy sociálních médií. Musejí převzít zodpovědnost za obsah, který děti a mladí lidé konzumují,“ uvedla Baumová-Schneiderová.
Australský zákaz přístupu dětí na sociální sítě sklidil chválu ze strany řady rodičů a organizací usilujících o ochranu dětí. Vyvolal ale i kritiku ze strany zastánců svobody projevu a velkých technologických firem, píše agentura Reuters.
