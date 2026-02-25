Dominik Stroukal: Hospodářské strategie se celkem dobře vymýšlejí, ale špatně prosazují
Je dobře, že vláda přichází se svou hospodářskou strategií prakticky na začátku svého volebního období, takže je ještě čas něco prosadit, říká ekonom a vyučující na Metropolitní univerzitě Praha Dominik Stroukal. „Obecně platí, že daleko horší než vymyslet nějaká opatření, je zvládnutí politické stránky věci,“ bilancuje zkušenosti ze svého působení v nedávno rozpuštěné Národní ekonomické radě vlády (NERV).
Novou hospodářskou strategii s názvem Česko: Země budoucnosti 2.0., kterou před pár dny představila vláda, vidí Stroukal v pozitivním světle. Hlavní linie podle něj jde směrem, který by makroekonomové klidně podepsali, a který tady už byl předtím. Třeba i z dílny NERV, Svazu průmyslu a dopravy ČR, 2. ekonomické transformace a dalších podnikatelských asociací. Oním směrem je zacílení na podporu inovací, vzdělávání či digitalizace. Obecně řečeno modernizace českého státu.
Jenže je tu problém. „Stimulovat agregátní poptávku, to umějí politici velmi rychle. Jenže pokud se bavíme o dlouhodobém udržitelném růstu, tak to je obtížnější a vyžaduje to opatření, která trvají dlouho. A která nebývají populární i z toho důvodu, že jejich efekt není vidět hned,“ říká Stroukal. „Když se ale udělají teď, tak se nám jejich efekt á la složené úročení za ty desítky let vrátí,“ dodává.
👉 Celý rozhovor s ekonomem Dominikem Stroukalem čtěte na newstream.cz již zítra ráno.
Vymyslet? Ano. Prosadit? Ne
Vymyslet hospodářská opatření, která dávají smysl, je podle Stroukala, který v NERV koordinoval činnosti ekonomické pracovní skupiny, obecně jednodušší než jejich realizace, než zvládnutí politické stránky věci.
„Řada kroků se prostě strašně těžko politicky prodává. Když třeba budete chtít něco přenastavit v mateřských školkách, v hrubém domácím produktu se to projeví až třeba za 30 let. Takže jde o to, jak silný bude dotyčný ministr, aby to prosadil, aby se to dostalo až k poslednímu úředníkovi. Jinak se to nestane,“ říká. „I s tím jsme měli jako NERV u prorůstových opatření problém. I když na těch opatřeních byla relativně široká shoda a k jejich prosazení politická vůle…Vláda se nakonec věnovala důležitějším věcem. Politické kampani, řešení konkrétních problémů, které se vyskytly. A nechtěla nebo nemohla se ve druhé polovině svého mandátu věnovat dlouhodobějším věcem. I proto je možná dobře, že tato strategie přichází na začátku vládní periody, že je ještě čas něco udělat,“ dodává na adresu politického cyklu.
Za příklad toho, na čem si nová vláda (stejně jako vlády předchozí i budoucí) může vylámat zuby, je zamýšlená změna řízení univerzit. „To je skvělé. Jenže zkuste to na těch univerzitách prosadit! Ministr tu moc má a kdyby chtěl, tak to dokáže udělat. Ale nastanou obrovské války s rektory. Bude to prostě nepříjemné a ministrovi se do toho nebude chtít. Protože jaký to bude mít efekt pro voliče? Ano, zlepší se školství, ale ten efekt bude neuchopitelný, nevyčíslitelný,“ nastiňuje Stroukal. Pro voliče je podle něj téma způsobu řízení univerzit prostě neatraktivní a kapacita politika a jeho politický kapitál je omezený. „Naproti tomu - když se zvednou platy státních zaměstnanců, tak je to vidět a vygeneruje to rychlý poptávkový stimul,“ podtrhuje ekonom.
Vláda míní, úřednický aparát mění
Ekonom a člen bývalého NERV Dominik Stroukal popisuje další důvod, proč se nemusí podařit prosadit i opatření, která jsou pro všechny strany třeba i přijatelná a prospěšná. „Z našich zkušeností víme, že strategické kroky jsou silně mezirezortní. Proto jejich realizace zůstává viset. Každý si na to dává čas a na konci mezirezortního připomínkového řízení se k vám vrátí úplně jiný dokument a vy musíte udělat to kolečko znova. Je to únavné a pokud máte omezené prostředky a čas, tak se pak věnujete věcem, které vám zajistí, že budete moci vládnout v dalším období,“ konstatuje. „Já tohle naprosto chápu a respektuji. Ale je to škoda pro nás jako občany,“ dodává.
A přidává jeden příklad. „My jsme třeba v rámci NERV dostali z jednoho ministerstva požadovanou reakci na návrh jednoho opatření, jednoho bodu, odpověď až po půl roce. A prý, co to po nás chcete, to už je splněné. Jenže ono to splněné nebylo. Kdyby prostě řekli, bude nám to trvat 10 let, tak by to bylo v pořádku. Ale oni řeknou, je to splněné a vy přitom víte, že není. Tak se prostě ta komunikace zasekne a nikam to nevede. A není to kvůli tomu, že by to někdo nechtěl. Je za tím prostě jen úředničina,“ hodnotí popsané zkušenosti.
