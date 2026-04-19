Češi tápou v energiích: čtvrtina nerozumí základům, polovina věří mýtům

Češi tápou v energiích: čtvrtina nerozumí základům, polovina věří mýtům

Regulovaná část elektřiny pro domácnosti vzroste meziročně o 71 procent
Až čtvrtina Čechů má nízkou energetickou gramotnost a v základních otázkách kolem energií tápe. Nejčastěji nerozumí fungování záloh, cenám nebo rozdělení plateb. Vyplývá to z průzkumu společnosti epet, který zkoumal znalosti i praktické dovednosti domácností.

Šetření, do něhož se na přelomu února a března zapojilo 1002 respondentů prostřednictvím Českého národního panelu, ukázalo, že většina lidí sice má alespoň průměrné znalosti, ale výrazná část populace stále naráží na zásadní nejasnosti.

„Z dat víme, že 77 procent Čechů disponuje alespoň průměrnou mírou energetické gramotnosti, což není špatný výsledek. Pořád je tu ale čtvrtina domácností, která v oblasti energií výrazně tápe,“ uvedl obchodní ředitel epet Roman Šmíd.

Nejčastější omyly

Jedním z nejčastějších omylů je přesvědčení, že si lidé mohou vybrat distributora energií. Myslí si to 45 procent Čechů a dalších 11 procent si není jistých. Ve skutečnosti je distributor dán podle místa bydliště a stará se o infrastrukturu i distribuci energie. Spotřebitel si může zvolit pouze dodavatele, tedy firmu, která energii prodává a fakturuje.

Problémy mají Češi i v orientaci v cenách. Například 44 procent lidí považuje dvoutarifní sazby za výhodnější vždy, bez ohledu na skutečnou spotřebu. Více než desetina respondentů se navíc mylně domnívá, že se tyto tarify liší podle velikosti jističe.

Další častou chybou je nepochopení záloh. Pětina lidí považuje za nejlepší nabídku tu s nejnižšími zálohami a podobný podíl si myslí, že snížením záloh lze ušetřit. „Narážíme na mýtus, že nízká záloha znamená nízkou cenu. Ve skutečnosti jde jen o splátkový kalendář na budoucí účet. Nízké zálohy často znamenají, že si spotřebitel vytváří dluh, který ho dožene při ročním vyúčtování,“ vysvětlil Šmíd.

Průzkum zároveň ukázal i nízkou aktivitu odběratelů. Téměř polovina Čechů nikdy nezměnila svého dodavatele energií. Paradoxně přitom právě lidé s nejnižšími znalostmi nejméně využívají srovnávače nebo rady odborníků, které by jim mohly pomoci se lépe zorientovat.

Babišova pragmatická politika

Andrej Babiš
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Andrej Babiš, jak sám prohlásil, uznává pragmatickou, nikoli hodnotovou politiku. Jedinou hodnotou, kterou uznává, jsou patrně peníze. Právě přes ty chce nyní ovládnout neposlušnou Českou televizi a rozhlas.

Převod financování televize a rozhlasu z poplatků na státní rozpočet není technikálie, jak prezentuje vláda. Ukazuje to už první představený rozpočet televize, tedy na rok 2027. Je o miliardu nižší než letošní realita. Z televize se už ozývá, že bude muset propouštět a omezit výrobu pořadů.

Ministr Klempíř mezitím veřejně rozhazuje názory, že třeba StarDance do České televize nepatří. Nejsou to slova do větru. Finanční páky jsou silným argumentem. Proč třeba nadnárodní řetězce okamžitě uposlechly bezprecedentní zásah vlády do cenotvorby nafty a benzínu? Protože finančák má bezpočet možností firmy deptat. U televize nejde o StarDance. Politikům jde o zpravodajství. Budou televizi finančně škrtit tak dlouho, dokud ve zpravodajství nedosáhnou svého.

V bitvě o Turecko zazněly poslední výstřely. Pavel patrně konečně pochopil, že si cestu na summit NATO v Ankaře nevydupe. Babiš definitivně potvrdil, že letí on, Zůna a Macinka. Ten rozhodnutí vlády, které inicioval, samozřejmě využil k další várce posměšků vůči prezidentovi. Rozený diplomat. Prezident však jako bývalý voják dobře ví, že to byla jenom jedna bitva. Vláda ho potřebuje, ať už chce, nebo ne.

Miloš Vystrčil

Babiš neposkytne Vystrčilovi letadlo pro cestu na Tchaj-wan. Prorazil další dno, ohradil se Kupka

Politika

Vláda podle premiéra Andreje Babiše (ANO) odmítla poskytnout předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi (ODS) letoun pro druhou cestu na Tchaj-wan. Babiš to uvedl na setkání k devátému výročí internetové televize XTV, informoval server Blesk. Premiér zdůvodnil odmítnutí odlišnou vládní zahraniční politikou ve vztahu k Číně. Čína považuje Tchaj-wan za svou odštěpeneckou provincii.

Přečíst článek

Babiš se na dovolené na Maledivách naladil na na válečnou notu. Po návratu vykopl Pavla ze summitu, šéfovi NATO Ruttemu v Praze vykládal, že náš malý rozpočet na armádu je vlastně velký a na usmířenou nabídl pro Hormuz český radar. Nakonec vyrazil za vojáky do Bechyně, aby jim vysvětlil, že dostali o 25 miliard korun víc než vloni od Fialy. Kde všechna ta svá čísla vláda bere zůstává záhadou.

Svůj pragmatismus a pohrdání hodnotami Babiš potvrdil, když šéfovi Senátu Miloši Vystrčilovi zatípnul speciál na Tchaj-wan. Hodnotová politika podle něj nic nepřinesla, jenom poškodila české firmy. Pavel to vidí s hodnotami jinak. Provedl v Chile sice malé, ale roztomilé gesto, když vrátil protokolární pero, které se před patnácti lety nějakým kouzlem ocitlo v kapse Václava Klause.

Český spotřebitel, už tak zkoušený inflačními vlnami posledních let, se musí připravit na další náraz. Tentokrát nepůjde o neviditelnou ruku trhu, ale o ruku úřední, oděnou do zeleného hávu. Od roku 2028 má totiž v plné síle dopadnout systém emisních povolenek ETS2.

Dosud se emisní povolenky týkaly hlavně velkých fabrik a elektráren. Nově se ale systém rozšiřuje přímo na silniční dopravu, vytápění budov a menší průmysl. V praxi to znamená, že každá kapka benzínu či každá tuna uhlí v sobě ponese cenovku za vypuštěné emise.

Nová analýza PAQ Research a Centra veřejných financí ukazuje, co nás čeká, pokud cena povolenky zůstane na stropu 55 eur. Průměrná domácnost sice zaplatí o 477 korun měsíčně navíc, ale nenechme se zmást, právě průměr je zde zavádějící.

Hluboké rozdíly

Při bližším pohledu je zřejmé, že dopady nového systému budou výrazně nerovnoměrné a „průměr“ spíše zakrývá hluboké rozdíly mezi domácnostmi. Na jedné straně stojí téměř polovina domácností, které pocítí jen velmi mírný nárůst nákladů do 250 korun měsíčně, protože už dnes využívají dálkové teplo, elektřinu nebo mají své bydlení energeticky úspornější.

Zcela jiná situace ale čeká domácnosti závislé na fosilních palivech, zejména na uhlí. Těch je sice relativně málo, ale dopad na ně je výrazný – jejich měsíční náklady mohou vzrůst zhruba o tisíc korun, pokud nezmění způsob vytápění nebo nezateplí své bydlení. Celkově se přitom počítá s tím, že ceny uhlí vzrostou zhruba o 30 procent, zemního plynu o 15 procent, nafty o 12 procent a benzínu o přibližně 11 procent.

Největším paradoxem tohoto „výchovného“ systému je jeho sociální nespravedlnost. Zatímco pro nejbohatší desetinu Čechů představují nové náklady jen zanedbatelných 0,5 procenta jejich příjmů, pro ty nejchudší je to citelných 1,6 procenta – tedy trojnásobný relativní náraz. Možnost reagovat na vyšší ceny – například investicí do úspornějšího vytápění – je přitom mezi jednotlivými skupinami velmi nerovnoměrná, což rozdíly dále prohlubuje.

Stát získá až 170 miliard

Stát přitom podle odhadů může z prodeje povolenek mezi lety 2028 a 2032 získat 130 až 170 miliard korun. Otázkou zůstává, jak tyto prostředky vrátí zpět do ekonomiky. Studie navrhuje kombinaci opatření, která zahrnuje zvýšení slevy na poplatníka, úpravu sociálních dávek prostřednictvím energetického paušálu a valorizaci důchodů. Takové nastavení by dokázalo zmírnit dopady zejména na nízkopříjmové domácnosti a snížit podíl výrazně zasažených domácností přibližně ze 30 procent na 17 procent.

Ani tak však nelze přehlédnout, že jde především o zmírňování dopadů systému, který sám o sobě zvyšuje náklady na energie.

Zatímco my si v Evropě dobrovolně zdražujeme životní úroveň a průmyslovou výrobu, zbytek světa se dívá. EU se na světových emisích podílí jen zlomkem a tento podíl stále klesá. Pokud Čína, Indie nebo USA nebudou hrát stejnou hru se stejným nasazením, riskujeme, že se z Evropy stane sice „klimaticky čistý“, ale ekonomicky vyčerpaný skanzen s drahými energiemi.

