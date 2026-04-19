Češi tápou v energiích: čtvrtina nerozumí základům, polovina věří mýtům
Až čtvrtina Čechů má nízkou energetickou gramotnost a v základních otázkách kolem energií tápe. Nejčastěji nerozumí fungování záloh, cenám nebo rozdělení plateb. Vyplývá to z průzkumu společnosti epet, který zkoumal znalosti i praktické dovednosti domácností.
Šetření, do něhož se na přelomu února a března zapojilo 1002 respondentů prostřednictvím Českého národního panelu, ukázalo, že většina lidí sice má alespoň průměrné znalosti, ale výrazná část populace stále naráží na zásadní nejasnosti.
„Z dat víme, že 77 procent Čechů disponuje alespoň průměrnou mírou energetické gramotnosti, což není špatný výsledek. Pořád je tu ale čtvrtina domácností, která v oblasti energií výrazně tápe,“ uvedl obchodní ředitel epet Roman Šmíd.
Nejčastější omyly
Jedním z nejčastějších omylů je přesvědčení, že si lidé mohou vybrat distributora energií. Myslí si to 45 procent Čechů a dalších 11 procent si není jistých. Ve skutečnosti je distributor dán podle místa bydliště a stará se o infrastrukturu i distribuci energie. Spotřebitel si může zvolit pouze dodavatele, tedy firmu, která energii prodává a fakturuje.
Problémy mají Češi i v orientaci v cenách. Například 44 procent lidí považuje dvoutarifní sazby za výhodnější vždy, bez ohledu na skutečnou spotřebu. Více než desetina respondentů se navíc mylně domnívá, že se tyto tarify liší podle velikosti jističe.
Další častou chybou je nepochopení záloh. Pětina lidí považuje za nejlepší nabídku tu s nejnižšími zálohami a podobný podíl si myslí, že snížením záloh lze ušetřit. „Narážíme na mýtus, že nízká záloha znamená nízkou cenu. Ve skutečnosti jde jen o splátkový kalendář na budoucí účet. Nízké zálohy často znamenají, že si spotřebitel vytváří dluh, který ho dožene při ročním vyúčtování,“ vysvětlil Šmíd.
Průzkum zároveň ukázal i nízkou aktivitu odběratelů. Téměř polovina Čechů nikdy nezměnila svého dodavatele energií. Paradoxně přitom právě lidé s nejnižšími znalostmi nejméně využívají srovnávače nebo rady odborníků, které by jim mohly pomoci se lépe zorientovat.
