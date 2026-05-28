Lukáš Kovanda: Zelená úsporám končí jako dotační automat. Babišova vláda mění podporu bydlení v půjčky

Lukáš Kovanda
Program Zelená úsporám za více než šestnáct let rozdělil domácnostem přes sto miliard korun a stal se nejpopulárnější státní podporou energetických renovací. Teď přichází zásadní obrat. Běžné domácnosti už nemají spoléhat hlavně na přímé dotace, ale na bezúročné úvěry. To může zájem o renovace citelně ochladit.

Dotační program Nová zelená úsporám čeká největší změna od svého vzniku. Premiér Andrej Babiš společně s ministrem životního prostředí Igorem Červeným představí nové podmínky programu, které výrazně omezí jeho dosavadní páteř: přímé dotace.

Místo nich má být hlavním nástrojem podpory bezúročný úvěr. Přímá dotace zůstane zachována především pro nízkopříjmové domácnosti v programu NZÚ Light. Stát tak u běžných žadatelů nebude renovaci spolufinancovat stejným způsobem jako dosud, ale pokryje zejména cenu peněz, tedy úroky, které by lidem jinak vznikly nad rámec samotných nákladů na opravu domu či bytu.

Nezajištěný úvěr na tři miliony a 25 let? Proč ne. Stavební spoření žije i přes invazi hypoték

I když synonymem financování nákupu, oprav či modernizací nemovitostí jsou hypotéky, stavební spoření své místo na slunci neztrácí. I proto, že nabízí úvěr, který je na trhu jedinečný, říká v rozhovoru Petr Kielar, nezávislý konzultant v oboru stavební spoření a bývalý dlouholetý zaměstnanec a posléze člen představenstva Českomoravské stavební spořitelny, předchůdkyně dnešní ČSOB Stavební spořitelny.

Zelená úsporám a její nástupce Nová zelená úsporám se přitom zapsaly do historie Česka jako vůbec nejúspěšnější a nejvyhledávanější státní podpora zaměřená na energetické úspory bydlení. Od spuštění původního programu v dubnu 2009 do loňského listopadu, kdy musel být příjem žádostí kvůli enormnímu zájmu dočasně zastaven, proteklo systémem přes 109 miliard korun.

Tyto peníze pomohly statisícům domácností snížit účty za energie, zateplit domy, vyměnit zdroje vytápění nebo pořídit fotovoltaiku. Od letošního roku se však logika podpory zásadně mění. Pro běžné žadatele končí éra přímých dotací „na ruku“ a hlavní formou podpory se stávají státem garantované bezúročné úvěry. To může přinést výrazné ochlazení zájmu.

Program, který vyrostl na emisních povolenkách

Poptávka po energetických inovacích prošla během uplynulých šestnácti let několika zásadními vlnami. Historicky první program Zelená úsporám, který běžel v letech 2009 až 2012, rozdělil mezi přibližně 75 tisíc žadatelů 20,2 miliardy korun. Peníze stát tehdy získal z jednorázového prodeje emisních povolenek do zahraničí, zejména do Japonska.

Po krátké pauze a pilotním restartu v roce 2013, kdy se vyčerpala jedna miliarda korun, nastoupila v roce 2014 Nová zelená úsporám. Ta už byla financována průběžně z výnosů z prodeje emisních povolenek EU, respektive z Modernizačního fondu, kam tyto výnosy směřují.

V letech 2014 až 2021 Nová zelená úsporám stabilně rozdělovala průměrně dvě až tři miliardy korun ročně. Celkem v této etapě vyplatila 16 miliard korun.

Energetická krize spustila dotační horečku

Zlom přišel s energetickou krizí na podzim roku 2021. Mezi lety 2021 a 2023 se v rámci Národního plánu obnovy vyčerpalo 22 miliard korun a zájem občanů začal lámat rekordy.

Absolutní vrchol nastal v modernizované etapě mezi lety 2023 a 2025, kdy lidé z dotačního rozpočtu odčerpali 50,1 miliardy korun. Enormní poptávku hnaly nejen obavy z drahých energií, ale také bonusové podprogramy Oprav dům po babičce a zejména NZÚ Light, který nabídl stoprocentní zálohovou podporu pro seniory a nízkopříjmové domácnosti.

V listopadu 2025 však Ministerstvo životního prostředí muselo příjem žádostí kvůli vyčerpání peněz z emisních povolenek předčasně zastavit.

Bezúročný úvěr místo dotace

Rok 2026 proto přináší malou revoluci. Stát nejprve od března kompenzuje žadatele zablokované loňským stop stavem. Od září 2026 pak začnou komerční banky a stavební spořitelny poskytovat nový hlavní nástroj podpory: bezúročné úvěry s nulovým úrokem, spojené s povinným zavedením takzvaného renovačního pasu.

Přímé dotace zůstávají zachovány výhradně pro zranitelné skupiny v programu NZÚ Light.

Lze čekat, že tato změna zájem veřejnosti citelně utlumí. Pro řadu domácností bude nutnost bankovního schvalování a proměna dotace v dluh představovat silnou psychologickou i finanční bariéru.

Zatímco u komplexních zateplení za miliony korun může být bezúročná půjčka stále atraktivní, u menších projektů, například fotovoltaiky nebo výměny kotle, lze předpokládat propad poptávky. Stabilnější zájem si naopak pravděpodobně udrží segment bytových domů a společenství vlastníků jednotek, pro které je nulový úrok vítaným benefitem při plánovaných rekonstrukcích.

Stát šetří, domácnosti váhají

Z pohledu veřejných financí je změna pochopitelná. Přímé dotace jsou drahé, rozpočtové možnosti omezené a příjmy z emisních povolenek nejsou bezedné. Z pohledu domácností je ale rozdíl mezi dotací a půjčkou zásadní.

Dotace motivovala i ty, kteří by se do renovace jinak nepustili. Úvěr naopak přirozeně osloví hlavně ty, kteří už o opravě domu vážně uvažují, mají dostatečnou bonitu a nebojí se dalšího závazku.

Nová zelená úsporám se tak mění z masového dotačního programu v nástroj zvýhodněného financování. Energetické úspory tím z programu nezmizí. Zmizet ale může část dosavadní ochoty domácností investovat rychle a ve velkém.

A právě to je největší riziko celé změny. Stát sice ušetří na dotacích, ale pokud se kvůli nové konstrukci podpory zpomalí tempo renovací, může se mu tato úspora v delším horizontu vrátit v podobě vyšší spotřeby energií, pomalejší modernizace bytového fondu a slabší odolnosti domácností vůči budoucím cenovým šokům.

Důchodci „odemčeni“, na poplatky penzijních společností se chystá sekera

Důchodci „odemčeni“, na poplatky penzijních společností se chystá sekera
Poslanci dnes odsouhlasili zrušení sankcí pro důchodce, kteří chtějí odejít z penzijního spoření či už odešli. Pirátský návrh snížit poplatky neprošel, ale ministryně financí se na snížení chystá.

Poslaneckou sněmovnou dnes ve třetím čtení prošla vládní novela zákona o doplňkovém penzijním spoření. Lidé, kteří si sjednali „penzijko“ před koncem roku 2023 a chtějí z něj kvůli zrušení státního příspěvku důchodcům předčasně odejít, tak budou moci učinit bez sankcí. A těm, kteří již odešli, stát vrátí odebraný státní příspěvek či část jejich vložených prostředků. Pozměňovací návrhy TOP 09 na zachování sankcí a na snížení poplatků penzijním společnostem a rozšíření investičních možností účastnických fondů (Piráti) sněmovna zamítla. Podle Pirátů poplatky u typického modelu penzijního spoření spotřebují polovinu výnosu. Vicepremiérka, ministryně financí a poslankyně ANO Alena Schillerová souhlasí s názorem, že poplatky jsou v Česku vysoké a klientům výrazným způsobem snižují zhodnocení jejich úspor. Na rozdíl třeba od Slovenska. Poplatky chce řešit v rámci připravované reformy takzvaného třetího pilíře penzijního systému.

Dosavadní sankce: bez příspěvku až části úspor

Doposud platné sankce za předčasný odchod ze systému penzijního spoření se týkají lidí, kteří ukončili či chtějí ukončit své penzijní spoření dříve než za pět let. Znamenají to, že odcházející klienti musejí penzijní společnosti vrátit státní příspěvek. Řada klientů tak už učinila, přičemž někteří zrušili svou smlouvu před uplynutím dvou let její platnosti. Ti museli vedle státního příspěvku vrátit také část svých vložených prostředků.

Novela, která nyní míří do Senátu, sankce ruší a přechodným ustanovením umožňuje již odešlým vrácení státního příspěvku i části úspor. O vrácení peněz je třeba požádat.

Opozice: zrušení příspěvku je oprávněné

Poslanci dnes drtivou většinou neschválili opoziční návrh předsedy poslaneckého klubu TOP09 Jana Jakoba, který požadoval přechodné ustanovení o zrušení sankcí z novely vypustit.  Člen rozpočtového výboru Vojtěch Munzar ( ODS) v rozpravě uvedl, že poslanci za ODS Jakobův návrh podpoří, protože míří na osobní zodpovědnost lidí. Dodal však, že osobně nepovažuje za „úplně šťastné“ ono „uzamknutí“ důchodců v systému, o čěmž hovoří vládní koalice.  

Státní příspěvek lidem pobírajícím důchod byl podle něj zrušen v návaznosti na zvýšení tohoto příspěvku s cílem bylo zvýšit zodpovědnost lidí v aktivním věku za to, jak si spoří na stáří, a motivovat je k tomu, aby nespoléhali jen na státní důchod. „Řekněme si na rovinu, a měli bychom to občanům říkat, že vzhledem k demografickému vývoji se do budoucna nelze spoléhat jenom na státní důchody,“ podtrhl Munzar. Dodal, že předchozí koaliční vláda premiéra Petra Fialy také uvedla do života dlouhodobý investiční produkt, velmi moderní finanční instrument umožňující zvýhodněné dlouhodobé spoření. „Jedinou chybou, kterou jsme možná udělali v dlouhodobém investičním produktu, byla malá propagace,“ podotkl Munzar.

Pokračoval hodnocením dosavadního systému penzijního připojištění respektive doplňkového penzijního spoření. Ten je podle něj nedostatečný mimo jiné proto, že umožňuje pouze velmi konzervativní investiční politiky. O nutných změnách v takzvaném třetím pilíři je podle něj třeba vést velkou debatu i na parlamentní půdě, cílem musí být vytvoření systému, který bude platný napříč politickými cykly.

Piráti: snižme poplatky penzijním společnostem

Poslanci neschválili pozměňovací návrhy Pirátů. Šlo o snížení poplatků, které od klientů vybírají penzijní společnosti za správu majetku v účastnických fondech a za zhodnocení majetku v těchto fondech. Doposud mohou penzijní společnosti za správu majetku vybírat maximálně 0,4 procenta u povinných konzervativních fondů a u ostatních účastnických fondů jedno procento. Piráti navrhli sjednocení na 0,4 procenta. Pokud jde o zvýšení hodnoty majetku účastnického fondu, doposud je poplatek ohraničen 10 procenty z průměrného ročního zhodnocení u povinně konzervativních fondů a 15 procenty u ostatních fondů. Piráti by rádi viděli sjednocení na 10 procentech.

U takzvaných transformovaných fondů, což jsou penzijní fondy, do nichž lidé mohli vstupovat do konce roku 2012 a jejichž investiční možnosti jsou velmi omezené, by se podle představ Pirátů měl poplatek snížit z 0,8 na 0,4 průměrné roční hodnoty bilanční sumy fondu.

Bývalá vládní strana dále navrhovala, aby penzijní fondy investovaly také do cenných papírů vydávaných fondy soukromého kapitálu či fondy rizikového kapitálu s tím, že by hodnota takových cenných papírů nepřekračovala desetinu objemu majetku.  

Schillerová: na snížení poplatků pracujeme

Předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Olga Richterová hovořila o tom, že český systém penzijního připojištění či spoření je pro klienty nastaven velmi nevýhodně. Efektivita vložených úspor je minimální, protože výnosovost je nízká a poplatky vysoké. Citovala ze studie institutu CERGE-EI, jejímž závěrem je, že poplatky připraví klienty fondů až o polovinu jejich výnosů. „U typických vkladů (tím jsou dva tisíce korun měsíčně – pozn. red.) pak ta polovina znamená půl milionu korun, které by lidé mohli mít navíc, na postupné přilepšení k důchodu, ale nemají, protože jim to lidově řečeno sežerou ty poplatky,“ zdůraznila Richterová. Dodala, že podle zmíněné studie musí průměrný klient v Česku ukládat až desetkrát více prostředků než klient slovenských indexových fondů, aby dosáhl stejné renty. „Takže desetkrát vyšší vklady pro stejný výsledek,“ podtrhla. Slovenské fondy byly pro srovnání vybrány proto, že Češi a Slováci mají podobný společenský i ekonomický systém, a aby tedy bylo jasné, že jediným rozdílem jsou pravidla hry pro penzijní fondy.  

Richterová připomněla, že návrh na snížení poplatků a rozšíření investičního portfolia navrhovala její strana už loni a že se potkala se souhlasem dnešní ministryně financí. Alena Schillerová následně zopakovala, že poslanecký návrh Pirátů nepodpořila proto, že snížení poplatků bude předmětem velké části reformy třetího pilíře, s nímž záhy předstoupí před poslaneckou sněmovnu.

ANO i Piráti žádají konec Blažka: Pral skrze bitcoiny špinavé peníze drogového dealera?

Praha má poslední šanci odblokovat byty. Metropolitní plán může otevřít cestu až ke 350 tisícům nových bytů

Pražští zastupitelé budou ve čtvrtek rozhodovat o novém Metropolitním plánu, který má nahradit zastaralý územní plán z roku 1999. Hospodářská komora jeho schválení označuje za klíčový krok k řešení bytové krize v hlavním městě. Kritici naopak varují před nedostatečnou ochranou zeleně, slabou veřejnou vybaveností a uspěchaným schvalováním.

Praha stojí před jedním z nejdůležitějších rozhodnutí posledních let. Nový Metropolitní plán, který mají zastupitelé schvalovat na čtvrtečním jednání, má podle Hospodářské komory zásadně pomoci s rozvojem bytové výstavby. Pokud dokument projde, platit začne od 1. září.

Podle komory současný územní plán z roku 1999 už neodpovídá potřebám rostoucí metropole. Jeho zastaralost podle podnikatelské organizace komplikuje nejen výstavbu bytů, ale i plánování škol, dopravní infrastruktury a dalších veřejných staveb.

Bez nových bytů ceny neklesnou, tvrdí komora

Předseda Hospodářské komory Zdeněk Zajíček uvedl, že Praha dlouhodobě staví výrazně méně bytů, než potřebuje. Podle něj je právě nedostatečná nabídka hlavní příčinou drahého bydlení.

Dokud se to nezmění, budou ceny bydlení dál utíkat lidem i firmám. Žádná další regulace ten problém sama nevyřeší. Praha potřebuje hlavně stavět,“ uvedl Zajíček.

Komora tvrdí, že nový plán sice bytovou krizi sám o sobě nevyřeší, ale bez něj se město podle ní neposune. Za další nutné kroky označuje rychlejší stavební řízení, stabilní legislativu a větší podporu dostupného nájemního bydlení.

Brownfieldy a vyšší domy jako cesta k rozvoji

Jednou z hlavních výhod Metropolitního plánu je podle komory důraz na využití brownfieldů uvnitř města. Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy uvádí, že dokument obsahuje kapacitu až pro 350 tisíc nových bytů.

Podle Hospodářské komory je pro Prahu výhodnější stavět uvnitř města než rozšiřovat zástavbu za jeho hranice. Takový přístup má být efektivnější z hlediska veřejných investic, dopravy i kvality života. Komora podporuje také větší využití výškové výstavby, s níž nový plán rovněž počítá.

Kritici žádají odklad

Metropolitní plán má ale i řadu odpůrců. Občanské sdružení Arnika tvrdí, že dokument nebyl připravován dostatečně transparentně a má nedostatky v ochraně zeleně i v zajištění veřejné vybavenosti.

Arnika minulý týden vyzvala zastupitele, aby schvalování odložili na červen nebo září. Podle sdružení nebyl dostatek času na prostudování finální verze dokumentu. Kritiku přidávají také místní občanské spolky, kterým vadí, že město nevyhovělo tisícům připomínek obyvatel.

Plán vzniká už od roku 2012

Přípravu nového územního plánu schválilo pražské zastupitelstvo už v roce 2012. O rok později zastupitelé odsouhlasili jeho zadání a v roce 2018 Institut plánování a rozvoje zveřejnil první návrh. Následovala tři kola připomínkování — v letech 2018, 2022 a 2025.

Současný územní plán může bez změny zákona platit nejdéle do konce roku 2028. Pokud by Praha do té doby nový plán neschválila, městu by podle komory hrozilo zablokování výstavby. Schválení Metropolitního plánu v úterý jednohlasně doporučil výbor územního rozvoje pražského zastupitelstva.

