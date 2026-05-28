Lukáš Kovanda: Zelená úsporám končí jako dotační automat. Babišova vláda mění podporu bydlení v půjčky
Program Zelená úsporám za více než šestnáct let rozdělil domácnostem přes sto miliard korun a stal se nejpopulárnější státní podporou energetických renovací. Teď přichází zásadní obrat. Běžné domácnosti už nemají spoléhat hlavně na přímé dotace, ale na bezúročné úvěry. To může zájem o renovace citelně ochladit.
Dotační program Nová zelená úsporám čeká největší změna od svého vzniku. Premiér Andrej Babiš společně s ministrem životního prostředí Igorem Červeným představí nové podmínky programu, které výrazně omezí jeho dosavadní páteř: přímé dotace.
Místo nich má být hlavním nástrojem podpory bezúročný úvěr. Přímá dotace zůstane zachována především pro nízkopříjmové domácnosti v programu NZÚ Light. Stát tak u běžných žadatelů nebude renovaci spolufinancovat stejným způsobem jako dosud, ale pokryje zejména cenu peněz, tedy úroky, které by lidem jinak vznikly nad rámec samotných nákladů na opravu domu či bytu.
Nezajištěný úvěr na tři miliony a 25 let? Proč ne. Stavební spoření žije i přes invazi hypoték
Zelená úsporám a její nástupce Nová zelená úsporám se přitom zapsaly do historie Česka jako vůbec nejúspěšnější a nejvyhledávanější státní podpora zaměřená na energetické úspory bydlení. Od spuštění původního programu v dubnu 2009 do loňského listopadu, kdy musel být příjem žádostí kvůli enormnímu zájmu dočasně zastaven, proteklo systémem přes 109 miliard korun.
Tyto peníze pomohly statisícům domácností snížit účty za energie, zateplit domy, vyměnit zdroje vytápění nebo pořídit fotovoltaiku. Od letošního roku se však logika podpory zásadně mění. Pro běžné žadatele končí éra přímých dotací „na ruku“ a hlavní formou podpory se stávají státem garantované bezúročné úvěry. To může přinést výrazné ochlazení zájmu.
Program, který vyrostl na emisních povolenkách
Poptávka po energetických inovacích prošla během uplynulých šestnácti let několika zásadními vlnami. Historicky první program Zelená úsporám, který běžel v letech 2009 až 2012, rozdělil mezi přibližně 75 tisíc žadatelů 20,2 miliardy korun. Peníze stát tehdy získal z jednorázového prodeje emisních povolenek do zahraničí, zejména do Japonska.
Po krátké pauze a pilotním restartu v roce 2013, kdy se vyčerpala jedna miliarda korun, nastoupila v roce 2014 Nová zelená úsporám. Ta už byla financována průběžně z výnosů z prodeje emisních povolenek EU, respektive z Modernizačního fondu, kam tyto výnosy směřují.
V letech 2014 až 2021 Nová zelená úsporám stabilně rozdělovala průměrně dvě až tři miliardy korun ročně. Celkem v této etapě vyplatila 16 miliard korun.
Energetická krize spustila dotační horečku
Zlom přišel s energetickou krizí na podzim roku 2021. Mezi lety 2021 a 2023 se v rámci Národního plánu obnovy vyčerpalo 22 miliard korun a zájem občanů začal lámat rekordy.
Absolutní vrchol nastal v modernizované etapě mezi lety 2023 a 2025, kdy lidé z dotačního rozpočtu odčerpali 50,1 miliardy korun. Enormní poptávku hnaly nejen obavy z drahých energií, ale také bonusové podprogramy Oprav dům po babičce a zejména NZÚ Light, který nabídl stoprocentní zálohovou podporu pro seniory a nízkopříjmové domácnosti.
V listopadu 2025 však Ministerstvo životního prostředí muselo příjem žádostí kvůli vyčerpání peněz z emisních povolenek předčasně zastavit.
Bezúročný úvěr místo dotace
Rok 2026 proto přináší malou revoluci. Stát nejprve od března kompenzuje žadatele zablokované loňským stop stavem. Od září 2026 pak začnou komerční banky a stavební spořitelny poskytovat nový hlavní nástroj podpory: bezúročné úvěry s nulovým úrokem, spojené s povinným zavedením takzvaného renovačního pasu.
Přímé dotace zůstávají zachovány výhradně pro zranitelné skupiny v programu NZÚ Light.
Lze čekat, že tato změna zájem veřejnosti citelně utlumí. Pro řadu domácností bude nutnost bankovního schvalování a proměna dotace v dluh představovat silnou psychologickou i finanční bariéru.
Zatímco u komplexních zateplení za miliony korun může být bezúročná půjčka stále atraktivní, u menších projektů, například fotovoltaiky nebo výměny kotle, lze předpokládat propad poptávky. Stabilnější zájem si naopak pravděpodobně udrží segment bytových domů a společenství vlastníků jednotek, pro které je nulový úrok vítaným benefitem při plánovaných rekonstrukcích.
Stát šetří, domácnosti váhají
Z pohledu veřejných financí je změna pochopitelná. Přímé dotace jsou drahé, rozpočtové možnosti omezené a příjmy z emisních povolenek nejsou bezedné. Z pohledu domácností je ale rozdíl mezi dotací a půjčkou zásadní.
Dotace motivovala i ty, kteří by se do renovace jinak nepustili. Úvěr naopak přirozeně osloví hlavně ty, kteří už o opravě domu vážně uvažují, mají dostatečnou bonitu a nebojí se dalšího závazku.
Nová zelená úsporám se tak mění z masového dotačního programu v nástroj zvýhodněného financování. Energetické úspory tím z programu nezmizí. Zmizet ale může část dosavadní ochoty domácností investovat rychle a ve velkém.
A právě to je největší riziko celé změny. Stát sice ušetří na dotacích, ale pokud se kvůli nové konstrukci podpory zpomalí tempo renovací, může se mu tato úspora v delším horizontu vrátit v podobě vyšší spotřeby energií, pomalejší modernizace bytového fondu a slabší odolnosti domácností vůči budoucím cenovým šokům.