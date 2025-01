Softbank investuje 25 miliard dolarů do OpenAI

Japonská společnosti SoftBank jedná o investici až 25 miliard dolarů (zhruba 603 miliard korun) do americké firmy OpenAI, majitele chatovacího programu ChatGPT. S odvoláním na informovaný zdroj to uvedla agentura Reuters. Japonský konglomerát tak pokračuje v expanzi do tohoto odvětví.

Jednání jsou zatím v počáteční fázi. SoftBank by mohla investovat 15 až 25 miliard dolarů přímo do OpenAI. Část z těchto peněz by mohla být použita na zaplacení závazku OpenAI vůči Stargate, což je společný podnik firem Oracle, OpenAI a SoftBank. Jeho záměrem je investovat až 500 miliard dolarů, a pomoci tak Spojeným státům udržet si náskok před Čínou a dalšími zeměmi v globálním závodě o umělou inteligenci (AI).

SoftBank už slíbila investovat do projektu Stargate 15 miliard dolarů. Technologický web The Information už dříve uvedl, že SoftBank plánuje do Stargate a OpenAI investovat celkem 40 miliard dolarů.

Projekt Stargate představil minulý týden v Bílém domě americký prezident Donald Trump, generální ředitel firmy SoftBank Masajoši Son, generální ředitel OpenAI Sam Altman a předseda správní rady firmy Oracle Larry Ellison. Od té doby rozbouřil trhy čínský start-up DeepSeek, který představil bezplatného asistenta AI. Vyvinut byl podle firmy za použití levnějších čipů a menšího množství dat než jeho konkurenti.

