newstream.cz Money Kromě závěti musíte nechat pozůstalým i hesla, radí odborník

iStock
nst
nst

Aby pozůstalí nepřišli o peníze, závěť nestačí. Bez přehledu smluv a hesel může majetek nenávratně zmizet, radí odborník. Kolem Dušiček je správný čas uspořádat finance.

Uspořádané finance a potřebné dokumenty významně ulehčí blízkým životní etapu, která už tak není jednoduchá. Stačí přitom mít aktualizované obmyšlené osoby, přehled účtů, investic a úvěrů a uložené přístupové údaje, ke kterým má někdo z blízkých přístup. Díky tomu pozůstalí rychle zjistí, co kde je, vyhnou se skrytým dluhům a nepřijdou o majetek jen kvůli tomu, že o něm nevěděli, radí finančně poradenská firma FinGO. 

Začátek listopadu tradičně patří vzpomínce na zesnulé. Téma, které se přirozeně nabízí, je ale také finanční příprava na událost, kterou nikdo z nás neovlivní. Správné nastavení smluv a majetku může rodině zesnulého ušetřit měsíce stresu a někdy i milionové částky. „Většina lidí si dnes sjednává investice, životní pojištění, penzijní spoření nebo má úvěry. To vše jsou aktiva nebo závazky, které po sobě zanecháme. Nejčastější chybou je, že lidé nepřemýšlí o tom, kdo je má v případě úmrtí převzít a jak je snadno dohledat,“ říká Rostislav Zvonek, regionální obchodní ředitel ze společnosti FinGO. 

U pojistek a doplňkového penzijního spoření přitom podle odborníků lze jednoduše určit obmyšlené osoby, které po vaší smrti obdrží sjednané plnění. Pokud však obmyšlené osoby nejsou ve smlouvě uvedeny nebo nejsou aktuální, může se stát, že peníze z pojištění či penzijního spoření získá někdo, s kým již klient nemá žádný vztah – například bývalý partner. Aktualizace údajů proto zajistí, že prostředky skutečně dostanou ti, které chce klient podpořit. „V praxi se setkáváme se situacemi, kdy plnění směřovalo k člověku, s nímž měl klient vztah před lety. Stačí jednoduchá aktualizace a rodina má jistotu, že získá to, co jí náleží,“ doplňuje Rostislav Zvonek. 

ilustrační foto

Slitek pod stromeček. Obchodníkům se zlatem před Vánocemi rostly tržby o desítky procent

Zprávy z firem

V předvánočním období rostou zlatníkům a obchodníkům se zlatem tržby ve srovnání s celým rokem o desítky procent, nárůst zaznamenali letos i v meziročním srovnání. Vyplývá to z ankety mezi prodejci zlata a šperků. Kvůli rekordní ceně zlata Češi podle nich kupují letos spíše menší šperky a nižší gramáže zlatých slitků nebo mincí. Nejčastěji je pořizují prarodiče vnoučatům.

ČTK

Přečíst článek

Nejbližší příbuzní by měli vědět, jaké produkty má člověk sjednané. Obzvlášť důležité je mít k účtům disponenty nebo alespoň informace, kde jsou investice vedené. „Pozůstalí často nemají ani tušení, že existují investice, účty nebo úvěry. Přitom chybějící přehled může způsobit, že dědicům nějaké prostředky uniknou, nebo naopak budou muset převzít závazky, o kterých nevěděli,“ upozorňuje Rostislav Zvonek. 

Sepsaná závěť či dědická smlouva umožní jednoznačně určit, komu majetek připadne. Pokud není dispozice určena, trvá řízení dlouho a rodina s majetkem nemůže nakládat. „Od roku 2014 se z dědictví neplatí daň, lidé o tom ale stále často nevědí. Je však nutné počítat s notářským poplatkem a s faktem, že do ukončení dědického řízení nelze s majetkem nakládat,“ vysvětluje Zvonek. 

Pečlivá příprava finančních a právních záležitostí není jen administrativní povinností – je to způsob, jak svým blízkým ulehčit období, které je vždy náročné. Přehled smluv, účtů a investic, jasné určení a aktuálnost obmyšlených osob a uložené přístupové údaje umožní rodině rychle a bezpečně převzít majetek a minimalizovat zbytečné komplikace. 

Kryptoměny mohou zmizet

Velkým tématem jsou digitální aktiva, která neregistruje žádná veřejná instituce. Pokud rodina nezná přístupové údaje k příslušným registrům, prostředky jsou ztracené. „Kryptoměny dnes vlastní spousta lidí, ale málokdo předá blízkým hesla a informace. V takovém případě nejde o právní problém, ale o technickou ztrátu majetku – a ta je nevratná,“ upozorňuje Zvonek. 

Zemřel kardinál Dominik Duka

Zemřel Dominik Duka. Kněz, disident a kardinál, který vedl českou církev přes dvanáct let

Leaders

V Praze zemřel kardinál Dominik Duka, bylo mu 82 let. Na facebooku to oznámilo pražské arcibiskupství. Duka za komunismu působil v ilegalitě a byl vězněn, pražským arcibiskupem byl víc než 12 let do roku 2022. V čele katolické církve vyjednal církevní restituce. Od prezidenta Miloše Zemana v roce 2016 obdržel Řád Bílého lva. Pohřební mše svatá bude v sobotu 15. listopadu v pražské katedrále svatého Víta, kde bude Duka uložen v hrobce arcibiskupů v kapli sv. Víta, oznámilo arcibiskupství na webu.

ČTK

Přečíst článek

Bytů přibude, levnější ale nebudou. Developeři čekají další zdražování

Bytová výstavba
ČTK
nst
nst

Více než tři čtvrtiny developerských firem plánují v příštím roce zvýšit výstavbu nových bytů. Očekávají, že zájem o vlastní bydlení bude i nadále růst. Vyplývá to z průzkumu analytické společnosti CEEC Research, do kterého se zapojilo padesát developerů působících v České republice.

Podle odhadů developerů vzroste počet bytů určených k prodeji v Praze v první polovině roku 2026 o 2,1 procenta, v krajích o 1,9 procenta. Ve druhém pololetí by se tempo růstu mělo zvýšit na 2,4 procenta v hlavním městě a 2,3 procenta mimo něj.

Ceny neklesnou

Přestože výstavba poroste, pokles cen realit se neočekává. Developeři uvádějí, že nabídka zůstane nedostatečná. Až 90 procent firem počítá s dalším zdražením a 86 procent očekává rostoucí poptávku. V první polovině roku 2026 má podle průzkumu zájem o bydlení v Česku vzrůst o 3,5 procenta, v Praze o 3,2 procenta. Ve druhé polovině roku se má růst zrychlit na 5,3 procenta celostátně a 3,7 procenta v metropoli. Největší zájem bude o menší byty v dobře dostupných lokalitách.

„Poptávka po bydlení bude i nadále velmi silná a nabídka ji kvůli nefunkčnímu povolování staveb nebude schopna pokrýt. Proto očekáváme růst cen o dalších pět až deset procent,“ uvedl Dušan Kunovský, předseda představenstva společnosti Central Group.

Jiří Pácal

Jiří Pácal: Airbnb, byrokracie a strach z nájemníků dusí trh. Bytů je málo, přitom dost jich je prázdných

Reality

Čtyři z pěti nájmů v Česku se podle Jiřího Pácala domlouvají mimo realitní kanceláře: přes známé a doporučení. Trh ale podle něj nevypadá tak, jak ukazují oficiální statistiky. „Reálné nájmy jsou o 20 až 30 procent nižší, než udává oficiální statistika,“ říká investor a pronajímatel Jiří Pácal.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

O byty mají nadále zájem i investoři. Pokles zájmu nepozoruje 71 procent developerů, čtvrtina uvádí jen mírné zpomalení. „Investoři budou v roce 2026 aktivní, ale selektivnější. Zaměří se na menší byty v atraktivních lokalitách s vyšším výnosem z nájmu,“ doplnil Michal Hrbatý, ředitel UlovDomov.cz.

K růstu cen přispívají také vyšší stavební náklady. Ty zvyšují nejen ceny materiálu a energií, ale i nedostatek pracovní síly a zdlouhavé povolovací procesy. „První pololetí 2025 se zapsalo do historie jako období s nejnižším počtem vydaných stavebních povolení za posledních 25 let – méně než 30 tisíc bytů. Nedostupnost bydlení tak zůstane žhavým tématem,“ uvedl Eduard Forejt z Passerinvest Group.

Podle společné analýzy Trigemy, Skansky Residential a Central Group se průměrná cena nových pražských bytů ve třetím čtvrtletí meziročně zvýšila o 7,8 procenta na 173 305 korun za metr čtvereční, v krajích pak na 109 943 korun za metr čtvereční.

Evropští lídři ruší cestu na summit v Latinské Americe. Obávají se reakce Trumpa

Americký prezident Donald Trump
ČTK
nst
nst

Hned několik předních představitelů Evropské unie včetně německého kancléře Friedricha Merze a předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové se nezúčastní nadcházejícího summitu EU a zemí Latinské Ameriky a Karibiku (CELAC). Podle informací agentury Bloomberg je důvodem mimo jiné obava z podráždění amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Summit, který se uskuteční 9. až 10. listopadu v kolumbijském městě Santa Marta, měl být dalším pokusem o posílení vztahů mezi Evropou a Latinskou Amerikou. Zdroje obeznámené s přípravami, které cituje agentura Bloomberg, však uvádějí, že setkání se dostává pod tlak kvůli stále tvrdšímu postoji Washingtonu vůči zemím regionu, zejména Kolumbii a Venezuele, které Spojené státy obviňují z podpory drogových kartelů.

Z plánovaných 50 účastnických států potvrdilo účast zatím pouze pět evropských a tři latinskoameričtí lídři. Nízká účast je podle diplomatů způsobena obavami z dopadů rostoucího napětí mezi Spojenými státy a Jižní Amerikou. Trump v posledních týdnech posílil vojenský tlak na Venezuelu a uvalil sankce na kolumbijského prezidenta Gustava Petra, což vyvolalo kritiku v regionu.

Mluvčí německé vlády Stefan Kornelius uvedl, že Merz se akce nezúčastní kvůli „nízké účasti ostatních hlav států a vlád“. Evropská komise na dotazy médií zatím nereagovala.

Americký prezident Donald Trump

Trump obvinil Moskvu a Peking z provádění jaderných testů

Politika

Americký prezident Donald Trump v rozhovoru s televizí CBS prohlásil, že Rusko a Čína testují jaderné zbraně, ale nemluví o tom. Šéf Bílého domu zároveň zopakoval, že i Spojené státy budou testovat jaderné zbraně, stejně jako to podle něj dělají ostatní země. Čínské ministerstvo zahraničí Trumpovo tvrzení odmítlo s tím, že Peking plní svůj závazek jaderné testy neprovádět, píše web stanice CBS News. Moskva naposledy otestovala jadernou zbraň v roce 1990, zatímco Peking tak učinil v roce 1996, uvádí stanice BBC.

ČTK

Přečíst článek

Summit EU–CELAC má přitom spojit bloky, které dohromady představují 50 zemí a 21 procenty světového HDP. Diskutovat se mělo o posílení obchodních vazeb, boji s organizovaným zločinem a energetické spolupráci.

Napětí roste

Napětí kolem regionu však roste. Dominikánská republika tento týden oznámila odklad amerického regionálního summitu, který měl proběhnout ještě letos, právě kvůli zvyšujícím se vojenským zásahům USA proti venezuelským cílům.

Evropská unie se zároveň snaží dokončit dlouho odkládanou obchodní dohodu s jihoamerickým blokem Mercosur, jejíž uzavření by podle diplomatů mohlo proběhnout ještě do konce roku.

Lukáš Kovanda: Český průmysl se nečekaně propadl. Trumpova cla si začínají vybírat daň

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
