Kromě závěti musíte nechat pozůstalým i hesla, radí odborník
Aby pozůstalí nepřišli o peníze, závěť nestačí. Bez přehledu smluv a hesel může majetek nenávratně zmizet, radí odborník. Kolem Dušiček je správný čas uspořádat finance.
Uspořádané finance a potřebné dokumenty významně ulehčí blízkým životní etapu, která už tak není jednoduchá. Stačí přitom mít aktualizované obmyšlené osoby, přehled účtů, investic a úvěrů a uložené přístupové údaje, ke kterým má někdo z blízkých přístup. Díky tomu pozůstalí rychle zjistí, co kde je, vyhnou se skrytým dluhům a nepřijdou o majetek jen kvůli tomu, že o něm nevěděli, radí finančně poradenská firma FinGO.
Začátek listopadu tradičně patří vzpomínce na zesnulé. Téma, které se přirozeně nabízí, je ale také finanční příprava na událost, kterou nikdo z nás neovlivní. Správné nastavení smluv a majetku může rodině zesnulého ušetřit měsíce stresu a někdy i milionové částky. „Většina lidí si dnes sjednává investice, životní pojištění, penzijní spoření nebo má úvěry. To vše jsou aktiva nebo závazky, které po sobě zanecháme. Nejčastější chybou je, že lidé nepřemýšlí o tom, kdo je má v případě úmrtí převzít a jak je snadno dohledat,“ říká Rostislav Zvonek, regionální obchodní ředitel ze společnosti FinGO.
U pojistek a doplňkového penzijního spoření přitom podle odborníků lze jednoduše určit obmyšlené osoby, které po vaší smrti obdrží sjednané plnění. Pokud však obmyšlené osoby nejsou ve smlouvě uvedeny nebo nejsou aktuální, může se stát, že peníze z pojištění či penzijního spoření získá někdo, s kým již klient nemá žádný vztah – například bývalý partner. Aktualizace údajů proto zajistí, že prostředky skutečně dostanou ti, které chce klient podpořit. „V praxi se setkáváme se situacemi, kdy plnění směřovalo k člověku, s nímž měl klient vztah před lety. Stačí jednoduchá aktualizace a rodina má jistotu, že získá to, co jí náleží,“ doplňuje Rostislav Zvonek.
V předvánočním období rostou zlatníkům a obchodníkům se zlatem tržby ve srovnání s celým rokem o desítky procent, nárůst zaznamenali letos i v meziročním srovnání. Vyplývá to z ankety mezi prodejci zlata a šperků. Kvůli rekordní ceně zlata Češi podle nich kupují letos spíše menší šperky a nižší gramáže zlatých slitků nebo mincí. Nejčastěji je pořizují prarodiče vnoučatům.
Slitek pod stromeček. Obchodníkům se zlatem před Vánocemi rostly tržby o desítky procent
Nejbližší příbuzní by měli vědět, jaké produkty má člověk sjednané. Obzvlášť důležité je mít k účtům disponenty nebo alespoň informace, kde jsou investice vedené. „Pozůstalí často nemají ani tušení, že existují investice, účty nebo úvěry. Přitom chybějící přehled může způsobit, že dědicům nějaké prostředky uniknou, nebo naopak budou muset převzít závazky, o kterých nevěděli,“ upozorňuje Rostislav Zvonek.
Sepsaná závěť či dědická smlouva umožní jednoznačně určit, komu majetek připadne. Pokud není dispozice určena, trvá řízení dlouho a rodina s majetkem nemůže nakládat. „Od roku 2014 se z dědictví neplatí daň, lidé o tom ale stále často nevědí. Je však nutné počítat s notářským poplatkem a s faktem, že do ukončení dědického řízení nelze s majetkem nakládat,“ vysvětluje Zvonek.
Pečlivá příprava finančních a právních záležitostí není jen administrativní povinností – je to způsob, jak svým blízkým ulehčit období, které je vždy náročné. Přehled smluv, účtů a investic, jasné určení a aktuálnost obmyšlených osob a uložené přístupové údaje umožní rodině rychle a bezpečně převzít majetek a minimalizovat zbytečné komplikace.
Kryptoměny mohou zmizet
Velkým tématem jsou digitální aktiva, která neregistruje žádná veřejná instituce. Pokud rodina nezná přístupové údaje k příslušným registrům, prostředky jsou ztracené. „Kryptoměny dnes vlastní spousta lidí, ale málokdo předá blízkým hesla a informace. V takovém případě nejde o právní problém, ale o technickou ztrátu majetku – a ta je nevratná,“ upozorňuje Zvonek.
V Praze zemřel kardinál Dominik Duka, bylo mu 82 let. Na facebooku to oznámilo pražské arcibiskupství. Duka za komunismu působil v ilegalitě a byl vězněn, pražským arcibiskupem byl víc než 12 let do roku 2022. V čele katolické církve vyjednal církevní restituce. Od prezidenta Miloše Zemana v roce 2016 obdržel Řád Bílého lva. Pohřební mše svatá bude v sobotu 15. listopadu v pražské katedrále svatého Víta, kde bude Duka uložen v hrobce arcibiskupů v kapli sv. Víta, oznámilo arcibiskupství na webu.
Zemřel Dominik Duka. Kněz, disident a kardinál, který vedl českou církev přes dvanáct let
PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.