Majitelé bytů často zneužívají silnější postavení vůči nájemcům, tvrdí sdružení nájemníků

Martin Kupka je zatím jediným kandidátem na budoucího předsedu ODS. Chce po vzoru Andreje Babiše objet celou republiku a vysvětlit lidem, proč volit ODS. "Je na místě přiznat, že nedostupné bydlení je jedna z největších chyb vlády. Digitalizace stavebního řízení narazila do zdi," říká Kupka.
Do příštích voleb jde Martin Kupka s tím, že chce zlepšit podnikatelské prostředí, vypořádat se s problémy jako je bytová politika, drahá energie, zdravotnictví, školství. "Budeme ukazovat veřejnosti, kudy má moderní Česká republika jít," říká.
Jste jediným kandidátem na předsedu ODS. Co chcete nabídnout voličům, Máte nějakou vizi, jak otočit ODS k vítězství?
Ano. Jednak smysl politické strany a její existence je utvářet směřování státu. A k tomu je potřeba uspět ve volbách. Vyhrát je. A tím co nejvíc otevřít prostor, kdy to strana může řídit, kormidloval. Abychom byli úspěšní, znamená, že v opozici musíme udělat co nejpřesnější modelaci moderní pravicové strany. Která je schopná oslovovat jak pravou část politického spektra, ale přirozeně se rozkročit i do středu.
Ale musí to být postaveno na tom, co je potřena udělat. Rozvoj tržní ekonomiky. Svobody jedince a ochranu soukromí. Ukotvení v západních strukturách. To je z hlediska směřování České republiky jedna ze stěžejních věcí. Co pokládám za stejně důležité, je oslovit naše tradiční voličské skupiny. Podnikatele, se kterými musíme mluvit. Aktivní občany, kteří se snaží tvrdou prací posouvat do předu naši zemi. Mladé rodiny s dětmi. Lidi, kteří vidí kontinuitu, kterou odéeska zastává v celém polistopadovém vývoji.
To je základní věc v ukotvení politiky. A potom je věc, která je důležitá z praktického hlediska. Vytvořit kompetentní týmy v jednotlivých oblastech, postavené na fungování stínových ministrů. Aby dokázali oslovovat odborné špičky a byli s nimi v úzkém kontaktu. A rozšiřovat pole, kam ODS dosáhne. To jsou základní body, kam se má ODS upírat. Musí to být otevřené. V příštím roce nás čekají komunální volby. Komunální kandidátky se sestavují na základě primárek. V tomto směru je to nejširší uplatnění členské základny. Pro úspěch je nezbytné dobré čtení toho letošního výsledku. A očekávání veřejnosti. Kandidátky musejí obsahovat i další osobnosti, třeba i mimo ODS. Respektované osobnosti.
Jak si zpětně hodnotíte spolupráci Spolu, s jinými politickými stranami. A jak to bude do budoucna?
Spolu jako koncept pro vládnutí byla vlastně jediná možnost. Abychom dokázali vytvořit alternativu a přečíslit hnutí ANO. To se podařilo v prvních volbách. V druhých už se to nepodařilo. Odchod do opozice sebou logicky nese, že vládní spolupráce, hledání kompromisů, se neuplatní. Tady jde o to, abychom v období opozičním dokázali profilovat naši politiku. Logicky se vymezit na prvním místě vůči vládě, ale také v názorovém směřování vůči našim konkurentům.
Takže ODS už nebude Spolu, ale už zase jenom ODS?
To je v opozici věc zcela přirozená a nutná. Jestli se v rámci komunálních voleb dohodnou kolegové na spolupráci rámci regionů, to je jejich věc. Rozhodně to nemá vyznít tak, že bychom Spolu a naši spolupráci popřít. Nemá uplatnění v opozici, ale spolu budeme mluvit, spolupracovat, to je přirozené.
Vládě bylo vyčítáno, že v ní nebyl jediný ekonom, že se nevěnovala ekonomickému vývoji země.
Co musíme udělat, jak jsem říkal, je vytvoření a posílení kompetencí, včetně té v některých věcech pokračovalo dál. ODS předává zemi budoucí vládě v situaci ekonomického růstu. Hospodářská strategie, kterou jsem uplatňoval i tady na ministerstvu dopravy, znamenala v kritickém čase podržení stavebního průmyslu. A ten dokázal překonat díky vládním investicím velmi složité ekonomické období. Snižovali jsme deficity, to je podle mě základ zdravé hospodářské politiky. Ale zároveň jsme dokázali zajistit rekordní investice. Dokázali jsme najít správné vyvážení snížení deficitu a investovat tam, kde to pro zemi znamená předpoklad pro zlepšení podnikatelského prostředí. Bez dobré dopravní infrastruktury nemůže prosperovat ekonomika.
Střední třída nedosáhne na vlastnické bydlení. Bylo to jedno z volebních témat. Vaše vláda v tom nedokázala posun k lepšímu.
Je na místě přiznat, že je to jedna z největších chyb vlády. Digitalizace stavebního řízení narazila do zdi. Kroky, které jsme potom udělali, umožnily aspoň stabilizaci. Na ministerstvu dopravy jsme vytvořili dopravní a energetický stavební úřad. Který funguje dobře, ale také bude potřebovat kvalitní digitální strukturu, aby se povolovalo rychleji. To je potřeba dotáhnout do konce. Schválili jsme zákon, který urychlí povolování staveb, sloučení stavebního povolování a územního řízení. Ale tohle je jeden z největších dluhů. Před volbami se objevily zářné recepty, jak se to vyřeší. Za mě, a to je odpověď pravicová, je klíč v rychlosti povolování staveb. Je tu dostatek schopných podnikatelů i kapitálu, aby tady vznikaly bytové domy. Stačí zrychlit povolování staveb.
Vznikající vláda chce stavební řízení dostat pod státní úřady namísto obecních. Budete tento plán podporovat, nebo ho z pozice opozice napadnete?
Za naprosto stěžejní pokládám, aby se podařilo dotáhnout digitalizaci. V okamžiku, kdy zde bude kvalitní informační systém, který bude pozitivně ovlivňovat sjednocení povolovací praxe, tak je to nejdosažitelnější kvalitativní posun. Ve vytvoření superúřadu je celá řada pastí, na které je potřeba upozornit. Co nás svazuje, je nedostatek úředníků. To vytvořením nového superúřadu nevyřešíte, spíš prohloubíte. Nemáte jistotu, že úředníci přejdou pod nový superúřad. Nám se podařilo vyřešit celou řadu klíčových problémů. Je tady zákaz ping pongu. Druhá instance neposílá problém na první instanci, ale rozhodne. Je to zkrácení celého procesu. Teď je potřeba ten zákon využívat, platí dva roky. Je potřeba, aby si zákon osvojili projektanti. Podstatná věc z pohledu projekční činnosti je, že jsme zrychlili takzvaný registr zastoupení. To je informační systém, který umožňuje předávání plných mocí. Je na cestě spousta kroků. Zdaleka nejpodstatnější je, aby se podařilo opravit digitalizaci stavebního řízení. Ještě když jsme v minulosti byli v opozici, nastavili jsme kritéria. Ta jsou správná. Je potřeba je v provedení dotáhnout do konce. To se Pirátům nepovedlo.
Jak si vyhodnocujete celou předvolební kampaň ODS, neboli Spolu? Premiér Fiala mluvil o tom, že se v září preference přetočí v jeho prospěch. To se nestalo.
Je jasné, že jsme volby nevyhráli. Udělali jsme řadu chyb. Jako jednu z významných chyb vnímám, že jsme nevedli intenzivní informační kampaň od první chvíle. Nebyl na to logicky prostor. Museli jsme se vypořádat s řadou nečekaných krizí. Útok Rusů na Ukrajinu, následně energetická krize a inflace přinesly pro fungování vládu úkoly, se kterými jsme se museli věcně popasovat. Unikátní debatní tour Petra Fialy ukázala, že kdyby se toto podařilo během celého období, bezprostřední kontakt s veřejností, vysvětlování i celé řady nepopulárních kroků, tak bychom pravděpodobně mohli zemi dál spravovat. Ale nebylo možné to poskládat zároveň s konkrétními věcmi, která vláda musela řešit. Ale vnímám to jako náš dluh. Nedokázali jsme prodat některé věci, v kterých vláda objektivně uspěla. Odříznutí od fosilních zdrojů Ruska. To byl základní krok, abychom se do budoucna mohli ubránit dalším možným krizím.
Češi si stěžovali na to, že energie jsou v Česku jedny z nejdražších v rámci celé Evropské unie. Proč jste s tím něco neudělali, proč jste cenu energie nechali „plout“ přes burzu?
Jiná cesta pro Česko neexistuje. To je jediná cesta pro určení ceny energie. S ohledem na to, že energii také vyvážíme. A v průběhu každého dne se tyto proudy toku energie mění. Nemůžeme zůstat ostrovem. Pro nás je důležité vytvářet co nejrobustnější distribuční síť. Vidím cestu do budoucna, že posílíme distribuční sítě. I z ohledu k tomu, jak se mění energetický mix v okolních státech. V Německu se dramaticky zvýšil objem energie z obnovitelných zdrojů energie. Které jsou nestabilní. To klade nové nároky na distribuční síť. To nebyla chyba Česka, byla to chyba Německa. Ale jsme součástí organismu okolních států a z toho se nemůžeme oddělit. Podařilo se nám to ještě v září, a to je cesta, jak snížit regulovanou část ceny energie, uvolnit dotační program v rozsahu 15 miliard korun právě na posílení distribuční soustavy.
To spotřebitelé zatím nezaznamenali.
Z hlediska budoucnosti jsou důležité další investice. Dukovany se rozběhly, tendr navíc umožňuje spustit přípravu Temelína. Je tam opce na výstavbu dalších dvou bloků v jaderné elektrárně v Temelíně. Budeme rozvíjet i alternativní zdroje. Je tu vývoj modulárních reaktorů, zároveň vytváříme nové akumulační zdroje. To je odpověď do budoucna, jak se vypořádat s drahou elektřinou a s rizikem nedostatku elektřiny.
Vysoké ceny energií nepřišly s touto vládou. Už v prvním čtvrtletí roku 2021 mělo Česko nejdražší elektřinu. Bylo to velké předvolební téma, které ANO otevíralo, proto jsme dělali všechny kroky včetně posílení distribuční soustavy. Pravdivá odpověď je, že jsme tváří v tvář energetické krizi začali situaci řešit. Udělali jsme spoustu kroků.
Prohlásil jste, že chcete objíždět obec od obce. Je to poučení z kampaně Andreje Babiše?
Ano. A je to i poučení z naší předchozí kampaně, kdy diskusní tour Petra Fialy měla obrovský výtlak. Tvrdím, že musíme pracovat od první chvíle. Musí to být permanentní kampaň. Kdy budeme upozorňovat na chyby vlády, ale budeme ukazovat na naše řešení. Jak vytvořit co nejlepší podnikatelské prostředí, jak se vypořádat s vážnými problémy jako je bytová politika, energie, zdravotnictví, školství. Budeme ukazovat veřejnosti, kudy má moderní Česká republika jít.
Budete také přidávat důchodcům, policistům či učitelům? Není tato populistická složka politiky vyčerpaná?
Jestli je populismus vyčerpaný ještě uvidíme. Uvidíme, jestli se vznikající vláda chce touto cestou vydat. Není to dobré řešení pro Českou republiku. Chce všem rozdat víc peněz a zároveň snížit příjmy státu. To je rovnice, která nevychází. To je nesmysl. Buď narazíme do zdi a významně se prohloubí zadlužení země, to je slepá ulička. Co jsme schopni nabídnou jsou praktická řešení. Někdy nepopulární. Spoléhám na to, že naši voliči se umí ve svých rodinách vypořádat s tím, jak hospodařit odpovědně. Aby jejich děti nesplácely dluhy rodičů. Chceme dobře investovat. Bohatství rodiny i země vzniká investicemi. Nabídneme Česku moderní řešení směřující do budoucna. Abychom se s tím, co nás čeká dokázali vypořádat jak ve zdravotnictví, na které budou čím dál větší nároky, tak i se sociálním systémem a s důchody. Krok v důchodové reformě byl nezbytně nutný. A pokud ho budoucí vláda chce zničit, tak jenom vytváří svým voličům a zemi další obrovské problémy. V roce 2020 na jeden důchod vydělávaly tři a půl pracujících lidí. V roce 2050 to bude dva a půl. Musíte s tím něco dělat, to nevysedíte. A každý ekonomický problém země odnesou nejvíc lidé s nejnižšími příjmy. Což je velká část voličů Andreje Babiše a SPD.
Také Vít Rakušan, šéf STAN, avizoval kontaktní kampaň a chce být budoucím premiérem. Jak silná je to pro vás konkurence?
V mnoha směrech je to zdravá konkurence. Pokud je soutěž férová, a troufnu si tvrdit, že v tomto případě to bude férová soutěž, tak vytváří lepší předpoklady pro budoucnost země. Soutěživost je nejbližší lidské povaze, že hledáte lepší řešení pro budoucnost. A snažíte se vymyslet, jak to udělat co nejlépe. Tahle soutěž má přinést české společnosti lepší výsledky.
Jaká je atmosféra uvnitř ODS? Je to rezignace, nebo panuje duch bojovnosti?
Tohle je přesně to, co cítím. Měli jsme oblastní sněm Prahy východ. Analyzovali jsme volební výsledky. Na Praze východ koalice Spolu vyhrála. Nejenom tady, ale ve většině oblastních organizací vnímám chuť se s tou situací porvat. Rozhodně ne rezignace, rozhodně ne frustrace. Naopak, motivace čelit vládě, která vzniká. Vidíme kroky Tomia Okamury, který symbolicky sundává ukrajinskou vlajku první den, kdy vede poslaneckou sněmovnu. Byl to hloupý a nestoudný akt. Ukrajinská vlajka je vyjádření solidarity České republiky s obětí agrese Ruska. To není pro Českou republiku ani trochu správná cesta.
Jak jako ministr dopravy shrnete vaše období? Stříhal jste pásky nových úseků dálnic, které povolila bývalá vláda, nebo jste povolovali nové úseky?
Máme rekordní otevření dálnic, ale jednoznačně máme i rekordní přípravu. Celé čtyři roky jsme intenzivně jednali s obcemi i s těmi, kteří výstavbě bránili. A dokázali jsme prolomit, co Česko potřebuje jako priority. Ať je to dálnice na Vídeň, kde máme rozhodnutí, jak uděláme dálnici přes Novomlýnské nádrže. Máme EIU pro celou část severního pražského okruhu. Jsme ve finální fázi dokončení D35. Čísla mluví jednoznačně. Přebíral jsem 131 kilometrů rozpracovaných dálnic, budoucí vláda jich může dostat přes sto sedmdesát.
Našli jsme finanční prostředky, a za naše čtyřleté období se podaří dokončit víc než dvě stě kilometrů dálnic. Nejvíc otevření zaznamenáme před letošními Vánocemi. A budou to klíčové úseky. Obchvatem Přerova se dokončí dálnice D1. Po padesáti letech. Otevřou se další úseky na D35, alternativy D1. Vždy jsem se smál žabomyšímu úsilí hnutí ANO, které tvrdilo, že se chlubíme cizím peřím. Teď bych mohl dělat totéž. Ale avizuju, nebudu to dělat. Protože je to projev malosti. Podstatné je, že silnice slouží lidem. To je to, o co má politik usilovat. Stav našeho resortu bude při předávání jednoznačně lepší, než jak jsme ho převzali. Významně jsme urychlili tempo příprav, to jsme vyřešili. Budoucí vláda bude muset prioritizovat, protože na všechno peníze nebudou.
