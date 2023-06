Chmurný výhled pro německou ekonomiku i Česko. Průmyslová výroba roste hlemýždím tempem.

Průmyslová výroba v Německu se v dubnu meziměsíčně zvýšila o 0,3 procenta, zatímco v březnu o 2,1 procenta klesla, oznámil dnes německý statistický úřad. Je to slabší růst, než se čekalo. Statistika tak po pondělní zprávě o nečekaném poklesu zakázek německého průmyslu přispívá k chmurnému výhledu německé ekonomiky, uvedla agentura Reuters.

Analytici odhadovali, že se výroba meziměsíčně zvýší o 0,6 procenta. Údaj za březen statistici zpřesnili z původně hlášeného poklesu o 3,4 procenta. I po této revizi je průmyslová výroba o 1,6 procenta nižší než před rokem.

Aktivita ve stavebnictví se v dubnu meziměsíčně zvýšila o dvě procenta, výroba farmaceutických výrobků pak vzrostla o 6,4 procenta. Výroba automobilů o 0,8 procenta klesla.

Omezování výroby je jen otázkou času

"Vyhlídky na zbytek roku vypadají špatně," uvedl ekonom Andrew Kenningham ze společnosti Capital Economics. Impuls, který německému průmyslu přineslo zmírnění problémů s globálními dodávkami a nižší ceny plynu na začátku letošního roku, se podle něj vyčerpal. Výrobu bude pravděpodobně stále více omezovat slabá poptávka, protože objem nevyřízených zakázek a objem těch nových klesá.

"Bez oživení poptávky, kterému v současné době nic nenasvědčuje, je jen otázkou času, kdy podniky začnou omezovat výrobu," konstatoval hlavní ekonom finančního ústavu Commerzbank Ralph Solveen.

Německá ekonomika se v prvním letošním čtvrtletí propadla do recese. Podle zpřesněných údajů se hrubý domácí produkt (HDP) ve srovnání s předchozími třemi měsíci snížil o 0,3 procenta. Ve čtvrtém čtvrtletí ekonomika klesla o 0,5 procenta. Na letošní rok německá vláda odhaduje, že ekonomika vzroste o 0,4 procenta.

"Bez výrazného oživení aktivity by recese německé ekonomiky mohla pokračovat i ve druhém čtvrtletí," uvedl analytik banky ING Carsten Brzeski.

Německo je největší ekonomikou v Evropě a největším obchodním partnerem České republiky.

