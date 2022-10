Německý průmysl ztrácí zakázky, hrozí propad do recese

Zakázky německého průmyslu se v srpnu oproti červenci snížily o 2,4 procenta, což je více, než se čekalo. Vyplývá to z dnes zveřejněných údajů německého statistického úřadu. Největší evropské ekonomice čím dál víc hrozí propad do recese, napsala agentura Bloomberg. Analytici odhadovali, že se zakázky v srpnu sníží jen o 0,7 procenta.

Údaj za červenec ale úřad upravil směrem nahoru. Zatímco dříve uváděl pokles o 1,1 procenta, podle nových čísel vykázaly zakázky nárůst o 1,9 procenta. Změnu způsobily později nahlášené velké letecké objednávky.

„"Podniky mají stále potíže s dokončením svých objednávek, protože dodavatelské řetězce jsou přerušeny kvůli válce na Ukrajině a přetrvávají deformace způsobené krizí kolem covidu-19," uvedl statistický úřad.

Německo se rychle snaží minimalizovat dopad prudce rostoucích cen energií poté, co Rusko omezilo dodávky zemního plynu jako odvetu za sankce, které na něj západní země uvalily po invazi na Ukrajinu. Přední německé ekonomické instituty minulý týden snížily hospodářský výhled Německa. Pro příští rok počítají s poklesem hrubého domácího produktu o 0,4 procenta.

Výroba bude podle nich letos a příští rok o 160 miliard eur (3,9 bilionu korun) nižší, než se předpokládalo před pěti měsíci. Inflace mezitím poprvé od zavedení eura před více než dvěma desetiletími překračuje deset procent, což představuje rostoucí zátěž pro firmy a domácnosti.

Německá ekonomika je největší v Evropě a je na ní závislá řada českých firem.

