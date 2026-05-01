Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Enjoy Zahalená tvář ve vlajce a krok do prázdna: Nová socha Banksyho děsí i fascinuje

Zahalená tvář ve vlajce a krok do prázdna: Nová socha Banksyho děsí i fascinuje

V centru Londýna byla vztyčena socha, k níž se přihlásil Banksy
ČTK

V centru Londýna byla vztyčena socha, k níž se podle BBC přihlásil umělec se záhadnou identitou Banksy. Dílo představuje postavu v nadživotní velikosti, která odhodlaně kráčí pryč z podstavce, takže má jednu nohu vytrčenou přes jeho okraj, jako by se měla co nevidět zřítit. Tvář jí přitom zahaluje vlajka, kterou drží v ruce.

Socha se náhle objevila ve středu brzy ráno na náměstí Waterloo Place mezi dalšími sochami a válečnými památníky, které toto prostranství u třídy Mall zaplňují. Podstavec nese podpis Banksyho. Tento světoznámý výtvarný umělec s nejistou identitou se později k dílu přihlásil na sociálních sítích. Na instagramu zveřejnil video zachycující instalaci sochy.

Britský umělec vytrvale překvapuje hlavní město Spojeného království spontánními akcemi, většinou pouličními malbami. Sochu na Waterloo Place od rána obdivovalo mnoho lidí, někteří si ji fotografovali.

9 fotografií v galerii

Identita prozrazena?

Identita umělce, který si říká Banksy, je už dlouho předmětem spekulací. Jeho díla se přitom prodávají za miliony dolarů. V poslední době se v médiích objevila tvrzení, že jde o umělce Robina Gunninghama z Bristolu.

Banksyho díla často nesou politická poselství. Nová socha v londýnské centrální čtvrti Westminster, která je plná vládních úřadů a paláců, by podle agentury DPA mohla být interpretována jako varování před slepým patriotismem.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Související

EU chce konečně lépe konkurovat USA i Číně. Chystá změnu pravidel fúzí

Předsedkyně EK Ursula von der Leyenová
ČTK
nst
nst

Evropská komise chystá zásadní změnu pravidel pro fúze a akvizice, která může přepsat mapu evropského byznysu. Brusel chce odstranit překážky bránící vzniku velkých domácích firem schopných konkurovat gigantům ze Spojených států a Číny. Půjde o první výraznou revizi této politiky za posledních dvacet let.

Impulsem ke změně je proměna globální ekonomiky i geopolitiky. Rostoucí napětí ve světě, včetně války na Ukrajině a konfliktu kolem Íránu, zvyšuje tlak na strategickou soběstačnost Evropy. Do popředí se tak dostává otázka, zda je Evropská unie schopná vytvářet dostatečně silné firmy, které obstojí v globální konkurenci a zároveň podpoří financování obrany i sociálních systémů.

Dosavadní přístup Bruselu byl přitom často kritizován jako příliš restriktivní. Typickým příkladem je zablokované spojení železničních aktivit společností Siemens a Alstom, které podle kritiků oslabilo konkurenceschopnost evropského průmyslu vůči zahraničním rivalům.

„Ambiciózní posun“

Na potřebu změny upozornila už zpráva z roku 2024, kterou připravil bývalý šéf Evropské centrální banky Mario Draghi. Ta doporučila úpravu pravidel, jež dlouhodobě brání vzniku silných evropských hráčů, například v telekomunikacích.

Předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová označila plán za ambiciózní posun, který má lépe odpovídat realitě vysoce konkurenční globální ekonomiky. Podle šéfky unijní antimonopolní politiky Teresy Riberaové však nejde o volné pole pro všechny fúze. Unie si chce nadále hlídat férovou hospodářskou soutěž a zabránit nadměrné koncentraci moci.

Nový přístup má firmám dát větší prostor obhájit přínosy plánovaných spojení. Podniky budou moci zdůraznit inovace, udržitelnost nebo vyšší efektivitu a své argumenty předložit ještě před zahájením zdlouhavých hloubkových šetření. Regulátoři by zároveň měli být zdrženlivější u transakcí zahrnujících start-upy nebo projekty výzkumu a vývoje.

Uvolnění pravidel ale nebude bezbřehé. Fúze budou schvalovány jen tehdy, pokud jejich přínosy dlouhodobě převáží nad negativními dopady na trh. Komise chce při posuzování více zohledňovat velikost firem, jejich investiční kapacitu i schopnost inovovat a posilovat odolnost jednotného trhu.

Změny se mohou dotknout i zahraničních investorů. Přestože pravidla formálně nerozlišují mezi evropskými a neevropskými firmami, větší důraz na odolnost trhu naznačuje přísnější přístup k převzetím evropských podniků ze zahraničí.

Brusel zároveň zahájil veřejnou konzultaci, která potrvá do 26. června. Podle právničky Eliany Paredisové z kanceláře A&O Shearman mají nové pokyny firmám dodat větší jistotu při plánování konsolidací. Zároveň ale upozorňuje, že společnosti budou muset své přínosy přesvědčivě doložit a kvantifikovat.

Související

V Krušných horách vznikly nové útulny pro turisty, lemují Stezku Českem

V Krušných horách se otevřely nové útulny, prochází kolem nich Stezka Českem
ČTK
ČTK
ČTK

Nové zázemí pro dálkové turisty přibývá v Krušných horách. Na Cínovci a v Hoře Svatého Šebestiána se otevřely čtyři útulny, které nabídnou přespání i odpočinek lidem na Stezce Českem a Hřebenovce. Projekt reaguje na rostoucí popularitu dálkových tras a má pomoci omezit i problémy s nepořádkem v horách.

Čtyři nové útulny určené k odpočinku či k přespání pro turisty se dnes otevřely na Cínovci na Teplicku a v obci Hora Svatého Šebestiána na Chomutovsku. Prochází kolem nich Stezka Českem a Hřebenovka. Dálkové trasy získaly v posledních letech na popularitě, proto další útulny ještě přibudou, uvedl ředitel destinační agentury Krušnohoří Štěpán Javůrek. Pořízení čtyř ubikací na kolech s posezením a místem pro přespání a mobilní toaletou vyšlo na 2,6 milionu korun.

8 fotografií v galerii

25 kilometrů od sebe

„Je to koncept, který jsme vymysleli před dvěma lety, protože s tou dálkovou pěší turistikou je spojen i nárůst turismu i určité jevy, které nejsou úplně ideální, například nepořádek a to, že ti lidé potřebují někam na toaletu,“ zdůvodnil vznik útulen Javůrek. Snahou je pokrýt celý hřeben Krušných hor. Deset útulen od sebe bude vzdálených vždy zhruba 25 kilometrů.

Útulny na Cínovci a v Hoře Sv. Šebestiána mají podobu dřevěných domků na kolečkách. Jejich podoba byla zvolena kvůli stavebnímu zákonu, který v takovém případě nepožaduje stavební povolení. Vyspí se v nich osm lidí. Vedle nich je plocha pro stany.

Útulna má správce, který příchozím sdělí kód pro vstup do přístřešků. Tím je na Cínovci Vendula Laštovková, která bydlí v domě za útulnami. „Prapůvodně jsem od začátku Stezky Českem působila jako trail angel, takže u mě na zahradě každoročně stály stany a setkávali se u mě stezkaři,“ uvedla Laštovková, která z časových důvodů zázemí stezkařům dnes už neposkytuje. Radnice ji však oslovila s nabídkou správcovství, což přijala. „Čeká mě samozřejmě vydávání hesla. Je tam moje telefonní číslo. Když tam bude někdo do té útulny chtít jít, tak si musí říct nejdřív o kód,“ uvedla správkyně. Jejím úkolem bude také kontrolovat stav útulen.

Pozemek na Cínovci zapůjčili k vybudování přístřešků manželé Šavlovi. Ti chtějí na parcelu umístit Památník cest za svobodou. Stát bude na dohled od sochy pohraničníka se psem a má být jeho protiváhou. „Protože už dlouho máme veřejnou sbírku, kde na to sbíráme finance, tak jsme si říkali, že by bylo fajn, kdyby to místo bylo skutečně živé a přicházeli sem lidi,“ řekla Anna Šavel. Dodala, že koncepce útulen do jejich záměru dobře zapadla.

Nápad opatřit Krušné hory útulnami se líbí zakladateli Stezky Českem Martinu Úblovi. „Až to bude hotové, tak to dá možnost lidem přejít celé Krušné hory v rámci udržitelného turismu,“ řekl novinářům. Útulny podle něj umožní výletníkům putovat, a přitom za sebou nezanechávat nepořádek.

Související

Doporučujeme