Zahalená tvář ve vlajce a krok do prázdna: Nová socha Banksyho děsí i fascinuje
V centru Londýna byla vztyčena socha, k níž se podle BBC přihlásil umělec se záhadnou identitou Banksy. Dílo představuje postavu v nadživotní velikosti, která odhodlaně kráčí pryč z podstavce, takže má jednu nohu vytrčenou přes jeho okraj, jako by se měla co nevidět zřítit. Tvář jí přitom zahaluje vlajka, kterou drží v ruce.
Socha se náhle objevila ve středu brzy ráno na náměstí Waterloo Place mezi dalšími sochami a válečnými památníky, které toto prostranství u třídy Mall zaplňují. Podstavec nese podpis Banksyho. Tento světoznámý výtvarný umělec s nejistou identitou se později k dílu přihlásil na sociálních sítích. Na instagramu zveřejnil video zachycující instalaci sochy.
Britský umělec vytrvale překvapuje hlavní město Spojeného království spontánními akcemi, většinou pouličními malbami. Sochu na Waterloo Place od rána obdivovalo mnoho lidí, někteří si ji fotografovali.
Identita prozrazena?
Identita umělce, který si říká Banksy, je už dlouho předmětem spekulací. Jeho díla se přitom prodávají za miliony dolarů. V poslední době se v médiích objevila tvrzení, že jde o umělce Robina Gunninghama z Bristolu.
Banksyho díla často nesou politická poselství. Nová socha v londýnské centrální čtvrti Westminster, která je plná vládních úřadů a paláců, by podle agentury DPA mohla být interpretována jako varování před slepým patriotismem.
