Textil, kresba i ticho. Artium by KKCG otevírá výstavu Miroslavy Klesalové
Galerijní prostor Artium by KKCG zahajuje novou výstavu české vizuální umělkyně Miroslavy Klesalové. Expozice s názvem Step from Darkness představuje autorčinu tvorbu v širším kontextu a propojuje její charakteristické textilní objekty s novým souborem drobných maleb.
Nová díla vznikala v dlouhodobém a tichém tvůrčím procesu, v němž se autorčina intuice propojuje s osobní zkušeností a vnitřním prožitkem. Výsledkem jsou minimalistické kompozice a znaky, které reflektují snahu porozumět okolnímu světu a sdílet vlastní zkušenost s divákem.
Výstava zároveň navazuje na tvorbu, díky níž se Klesalová etablovala jako jedna z výrazných osobností současné české vizuální scény. Vedle maleb jsou zde představeny také její typické textilní objekty, často připomínající zavěšené šaty či mapy vnitřních krajin.
„Její tvorba se vyhýbá expresivitě, ale zároveň není chladně racionální. Výsledkem jsou kompozice, které působí pevně a kontrolovaně, ale zároveň v sobě nesou křehkost a otevřenost,“ uvedla kurátorka výstavy Barbora Kundračíková.
Inspirace v Pošumaví
Klesalová ve své tvorbě pracuje s textilem, kresbou i prostorovými objekty. Inspiraci čerpá mimo jiné z krajiny Pošumaví, odkud pochází. Její textilní instalace tak často odkazují na paměť místa, každodenní zkušenost a rytmus krajiny.
Atmosféru výstavy doplňuje také básnický odkaz na dílo Sylvie Plath, konkrétně její báseň Ariel z roku 1965. Ta vytváří symbolický rámec introspekce a posiluje tematiku paměti, vnitřního prostoru a osobního prožitku.
Nová dramaturgická etapa
Galerie Artium by KKCG vstupuje v roce 2026 do nové dramaturgické etapy nazvané Linie odpovědnosti. Po předchozích tématech odvahy a inovací se letošní program zaměří na odpovědnost – vůči sobě, společnosti i světu, který společně utváříme. Podle pořadatelů má tato linie podpořit dialog, objevování nových dimenzí uměleckých děl a autentickou interpretaci současného umění.
Vedle výstavy Miroslavy Klesalové se letos v Artio představí také absolventka Akademie výtvarných umění Kateřina Šťastná, autorská dvojice Matěj Hrbek a Alessandra Svatek či designérské duo Petra Švejdarová a Klára Vaculíková ze studia PRASKLO. Program doplní koncerty a festivaly. Díky podpoře zakladatelů galerie, mecenášů Karla a Štěpánky Komárkových, zůstává vstup na výstavy pro veřejnost zdarma.
Miroslava Klesalová (1985)
Vystudovala Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru Grafika 1 u Dalibora Smutného a také Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze v ateliéru textilní tvorby Jitky Škopové. Ve své tvorbě se dlouhodobě věnuje práci s měkkými materiály, látkou a papírem a zkoumá symbolický jazyk i proměny kulturní krajiny.
