Stanislav Šulc: Bitcoingate se vrací. Je ještě absurdnější, než se zdálo. A kdo na to upozorňuje, je odejit

Bitcoinová kauza se resuscituje v plné nahotě. A tentokrát na to vládní strany ani nepotřebují nikoho dalšího, aby jim komplikoval předvolební situaci. Úplně stačí jejich vlastní aktivity, jak ukazuje osud „koordinátora pro objasnění bitcoinové kauzy“, který nyní raději končí, než aby přišel s bolestivým objasněním. Máme tu bitcoingate 2.0.

Že je bitcoinový přehmat dnes již exministra Pavla Blažka nevysvětlitelný a politicky zcela katastrofální pro všechny, kdo se o něj jen otřou, bylo jisté nejpozději druhý den po prvních mediálních výstupech. Ačkoli se tehdy ještě ministr dopoledne snažil něco vysvětlit, raději odpoledne složil mandát, protože v češtině neexistují věty, které by zároveň řekly pravdu a Blažkovu akci v zásadě neoznačily za miliardový zločin.

Paktování se s usvědčeným kriminálníkem a doufat, že to buď nikdo nezjistí, nebo to nikdo nepochopí, přesto zůstane v klidu, zkrátka do fungování státu „už“ a zároveň i „ještě“ nepatří. A ne, exministr v tom nefiguruje ani jako oběť, a už vůbec ne jako věrozvěst politické kultury, byť v sobě dokázal najít něco, co jej přimělo rezignovat.

Ticho kolem bitcoingate Spolu pomáhá

Tím se bitcoinová kauza, která propukla již v květu, stala nečekaným dárkem opozičním stranám, zejména ANO. Jenomže po několika týdnech to vypadalo, že Spolu, tedy především ODS, dokázala svou nepříliš přesvědčivou kampaní přesvědčit některé voliče oslovené výzkumnými agenturami a podpora vládních stran neklesá, dokonce i občas mírně roste. Ticho kolem bitcoingate tomu přispělo. A je šokující, že to strany nechápou.

Z nejnovějšího dění se totiž zdá, že stávající vládní strany prostě vyhrát volby nechtějí. Tedy pokud by chtěly, musely by jednat jakkoli jinak, než jak konají, a to právě v bitcoinové kauze.

Tu měly po vzoru současných populistů prostě a jednoduše vymlčet. Nechat jednat policii a případně soudy, což by trvalo léta. Hlavně se nesnažit přijít s vlastními nápady a náměty, co by se asi tak mohlo udělat.

Čerstvé oči vidí věcí

Jenomže pozdě. Nová ministryně Eva Decroix v nejžhavější fázi kauzy jmenovala bývalého ústavního soudce Davida Uhlíře jakýmsi „koordinátorem pro objasnění bitcoinové kauzy“. Dříve by se ustavila parlamentní komise, které fungují alespoň několik dlouhých měsíců, lépe let. Jejich výsledné zprávy jsou pak natolik obsáhlé, že původní kauzu dostatečně zamaskují.

To se ale u akce jednoho muže tak nějak nemůže stát. Bývalý ústavní právník se podíval na kauzu očima, které v ODS musely vpravdě všechny šokovat. Nezajímaly ho kličky, kterými exministr Blažek vysvětloval neobhajitelné. Vůbec ho nezajímalo, jestli o tom věděl ministr financí Zbyněk Stanjura v lednu, únoru, březnu, nebo třeba si to přečetl na Facebooku. A vůbec jej nezajímalo, jestli na tom stát vydělal miliardu, nebo víc, případně méně a kam ty peníze dále zamířily a zda tam vlastně zamířit měly, nebo měly jít úplně jinam.

Popravte posla

Zkušený soudce se podíval na kauzu vlastně poměrně obyčejným způsobem a položil si jednoduchou otázku: mohl takto vlastně Pavel Blažek, potažmo stát jednat? Mohl přijmout dar, který zjevně (a to soudy potvrdily) pochází z kriminální činnosti? A odpověď na tuto otázku zní, že to stát udělat může, ale jsou na to pravidla. A ta Blažek ignoroval.

Podle aktuálních informací se právě toto zjištění mělo objevit ve zprávě, kterou David Uhlíř chtěl naplnit svůj mandát a přispět k „objasnění“ bitcoinové kauzy. Již původní smlouva mezi ministerstvem spravedlnosti a dárcem je podle Uhlíře neplatná.

A kdyby se tak stalo, bylo by to bolestivé, nicméně nejspíš by se to už nějak uhrálo. Ale zejména pro Spolu bohužel, se tak nestalo. David Uhlíř byl ukončen, respektive končí předčasně a zprávu nedodá. Údajně proto, že přispěl k přípravě standardnějšího řešení a začal být nepotřebný. Vše tedy asi nyní přebere jakýsi orgán, možná komise uvnitř ministerstva.

Volby se blíží

Ačkoli osobně nejsem příznivcem extrémního populismu, tentokrát bude odmítavá reakce ze strany veřejností více než pochopitelná a otázky, proč se to všechno děje, navíc tak, jak se to děje, jsou více než nutné.

Bitcoinová kauza se tímto právě úspěšně resuscitovala, a to v celé své nahotě a zvrhle řečeno „kráse“. Věřme, že v trestně právní rovině ani nikdy neskončila. Tady jde o resuscitaci politického rozměru této kauzy. A pro Spolu je tragédií, že si za to tentokrát mohou úplně sami. Dny plynou rychle, volby se blíží extrémně rychle. A opravdu by bývalo bylo pro vládní strany lepší, kdyby se o bitcoingate v létě nemluvilo vůbec.

