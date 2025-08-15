Lukáš Kovanda: Unikátní fiasko. Česko na prodeji darovaných bitcoinů může prodělat půl miliardy
Je to bizarní, nicméně český stát může nakonec na prodeji bitcoinů darovaných ministerstvu spravedlnosti prodělat. Česko by se tak stalo historicky první zemí, která prodejem bitcoinů utrpěla ztrátu. Státy celkem běžně prodávají například bitcoiny zabavené kriminálníkům, vždy ovšem pochopitelně se ziskem. Česku ale nyní hrozí zhruba půlmiliardová ztráta. Tedy nikoli výnos „jedné miliardy“, jímž se resort spravedlnosti chlubil.
Jde o to, že dražitelé obdrželi zatím jen zhruba polovinu ze 468 bitcoinů, které ministerstvu začátkem března daroval odsouzený Tomáš Jiřikovský, zprostředkovatel online obchodů s drogami a dalším nelegálním zbožím. Převod dalších 233 bitcoinů ministerstvo stornovalo poté, co kauza na přelomu května a června propukla.
Dražitelé nyní tedy disponují jen 235 bitcoiny, které jsou ovšem vadné, a to kvůli sepětí s Jiřikovského černým tržištěm Nucleus. To znamená, že mohou být omezeni v nakládání s nimi, třeba v jejich případném dalším prodeji. V aukci prostě koupili od ministerstva závadné zboží. A zdá se, že mají nárok na zboží, jež bude plně bez závad. To ovšem znamená, že stát by musel nakoupit „čisté“, nezávadné bitcoiny – a ty dražitelům vyměnit za ty jejich stávající vadné.
Bitcoinová kauza se resuscituje v plné nahotě. A tentokrát na to vládní strany ani nepotřebují nikoho dalšího, aby jim komplikoval předvolební situaci. Úplně stačí jejich vlastní aktivity, jak ukazuje osud „koordinátora pro objasnění bitcoinové kauzy“, který nyní raději končí, než aby přišel s bolestivým objasněním. Máme tu bitcoingate 2.0.
Stanislav Šulc: Bitcoingate se vrací. Je ještě absurdnější, než se zdálo. A kdo na to upozorňuje, je odejit
To však není vše. Cena bitcoinu od doby dražby narůstá a včera se dokonce vyhoupla na svůj historický rekord, více než 124 tisíc dolarů. Což českému státu nehraje do karet hned ze dvou důvodů.
Zaprvé, pokud by nyní měl na trhu nakoupit 468 bitcoinů, utratí za ně zhruba 1,2 miliardy korun. Tedy o nějakých 243 milionů korun více, než odpovídá částce zhruba 957 milionů korun, které získal od konce března do konce května, kdy resort spravedlnosti v takřka osmdesáti aukcích Jiřikovského danajský dar postupně vydražil.
Zadruhé, korunová cena jednoho bitcoinu je nyní zhruba o 480 tisíc korun vyšší než v průměru ve zmíněném období, kdy resort spravedlnosti dražby prováděl. Protože části dražitelů ministerstvo převedlo vadné bitcoiny a té druhé, zbývající části je kvůli zmíněnému stornu nepřevedlo vůbec, mohou obě skupiny dražitelů nyní argumentovat, že je tím stát připravil právě zhruba o 480 tisíc korun za bitcoin. To je orientační zisk, který by realizovali, pokud by nyní mohli bitcoiny získané ve dražbě dále prodat. Tedy pokud by je získali v plném rozsahu a bez vady. Celkem tak škoda z nerealizovaného možného zisku, kterou stát dražitelům mohl způsobit, činí přibližně 225 milionů korun.
Dohromady tedy byl ke včerejšku český stát se vší pravděpodobností ve ztrátě z bitcoinové kauzy, nikoli v zisku. A to ve ztrátě čítající zhruba 470 milionů korun. Už tedy neplatí teze těch politiků, kteří tvrdí, že jde o první kauzu, která vznikla přesto, že stát peníze získal, nikoli ztratil. Ztráta státu, tedy daňových poplatníků, může navíc dále rychle narůstat, pokud se kauza rychle nevyřeší a pokud cena bitcoinu poroste.
Nejznámější kryptoměna bitcoin dosáhla nového maxima a poprvé překonala hranici 124 tisíc dolarů (2,59 milionu korun). Uvedla to agentura AFP, podle níž k růstu této kryptoměny přispívá příznivá americká legislativa, zájem institucionálních investorů a rostoucí americké akcie.
Bitcoin dostáhl nového maxima
Cena bitcoinu se vyhoupla na svůj nový historický rekord a překonala hranici 124 500 dolarů. Vývoj, jenž z velké části odráží rostoucí zájem velkých institucionálních hráčů, včetně státních institucí, je však bolehlavem alespoň pro jednoho z nich – a to pro český stát. S růstem ceny bitcoinu totiž stoupá potenciální ztráta, kterou český stát, tedy český daňový poplatník, utrpí v důsledku kauzy „Blažkovy bitcoiny“.
Bolehlav pro český stát. Kvůli růstu ceny bitcoinu narůstá ztráta z Blažkovy kauzy
Národní centrála proti organizovanému zločinu nově zvlášť vyšetřuje praní špinavých peněz a nakládání s drogami.
Drama v bitcoinové kauze. Policie zadržela dárce Jiřikovského, utekl před ní na střechu
