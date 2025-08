Uhlíř: Přijetí bitcoinu od narkobarona mohlo podkopat důvěru v českou justici

Ministerstvo spravedlnosti nemělo přijímat miliardový bitcoinový dar od odsouzeného obchodníka s drogami, a to hlavně kvůli možnému ohrožení důvěry veřejnosti v nezávislé fungování justice. Uvedl to bývalý koordinátor pro objasnění kauzy David Uhlíř v prohlášení. Žádné závažné skutečnosti, které nejsou známy z veřejných zdrojů, podle svých slov nezjistil. Kvůli spornému daru před prázdninami rezignoval ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS).

„Nabídka význačného daru, jehož uskutečnění závisí na konkrétním rozhodnutí soudu, má být nepřijatelná. Kdo je obdarován, není svobodný,“ napsal Uhlíř. Blažek a jeho spolupracovníci měli podle Uhlíře dar odmítnout, protože jeho přijetí mohlo ohrozit důvěru veřejnosti v nezávislé fungování české justice. Další důvody, proč ministerstvo nemělo kryptoměny přijímat, jsou podle něj „právně-technického charakteru“.

Uhlíř však neplánuje vypracovat závěrečnou zprávu o svých zjištěních a doporučeních. Deníku N v úterý řekl, že po skončení jeho vztahu s ministerstvem spravedlnosti k tomu nemá důvod. Ministryně Eva Decroix (ODS) přitom minulý týden při vysvětlování předčasného ukončení Uhlířova angažmá v roli poradce uvedla, že Uhlíř je připravený zprávu po návratu z dovolené sepsat.

„Měl jsem k dispozici objem podkladů, ty jsem vrátil. Podepsala se dohoda o skončení právních služeb, čímž pro mě ta věc skončila," sdělil Uhlíř. Doplnil, že zatím nemá informace o tom, že by ho Decroix zbavila mlčenlivosti, což před novináři rovněž avizovala. Rozhovory médiím Uhlíř k tématu bitcoinů dávat nechce, Deníku N to zdůvodnil množstvím žádostí.

Decroix jmenovala Uhlíře koordinátorem 19. června, svou zprávu měl odevzdat do konce srpna. Ministerstvo ale už 28. července oznámilo ukončení spolupráce - podle Decroix Uhlíř svou misi splnil a další koordinace kroků ministerstva Uhlířem by byla nadbytečná a nehospodárná, protože by nepřinesla nic nového. Ministryně také nejprve uváděla, že Uhlířova zpráva nevznikne, protože by byla duplicitní k vyžádaným právním stanoviskům a zadanému externímu auditu. Později ale řekla, že nemá problém s tím, aby zpráva vznikla a že Uhlíř je k jejímu sepsání připraven.

Ministerstvo se rozhodlo vyplatit Uhlířovi za jeho služby 160 tisíc korun plus DPH, což je polovina původně sjednané částky. K dopracování a zveřejnění písemné zprávy vyzývalo Decroix koaliční hnutí STAN, jehož místopředseda Karel Dvořák je náměstkem ministryně a vede pražskou kandidátku hnutí v podzimních sněmovních volbách. Podle Dvořáka Uhlíř doposud nezodpověděl veřejnosti řadu otázek.