Učitelům vzrostou platové tarify o sedm procent

Učitelům by se měly od ledna zvednout platové tarify o sedm procent. Ostatním zaměstnancům veřejného sektoru a státu by měl základ výdělku vzrůst o 1400 korun. Na přidání se kabinet dohodl začátkem října s odboráři. Poté navrhl, že by se platy politiků mohly příští rok zvýšit o 6,9 procenta. Předáci to kritizují. Požadují teď pro pracovníky státu a veřejné sféry stejné navýšení jako u ústavních činitelů, jinak hrozí protesty. Předpis upravuje i zaručené platy či některé příplatky. Do přidání by mělo příští rok putovat zhruba 24 miliard korun.

„Cílem je zlepšení hospodářského postavení zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců a posílení konkurenceschopnosti veřejné správy na trhu práce,“ uvedlo ministerstvo práce v podkladech. Dodalo, že přidání má snížit i dopad inflace.

Plat ve veřejném sektoru stanovuje pět tabulek s jednotlivými tarify podle odbornosti a délky praxe. První tabulka je pro úředníky, pracovníky v kultuře, technické pracovníky či nepedagogické síly ve školství. Druhou tabulkou se řídí odměňování v sociálních službách, třetí se používá pro zdravotníky a sestry, čtvrtá pro lékaře a zubaře a pátá pro učitele. Vlastní tabulku mají státní zaměstnanci. Podle návrhu by se tabulka pro sociální služby měla zrušit a pracovníci by se posunuli do zdravotnické tabulky. Učitelům by tarif od ledna vzrostl o sedm procent. Ostatním by se zvedl o 1400 korun, což podle ministerstva práce představuje ve státní službě zvýšení od 2,1 do 8,7 procenta a ve veřejné sféře od 1,8 do 11,5 procenta.

Nařízení upravuje také zaručené platy. Ty se dosud vyplácely v osmi stupních podle odbornosti, náročnosti a odpovědnosti práce. Pohybovaly se od minimální mzdy do jejího dvojnásobku. Nově budou stupně jen čtyři od minimálního mzdy do jejího 1,6násobku.

Zaručený plat ve výši minimální mzdy by byl pro lidi bez vzdělání či se základním vzděláním v první a druhé platové třídě. Uklízeči či vrátní by si tak měli vydělat příští rok nejméně 20 800 korun. Vyučení od třetí do páté platové třídy by měli 1,2násobek minimální mzdy. Od 24 960 korun by tak měli pobírat pomocní kuchaři, kuchaři či písaři. Na 1,4násobku by byla zaručená odměna pro pracovníky s maturitou a vyšším odborným vzděláním ze šesté až deváté platové třídy. Zaručených 29 120 korun mají mít asistenti učitelů a vychovatelů, pracovníci v terénních službách, pečovatelé, sanitáři, ošetřovatelé, strážníci či zdravotní laboranti. Vysokoškoláci by museli vydělávat aspoň 1,6násobek minimální mzdy, tedy 33 280 korun. Týká se to vychovatelů, odborných asistentů v administrativě, účetních, učitelů, řídících ve školách či sester.

Nařízení upravuje také příplatky, možnost posunu některých pracovníků do vyššího tarifu, započítávání rodičovské do doby praxe či odpočtu praxe za nižší vzdělání.

Do přidání i s odvody by mělo příští rok putovat 23,99 miliardy korun. Stát by vydal 16,63 miliardy korun, samosprávy 4,57 miliardy a zdravotní pojišťovny 2,79 miliardy korun. Až několik stovek milionů by mohlo být potřeba navíc na příplatky a další úpravy.

Připomínky k chystanému nařízení je možné podávat do 28. listopadu. Odbory návrh kritizují, požadují stejné navýšení platů jako u politiků. Poukazují na propad reálných příjmů kvůli vysoké inflaci z minulých let. Hrozí protesty.