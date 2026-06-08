Astra zůstane doma. Opel investuje v Německu více než miliardu eur
Automobilka Opel oznámila investice přes miliardu eur a potvrdila, že nová generace jejího klíčového modelu Astra se bude vyrábět v Rüsselsheimu.
Německá automobilka Opel, která patří do skupiny Stellantis, investuje do roku 2030 v Německu více než jednu miliardu eur. V přepočtu jde zhruba o 24,2 miliardy korun. Firma to oznámila v tiskové zprávě.
Jedním z hlavních bodů investičního plánu je nová generace modelu Astra. Nejprodávanější kompaktní vůz Opelu se bude vyrábět v domovském závodě automobilky v Rüsselsheimu.
Nová Astra, Corsa i SUV s Číňany
Opel chce do konce desetiletí uvést na trh nejméně čtyři nové modely. Patřit mezi ně mají nástupci Astry a Corsy i nové kompaktní SUV. To má vzniknout ve spolupráci s čínskou automobilkou Leapmotor.
Značka zároveň uvedla, že bude dál investovat i do stávajících modelů. Podle šéfa Stellantis Europe Emanuela Cappellana má investice do nové generace modelů v německé továrně potvrdit význam Opelu i Německa pro celou automobilovou skupinu.
Kompaktní vozy jsou pro Stellantis klíčové
Rozhodnutí není důležité jen pro Opel, ale i pro širší strategii Stellantisu v Evropě. Segment kompaktních vozů se totiž na celkovém prodeji aut v Evropě podílí zhruba 30 procenty.
Právě v této třídě Opel dlouhodobě staví na modelech Astra a Corsa. Nové investice tak mají značce pomoci udržet pozici v části trhu, která je pro evropské automobilky stále zásadní, a současně reagovat na tlak elektromobility i levnější čínské konkurence.
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Spolupráce s Leapmotorem se prohlubuje
Stellantis minulý měsíc oznámil, že chce v Evropě zahájit společnou výrobu automobilů s čínskou společností Leapmotor. Obě firmy tak rozšíří spolupráci, která se dosud soustředila hlavně na distribuci, také do výroby.
Součástí nové výrobní strategie má být právě společně vyvinutý elektrický model kategorie C-SUV pod značkou Opel. Pro Stellantis jde o způsob, jak rychleji rozšířit nabídku elektrických aut v Evropě a zároveň využít know-how čínského partnera.
Skupina Stellantis vznikla na začátku roku 2021 spojením Fiat Chrysler Automobiles a francouzské skupiny PSA. Vedle Opelu pod ni patří například značky Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Fiat, Peugeot, Lancia, Jeep nebo Maserati.
Pro Opel je oznámená investice signálem, že značka má ve skupině dál pevné místo. Zároveň potvrzuje, že i v době tlaku na náklady, elektromobilitu a konkurenci z Číny zůstává Německo pro Stellantis důležitou výrobní základnou.
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