„Není to dobrý signál.“ Pavel varoval před zpochybňováním justice po výpadu vlády proti Ústavnímu soudu
Prezident Petr Pavel varoval před tím, aby politici podkopávali důvěru veřejnosti v soudy a právní stát. Označování justice za podjatou, zpolitizovanou nebo aktivistickou podle něj vysílá nebezpečný signál. Jeho slova přicházejí krátce poté, co vláda kvůli sporu o summit NATO obvinila soudce Ústavního soudu Pavla Šámala ze soudního aktivismu.
Prezident Petr Pavel varoval před tím, aby se v politických sporech podkopávala důvěra veřejnosti v demokratické instituce. Za zvlášť citlivou označil justici. Podle prezidenta není dobré, když jsou soudy předem označovány za podjaté, zpolitizované nebo aktivistické.
Pavel to řekl na konferenci ke zprávě Evropské komise o právním státu za rok 2025, kterou pořádaly organizace Síť k ochraně demokracie, Transparency International a Glopolis.
„Pokud slýcháme vyjádření na stranu soudu, že jsou podjaté, že případy, které řeší, jsou zpolitizované, že jsou aktivistické, tak to není dobrý signál pro veřejnost, aby měla důvěru ve svůj právní stát,“ uvedl prezident.
Vláda se rozhodla, že navrhne Ústavnímu soudu, aby zamítl kompetenční žalobu prezidenta Petra Pavla ohledně účasti na summitu NATO v Ankaře. To je legitimní nápad. Vláda však také požaduje, aby soud z projednávání této věci vyloučil ústavního soudce Pavla Šámala. To je přes čáru. Spletli si soudruzi ve vládě dobu?
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Názory
Vláda se rozhodla, že navrhne Ústavnímu soudu, aby zamítl kompetenční žalobu prezidenta Petra Pavla ohledně účasti na summitu NATO v Ankaře. To je legitimní nápad. Vláda však také požaduje, aby soud z projednávání této věci vyloučil ústavního soudce Pavla Šámala. To je přes čáru. Spletli si soudruzi ve vládě dobu?
Jeho vystoupení přichází v době ostrého sporu mezi Hradem a vládou kvůli účasti prezidenta na summitu NATO. Kabinet navrhuje Ústavnímu soudu, aby Pavlovu kompetenční žalobu zamítl, nebo odmítl. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc zároveň uvedl, že vláda žádá vyloučení soudce zpravodaje Pavla Šámala z dalšího rozhodování.
Podle Tejce Šámal při vydání předběžného opatření bezprecedentně projevil soudní aktivismus a zasáhl do ústavního postavení vlády. Právě na základě předběžného opatření Ústavního soudu mohl Pavel na summit NATO odjet poté, co nebyl zařazen do vládní delegace.
„Právní stát není samozřejmost“
Prezident na konferenci zdůraznil, že principy právního státu nejsou samozřejmostí a je nutné o ně průběžně pečovat. Právní stát je podle něj jedním ze základních pilířů demokracie. Jeho fungování je důležité nejen pro občany, ale také pro firmy, investory a celkovou důvěru lidí ve stát.
Pavel připomněl, že mezi hlavní znaky právního státu patří dobře fungující justice, nízká míra korupce a kriminality, aktivní občanská společnost i nezávislá média. Česká republika si podle něj v mezinárodním srovnání vede relativně dobře, dál ale naráží na několik problémů.
Andrej Babiš má talent ukázat veřejnosti právě to, co mělo zůstat skryté. Tentokrát odhalil komunikační tahák ke sporu s prezidentem Petrem Pavlem. Premiérovi radí, aby hlavu státu vykresloval jako loutku svého okolí, konflikt přitom nevyostřoval a Pavla pokud možno ignoroval. Babiš se doporučením řídí po svém. O prezidentovi mluví, kudy chodí.
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Názory
Andrej Babiš má talent ukázat veřejnosti právě to, co mělo zůstat skryté. Tentokrát odhalil komunikační tahák ke sporu s prezidentem Petrem Pavlem. Premiérovi radí, aby hlavu státu vykresloval jako loutku svého okolí, konflikt přitom nevyostřoval a Pavla pokud možno ignoroval. Babiš se doporučením řídí po svém. O prezidentovi mluví, kudy chodí.
Za slabé místo označil především pomalou digitalizaci soudnictví a dosud nezprovozněnou elektronickou spisovou službu. Zmínil také přetrvávající nedostatky v boji proti korupci a střetu zájmů, například chybějící pravidla pro přechody mezi politickými funkcemi a byznysem.
Kriticky se prezident vyjádřil i k transparentnosti vlastnictví médií. U veřejnoprávních médií podle něj debata příliš často sklouzává pouze k financování, místo aby se soustředila na jejich roli, obsah veřejné služby a zajištění nezávislosti.
Pavel se dotkl také připravovaného zákona o státních zaměstnancích. Ten by podle něj neměl oslabit nezávislost a nestrannost úředníků ani snižovat požadavky na jejich kvalifikaci.
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