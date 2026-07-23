Dalibor Martínek: Pavel musí s vládou vést válku. I když ji nemůže vyhrát
Prezident se poprvé postavil vetem zákona vládě. Andrej Babiš to popisuje jako předvolební strategii prezidenta. Ten naopak přinesl dobré argumenty, proč zákon vetoval. Nicméně, je to boj marný, jen gesto.
Vláda začátkem roku při schvalování rozpočtu na letošní rok porušila zákon o rozpočtové odpovědnosti. Ještě jednou, vláda vědomě porušila zákon. Nic se nestalo. Když občan poruší zákon, a je u toho přistižen, je stíhán. Vláda nikoliv. Vládní koalice má ve Sněmovně 108 hlasů, cítí se být nedotknutelná.
Následně Alena Schillerová přišla s novelou zákona o rozpočtové odpovědnosti. Tak, aby se tam vládní výdaje zpětně i do budoucna „vlezly“. Parametry jsou známé, do rozpočtu by se nepočítaly výdaje na strategické infrastrukturní stavby, na armádní výdaje či na dostavbu Dukovan. Z rozpočtu se tak stane trhací kalendář, veškerá pravidla padnou.
Prezident vetoval spornou novelu rozpočtových zákonů. Podle něj by vládě umožnila výrazně více financovat výdaje prostřednictvím dluhu a zároveň by oslabila kontrolu veřejných peněz ze strany Poslanecké sněmovny. Vládní koalice se nyní může pokusit prezidentské veto přehlasovat.
Prezident Petr Pavel vetoval rozpočtovou novelu. Varuje před růstem dluhu i oslabením Sněmovny
Politika
Prezident vetoval spornou novelu rozpočtových zákonů. Podle něj by vládě umožnila výrazně více financovat výdaje prostřednictvím dluhu a zároveň by oslabila kontrolu veřejných peněz ze strany Poslanecké sněmovny. Vládní koalice se nyní může pokusit prezidentské veto přehlasovat.
Faktem je, že do parametrů zákona o rozpočtové odpovědnosti se už Fialova vláda v posledním roce vměstnala jen tak tak. A jelikož mandatorní výdaje dle zákonných parametrů rostou, neměl Babiš bez změn zákonů šanci se při skládání rozpočtu na letošní rok do limitů vejít. Proto je jednoduše překročil, bez mrknutí oka. A ještě s kritikou minulé vlády.
Důchodci nade vše
Proto přišla novela tohoto zákona. Pokud stát neprovede strukturální změny ve svých výdajích, do současných rozpočtových limitů se jednoduše nevejde. Takovou změnou by například byla reforma důchodů, největší položky státního rozpočtu. Jenže Babiš tuto voličskou základnu potřebuje, programově ji podkuřuje. Tento týden vláda schválila navýšení důchodů, v osmdesáti letech plus pět set korun měsíčně, v 85ti další pět set a tak dále po pěti letech. A to ještě Babiš neurčitě mluví o dalším, jednorázovém příspěvku důchodcům.
Ne, myslet si, že tato vláda najde nějaké úspory, je idealismus. Babiš bude z veřejných peněz rozhazovat, co to půjde, a proto si potřebuje rozvolnit pravidla. Ekonomové se děsí, ale reálně s tím nikdo nic nenadělá. Babišova slova o tom, že si na výdaje stát vydělá bojem proti šedé ekonomice, zavedením EET, jsou bludy. Peníze v objemu aspoň desítek miliard korun takto stát nikdy nezíská. A jen tak bokem, paradoxní je, že o boji proti šedé ekonomice mluví člověk, který se vyhýbá trestnímu stíhání za dotační podvod. To už nebyla šedá, ale černá ekonomika.
Senioři nad 80 let mají dostávat k důchodu pravidelně víc peněz. Vláda schválila novelu, podle níž by se penze od příštího roku zvyšovala každých pět let podle věku, u osmdesátníků nově o 500 korun. Od roku 2028 se má vrátit i navyšování důchodu za práci v penzi. Účet pro stát ale může postupně vyrůst na desítky miliard korun ročně.
Nový bonus pro seniory. Po osmdesátce má důchod růst každých pět let
Money
Senioři nad 80 let mají dostávat k důchodu pravidelně víc peněz. Vláda schválila novelu, podle níž by se penze od příštího roku zvyšovala každých pět let podle věku, u osmdesátníků nově o 500 korun. Od roku 2028 se má vrátit i navyšování důchodu za práci v penzi. Účet pro stát ale může postupně vyrůst na desítky miliard korun ročně.
Pavel vládu nepřetlačí
Z hlediska financí státu, při neochotě jakékoliv vlády reformovat výdaje, je úprava rozpočtových pravidel asi nutná. Prostě na pravidla budeme muset rezignovat, když neumíme šetřit. Prezident Pavel hezky mluví o nebezpečí větších schodků, o rezignaci na odpovědnost vůči budoucím generacím. Má pravdu. Ale každý ví, že Česko prostě není schopno svá vlastní rozpočtová pravidla dodržovat.
Co se týká sporu mezi vládou a prezidentem, Macinka použil nešťastný termín kohabitace. Skutečně tu máme příkop mezi Hradem a vládou. Ankarou to jenom začalo, bude to pokračovat. Nabízí se vložit první prezidentovo veto do tohoto kontextu. Možná to tak je.
Vetovaný zákon je špatný, bezpochyby. Ale z hlediska fungování českého státu, nejen rozhazovačné vlády, je nezbytný. Žádná vláda by jej v současných podmínkách nebyla schopná dodržet. Možná vetem vyslal prezident signál veřejnosti. Budu vždy bojovat za správnou věc, i vládě navzdory. Je to jakési politické gesto, ne že ne. Že Babiš zdůrazňuje tuto notu, není překvapivé. I z jeho strany je to politická hra.
Pražská developerská společnost získala stavební povolení pro bytový dům Nový Zlíchov na Praze 5, jde o 22 nájemních bytů. Je to první pravomocné stavební povolení, které pražská příspěvková organizace získala. Ambice politiků narazily na realitu.
Dalibor Martínek: Pražská developerská získala první stavební povolení. Ostuda
Názory
Pražská developerská společnost získala stavební povolení pro bytový dům Nový Zlíchov na Praze 5, jde o 22 nájemních bytů. Je to první pravomocné stavební povolení, které pražská příspěvková organizace získala. Ambice politiků narazily na realitu.
Sledujeme gesta, ale realita je neúprosná. Vládní koalice nemá ústavní většinu. Nemůže prezidenta víc svázat, může mu jenom škodit, bojovat s ním. Prezident se může bránit, klást překážky. Nicméně vláda má ve Sněmovně pevnou většinu, a každý zákon si nakonec prosadí. I tento o rozpočtové odpovědnosti.
Bude platit tak, jak ho napsalo ministerstvo Aleny Schillerové, Pavlovi navzdory. Pavel může a musí dělat gesta a ukazovat, že vedle vládního pohledu existuje i jiný. Proti hlasovací mašině současné vlády však nemá šanci.
Prezident se chce prezentovat jako státník a předkládá argumenty. Jenže stojí proti zvlčilé vládní smečce. Budeme sledovat politiku silných prohlášení a gest. Karavana pojede dál.
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