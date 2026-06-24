Kam zajít, co ochutnat a co stojí za pozornost

Odebírat newsletter
newstream.cz Zprávy z firem Asociaci stavebních spořitelen povede Martin Vašek z ČSOB. Střídá Libora Vošického

Asociaci stavebních spořitelen povede Martin Vašek z ČSOB. Střídá Libora Vošického

Asociaci stavebních spořitelen povede Martin Vašek z ČSOB. Střídá Libora Vošického
Asociace českých stavebních spořitelen
nst
nst

Asociaci českých stavebních spořitelen (AČSS) nově povede Martin Vašek z ČSOB. Ve funkci střídá Libora Vošického, který se stává prvním místopředsedou. Prioritou nového vedení mají být renovace domů a financování dostupnějšího bydlení.

Novým předsedou Asociace českých stavebních spořitelen se od července stává Martin Vašek, generální ředitel ČSOB Stavební spořitelny a předseda představenstva ČSOB Hypoteční banky. Ve funkci střídá Libora Vošického ze Stavební spořitelny České spořitelny, který se nově ujímá pozice prvního místopředsedy asociace.

Personální změna přichází v době, kdy stavební spořitelny řeší proměnu trhu s bydlením, financování renovací a také svou roli v debatě o dostupnosti bydlení v Česku.

Kolik stojí zateplení domu? Plán rekonstrukce včetně odhadu nákladů lze získat i zdarma

Kolik stojí zateplení domu? Plán rekonstrukce včetně odhadu nákladů lze získat i zdarma

Money

Tři čtvrtiny majitelů domů v Česku uvažují o rekonstrukci, ale nemají jasno, jaké výhody jim přinese, kolik by stála a zda se jim tedy vůbec vyplatí. Tento problém jim chce vyřešit Buřinka.

Ivana Pečinková

Přečíst článek

Vašek propojuje hypotéky a stavební spoření

Martin Vašek se na finančním trhu pohybuje více než dvacet let. Ve skupině ČSOB prošel řízením retailové pobočkové sítě, působil jako finanční ředitel Hypoteční banky a vedl také oblast penzijního fondu a investičních produktů.

Od listopadu 2022 z nejvyšší manažerské pozice propojuje hypoteční byznys a stavební spoření. Podle asociace tak přináší zkušenost s financováním bydlení, úsporami i úvěry pro domácnosti.

„Stavební spořitelny dnes stojí před zcela novými výzvami a transformací trhu. Naším bezprostředním a klíčovým úkolem je úspěšné spuštění nového produktu bezúročných úvěrů na renovace domů, který představuje zásadní krok k dostupnému a energeticky úspornému bydlení,“ uvedl Vašek.

Vedle toho se chce zaměřit také na financování družstevní výstavby a posílení role stavebních spořitelen při modernizaci bytového fondu.

Předseda představenstva Stavební spořitelny České spořitelny Libor Vošický

Šéf Buřinky: Budoucnost je v energetických rekonstrukcích

Money

Role stavebních spořitelen se mění. Dříve si u nich lidé především spořili na bydlení nebo aby měli k dispozici větší naspořené sumy, které si na konci spoření vybírali. Po loňském memorandu, které uzavřely se státem, ale stavební spořitelny rozšiřují svou roli do poradenství k energetickým rekonstrukcím. Už letos na podzim by mohly domácnostem pomáhat i s kompletním podáváním žádostí o dotace, říká v rozhovoru pro Newstream CLUB předseda představenstva Stavební spořitelny České spořitelny Libor Vošický.

Věra Tůmová, Newstream & Partner

Přečíst článek

Vošický zůstává u strategických projektů

Dosavadní předseda AČSS Libor Vošický bude jako první místopředseda pokračovat v práci na strategických projektech udržitelného a odpovědného bydlení. Místopředsedkyní zůstává Monika Truchliková, generální ředitelka Modré pyramidy. Prezidium doplňuje Ondřej Hák, výkonný ředitel Raiffeisen stavební spořitelny.

„Martin Vašek patří k nejzkušenějším odborníkům na financování bydlení u nás. Jeho detailní znalost synergií mezi stavebním spořením, hypotečním trhem a retailovým bankovnictvím je pro asociaci obrovskou devizou,“ uvedl výkonný ředitel AČSS Pavel Čejka.

Podle něj bude důležité, aby asociace dokázala reagovat na ekonomické změny a uvádět do praxe nové dotační a úvěrové programy.

Nové vedení od července

Vedení Asociace českých stavebních spořitelen bude od července tvořit Martin Vašek jako předseda, Libor Vošický jako první místopředseda, Monika Truchliková jako místopředsedkyně a Ondřej Hák jako člen prezidia. Výkonným ředitelem asociace zůstává Pavel Čejka.

AČSS sdružuje čtyři stavební spořitelny působící v Česku: ČSOB Stavební spořitelnu, Stavební spořitelnu České spořitelny, Modrou pyramidu a Raiffeisen stavební spořitelnu.

Stavební spořitelny lákají klienty na vyšší zhodnocení úspor

Money

Stavební spořitelny se snaží čelit poklesu zájmu klientů lepším úročením vkládaných úspor. Lidé ochotní u nich spořit aspoň po šest let mohou své peníze zhodnotit o více než 5,5 procenta ročně. Tedy lépe než na spořicím účtu u bank. Aktuálně ke zvýšení přikročila Modrá pyramida ze skupiny Komerční banky.

Ivana Pečinková

Přečíst článek

VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB 

Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.

Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.

Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.

Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.

To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB. 

A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.

Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

Související

Redakce Newstream má nové posily, Ivanu Pečinkovou a Jana Žižku

Redakce newstream.cz
Ivy E. Morwen/newstream
Tereza Zavadilová
tzv

Analytička Ivana Pečinková se věnuje finančním tématům a makroekonomice, bude také tvořit autorský newsletter s názvem Marketstream. Jan Žižka píše pravidelně každé úterý seriál Energie a politika Jana Žižky.

Byznysový zpravodajský web newstream.cz má dvě nové posily do redakce, Ivanu Pečinkovou a Jana Žižku. Analytička Ivana Pečinková se věnuje finančním tématům a makroekonomice, bude také tvořit autorský newsletter s názvem Marketstream. Jan Žižka rozšířil řady stálých externích spolupracovníků, mimo jiné píše pravidelně každé úterý seriál Energie a politika Jana Žižky.

„Obou autorů si profesně i osobně velmi vážím. Do Newstreamu přinášejí expertízu zkušených ekonomických autorů, kteří umějí psát cenné, čtivé, ale přitom odborně kvalitní texty,“ uvedla CEO vydavatelství Newstream Agency Tereza Zavadilová. 

Ivana Pečinková má za sebou více než dvě desítky let praxe v předních ekonomických a zpravodajských médiích. Působila například v Hospodářských novinách, týdeníku Ekonom, Lidových novinách či časopisu Týden, více než pět let byla zpravodajkou zahraniční tiskové agentury a také vedla odborný čtvrtletník Investiční poradce. Vedle novinářské práce působila také jako analytička ve státní správě, zejména na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR a Úřadu vlády ČR. Přednáší na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Ivana Pečinková Ivy E. Morwen/ newstream

 „S Terezou jsem měla možnost spolupracovat už dříve a vždy patřila k novinářům, jejichž práce pro mě byla měřítkem poctivé a zasvěcené ekonomické žurnalistiky. Jsem moc ráda, že se naše profesní cesty znovu potkávají právě v Newstreamu. Vnímám ho jako jeden z nejzajímavějších projektů současné české ekonomické žurnalistiky. Je pro mě ctí být jeho součástí a jsem ráda, že zde mohu rozvíjet témata, kterým se dlouhodobě věnuji – od makroekonomiky a finančních trhů až po dění ve firmách,“ říká Ivana.

Jan Žižka je uznávaným odborníkem na energetiku a mezinárodní vztahy. Věnuje se také tématům mezinárodního obchodu, českého exportu a vazbám mezi vědou, výzkumem a byznysem. Od devadesátých let se pohybuje ve vedení českých médií, mimo jiné měl na starosti evropské záležitosti v Hospodářských novinách, byl reportérem týdeníku Euro a zástupcem šéfredaktora deníku E15.

Jan Žižka Ivy E. Morwen/newstream

„Chtěl bych čtenářům Newstreamu přiblížit aktuální vývoj v energetice a ukázat jeho politické, bezpečnostní, ekonomické i byznysové souvislosti. Hodně se zaměřím i na zahraniční témata, která je podle mého názoru dobré sledovat také kvůli lepšímu pochopení toho, kam by měla směřovat česká energetika,“ říká Jan Žižka.

Newstream.cz je byznysový zpravodajský web, vydávaný společností Newstream Agency od července 2021. Zaměřuje se na ekonomiku, firmy, finance, reality a chytrý lifestyle – přináší rozhovory, komentáře, reportáže, videa, podcasty a videorozhovory. Pořádá odborné i společenské eventy. Vedle tištěného magazínu Realitní Club vydává Newstream Agency také byznysově-lifestylový magazín Newstream CLUB. Majoritním investorem je finančník Radomír Lapčík.

demonstrace na podporu veřejnoprávních médií v Česku a proti novele zákona o jejich financování

Za svobodná veřejnoprávní média. Tisíce lidí vyšly v neděli do ulic

Politika

Tisíce lidí se v neděli odpoledne sešly v krajských městech na podporu České televize a Českého rozhlasu. Demonstranti v průvodech pochodovali městy, cestou skandovali hesla jako "Svobodu médiím" či "My jsme s vámi", vidět byly i české vlajky či transparenty s hesly "Neberte nám svobodná média" či "Nejsme z tebe vyklepaní, Klempíři". Akci Ruce pryč od médií veřejné služby zorganizoval spolek Milion chvilek. Požaduje stažení návrhu zákona, který mimo jiné převádí financování ČT a ČRo z poplatků na státní rozpočet. V Praze se podobný pochod konal 5. května, podle organizátorů se tehdy sešly desítky tisíc lidí.

ČTK

Přečíst článek

Související

Kuchař už není jen člověk u pánve. Ambiente chystá školu pro novou generaci gastra

Zakladatel Ambiente Tomáš Karpíšek
Užito se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Ambiente už nechce čekat na hotové absolventy. Chystá vlastní střední školu pro gastronomii a reaguje tím na problém celého oboru. Restauracím chybějí lidé, kteří zvládnou tempo, tlak a realitu provozu.

Pracujeme na střední škole Ambiente,“ oznámila skupina Ambiente na sociálních sítích. Škola zaměřená na gastronomii by měla otevřít v přespříštím školním roce. Teď pro ni skupina hledá vhodné prostory v Praze. Podle zveřejněné výzvy má jít o objekt o velikosti zhruba 800 až 1200 metrů čtverečních, ideálně v širším centru nebo na místě dobře dostupném MHD. 

Na první pohled jde o zprávu jedné restaurační skupiny. Ve skutečnosti ale ukazuje mnohem širší problém české gastronomie. Restaurace už dávno nehledají jen další ruce do kuchyně nebo na plac. Hledají lidi, kteří zvládnou tempo provozu, tlak na kvalitu, práci v týmu, komunikaci s hostem i ekonomiku podniku. A takových je málo.

Takto se vaří v podniku Marie B

Francouzi oceňují českou gastronomii. Nejvíc rezonuje Ambiente

Enjoy

Skupina Ambiente letos patřila k nejúspěšnějším hráčům gastronomického průvodce Gault&Millau pro Českou republiku.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

„Za mě je krok Ambiente naprosto logický, vím, že to plánovali dlouho. Je to i reakce na to, že gastronomie se za posledních deset let posunula rychleji než její vzdělávací systém,“ říká Luboš Kastner, člen představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a garant projektu Moje restaurace.

Gastro není romantika z Instagramu

Nedostatek kvalitních kuchařů, číšníků a provozních lidí zůstává podle lidí z oboru jedním z největších problémů české gastronomie. Klíčové je přitom slovo kvalitních. „Lidí v gastronomii vždycky nějaké množství najdete. Mnohem těžší je najít člověka, který rozumí řemeslu, vydrží tempo provozu, umí pracovat v týmu, chápe hosta a současně má chuť se zlepšovat,“ říká Kastner.

Podle něj gastronomie není tak romantická disciplína, jak může působit na sociálních sítích. „Je to disciplinovaný provoz s tlakem na vždy perfektní službu hostovi. A právě v tom dnes vzniká největší mezera,“ dodává. 

Glosa Petry Martínkové: Česká kuchyně není retro. Vrací se lehčí, modernější a sebevědomější

Názory

Molekulární gastronomie, exotické ingredience, místo omáček pěny. Nové koncepty a odvážné experimenty. Gastronomie posledních dvaceti let byla neustálým hledáním nového. Dnes se však její směřování viditelně mění. Po letech experimentů přichází trend zdaleka možná nejzajímavější – návrat k podstatě, k tradičním surovinám a receptům. Zpátky ke kořenům.

Petra Martínková

Přečíst článek

Podobně situaci hodnotí i Václav Stárek, prezident Asociace hotelů a restaurací ČR. „Ano, je to již několik let zásadním problémem provozovatelů restaurací, který se bohužel nelepší, spíše naopak,“ říká k nedostatku kvalitních kuchařů, číšníků a provozních pracovníků.

Absolventi mají papír. Restaurace potřebují praxi

Problém podle zástupců oboru není jen v tom, kolik lidí gastronomické školy vychovají. Ještě důležitější je, kolik absolventů do oboru skutečně nastoupí a zda jsou připraveni na realitu provozu. „Mladý člověk může mít papír, ale nemusí být připravený na rytmus restaurace, komunikaci s hostem, práci v týmu, zodpovědnost za kvalitu a ekonomiku provozu,“ říká Kastner. Školy podle něj často učí základ, zatímco nejlepší podniky dnes potřebují víc: řemeslo, hygienu, znalost produktu, servis, tempo, jazyk, sebevědomí, pokoru a hlavně motivaci.

Právě motivace pokračovat po škole do praxe je podle něj často slabým místem.

Stárek problém pojmenovává ještě ostřeji. „Problémem je v první řadě skutečnost, že 80 procent absolventů odchází do jiných oborů a školu berou spíše jako nástroj k formálnímu získání středoškolského vzdělání,“ říká.

Svou roli podle něj hraje také nedostatek praktické výuky. Asociace hotelů a restaurací ČR proto spolu s Hospodářskou komorou ČR prosazuje posilování duálního vzdělávání.

Jaroslav Sapík

Vařil pro prezidenty i papeže. Teď restaurace U Sapíků hledá nového provozovatele

Enjoy

Restaurace a penzion U Sapíků v Klokočné jsou k pronájmu. Nový nájemce nepřebírá prázdný prostor, ale hotový gastroprovoz se značkou, historií a klientelou.

pej

Přečíst článek

Firmy si lidi začínají vychovávat samy

Podle Jiřího Halbrštáta, ředitele náboru a marketingu ManpowerGroup, gastronomie netrpí primárně nedostatkem pracovních míst, ale nedostatkem lidí, kteří jsou připraveni okamžitě fungovat v reálném provozu. Nejobtížněji se dlouhodobě obsazují zkušení kuchaři, šéfkuchaři, cukráři a provozní manažeři. U těchto rolí podle něj nestačí formální vzdělání. Rozhodují roky praxe, schopnost zvládat vysoké tempo, vést tým a udržet kvalitu pod tlakem. Nedostatek je patrný také u číšníků a servisu, zejména v podnicích s vyšším standardem obsluhy.

To je důvod, proč firmy stále častěji investují do vlastního vzdělávání, zaučování a rekvalifikací. Nejde jen o gastronomii, ale o širší trend na českém trhu práce. Zaměstnavatelé si uvědomují, že hotové lidi na trhu nenajdou, a proto si je musejí vychovávat sami.

Kastner neočekává, že každá větší gastro firma bude zakládat vlastní střední školu. Přibývat ale podle něj budou interní akademie, mentoring, tréninkové kuchyně nebo programy pro juniorní kuchaře, číšníky, baristy a provozní. „Větší gastrofirmy už pochopily, že člověka si nekoupíte hotového na trhu. Musíte si ho vychovat. A pokud to neuděláte vy, udělá to někdo jiný nebo ten člověk z oboru odejde úplně,“ říká Kastner.

Česku chybí stavební dělníci a řidiči kamionů. A kupodivu, učitelé

Zprávy z firem

Nejžádanější profese v Česku jsou stavební dělníci, řidiči nákladních vozů a ochranka. Poptávka je také po personálu restaurací, vyplývá z aktuálního rozsáhlého průzkumu Úřadu práce a Ministerstva práce a sociálních věcí. Jakkoliv se v Česku mluví o vzdělanostní ekonomice, nejvíc chybí dělníci bez vzdělání.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Ambiente má výhodu v živém provozu

Ambiente má podle Kastnera pro vlastní školu dobré předpoklady. Skupina má silnou značku, vlastní provozy, jasnou kulturu, standardy a řemeslné know-how, které může studentům předávat přímo v praxi.

„U Ambiente mi to dává smysl, protože má kulturu, standard, dost provozů a hlavně řemeslné know-how. Škola bez živého provozu může být sterilní. Provoz bez vzdělávání zase časem vyčerpá lidi. Spojení obou světů je podle mě správný směr a trh z něho bude benefitovat,“ říká Kastner.

Podle něj může jít zároveň i o ekonomicky smysluplný krok. Pokud si firma dokáže vychovat lidi, kteří rozumějí jejím standardům a chtějí v oboru zůstat, snižuje tím tlak na nábor i fluktuaci. 

Kuchař už není jen člověk u pánve

Proměnily se také nároky na samotnou práci v gastronomii. Dříve podle Kastnera stačilo dobře uvařit nebo slušně obsloužit. Dnes musí dobrý člověk v gastru chápat celý zážitek hosta. „Musí umět rychlost, kvalitu, komunikaci, estetiku, technologii, sociální sítě, alergeny, původ surovin, udržitelnost i ekonomiku. Číšník už není jen nosič talířů a kuchař není jen člověk u pánve. Jsou to spolutvůrci značky podniku,“ říká.

Šéfkuchař Marek Janouch

Šéfkuchař Marek Janouch: Smažák na Hradě nenajdete

Enjoy

Každý den se mu otevírá jeden z nejkrásnějších pohledů na Prahu – z terasy přímo na Pražském hradě. Šéfkuchař Marek Janouch tu se svým týmem připravuje českou kuchyni inspirovanou starými kuchařkami i šlechtickými hostinami, nicméně v moderním pojetí. Tradici spojuje s aktuálními trendy, sezónností a důrazem na kvalitní suroviny. O tom, jak se vaří na, tak výjimečném místě, proč se u nich smažený sýr nikdy na lístku neobjeví a jak důležité je pro něj mít v kuchyni stabilní tým, jsme si povídali v „jeho“ Kuchyni na Hradě.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Hosté jsou podle něj náročnější, informovanější a porovnávají nejen chuť jídla, ale také atmosféru, příběh, servis, férovost i energii místa. „Proto dnes v gastronomii uspějí podniky, které investují do lidí stejně vážně jako do interiéru, surovin nebo marketingu,“ dodává Kastner.

Aby více absolventů v oboru zůstávalo, musí se podle Stárka posílit podpora řemesel a motivace žáků už na základních školách. Důležitá je podle něj také osvěta, která je například u kuchařského řemesla mediálně poměrně silná. Kastner k tomu přidává kvalitní praxi u dobrých podniků, lepší obraz gastronomie jako moderního řemesla s budoucností a férovější pracovní kulturu.

Svíčková na smetaně

Co Češi nejraději jedí?

Enjoy

Nejčastěji si Češi v restauracích objednávají svíčkovou, tatarák a větrník. I když v posledních letech se výběr jídla řídí spíš než podle chuti, podle ceny.

nst

Přečíst článek

VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB 

Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.

Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.

Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.

Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.

To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB. 

A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.

Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

Související

Řízek a bramborový salát

Uzeniny v bramborovém salátu? To je jak ananas na pizze. Kuchařské hvězdy nám prozradily svůj recept

Enjoy

Petra Nehasilová

Přečíst článek
V Karlíně se otevřela nová restaurace.

Rychlokvaška, cukety i řebříček. V Karlíně je nový podnik, láká na českou tradici

Enjoy

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Takto se vaří v nové restauraci Marie B.

Další hvězda pro Prahu? Michelinský tým otevřel hospodu. A bez jídelního lístku

Enjoy

Petra Nehasilová

Přečíst článek