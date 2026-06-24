Asociaci stavebních spořitelen povede Martin Vašek z ČSOB. Střídá Libora Vošického
Asociaci českých stavebních spořitelen (AČSS) nově povede Martin Vašek z ČSOB. Ve funkci střídá Libora Vošického, který se stává prvním místopředsedou. Prioritou nového vedení mají být renovace domů a financování dostupnějšího bydlení.
Novým předsedou Asociace českých stavebních spořitelen se od července stává Martin Vašek, generální ředitel ČSOB Stavební spořitelny a předseda představenstva ČSOB Hypoteční banky. Ve funkci střídá Libora Vošického ze Stavební spořitelny České spořitelny, který se nově ujímá pozice prvního místopředsedy asociace.
Personální změna přichází v době, kdy stavební spořitelny řeší proměnu trhu s bydlením, financování renovací a také svou roli v debatě o dostupnosti bydlení v Česku.
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Vašek propojuje hypotéky a stavební spoření
Martin Vašek se na finančním trhu pohybuje více než dvacet let. Ve skupině ČSOB prošel řízením retailové pobočkové sítě, působil jako finanční ředitel Hypoteční banky a vedl také oblast penzijního fondu a investičních produktů.
Od listopadu 2022 z nejvyšší manažerské pozice propojuje hypoteční byznys a stavební spoření. Podle asociace tak přináší zkušenost s financováním bydlení, úsporami i úvěry pro domácnosti.
„Stavební spořitelny dnes stojí před zcela novými výzvami a transformací trhu. Naším bezprostředním a klíčovým úkolem je úspěšné spuštění nového produktu bezúročných úvěrů na renovace domů, který představuje zásadní krok k dostupnému a energeticky úspornému bydlení,“ uvedl Vašek.
Vedle toho se chce zaměřit také na financování družstevní výstavby a posílení role stavebních spořitelen při modernizaci bytového fondu.
Role stavebních spořitelen se mění. Dříve si u nich lidé především spořili na bydlení nebo aby měli k dispozici větší naspořené sumy, které si na konci spoření vybírali. Po loňském memorandu, které uzavřely se státem, ale stavební spořitelny rozšiřují svou roli do poradenství k energetickým rekonstrukcím. Už letos na podzim by mohly domácnostem pomáhat i s kompletním podáváním žádostí o dotace, říká v rozhovoru pro Newstream CLUB předseda představenstva Stavební spořitelny České spořitelny Libor Vošický.
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Role stavebních spořitelen se mění. Dříve si u nich lidé především spořili na bydlení nebo aby měli k dispozici větší naspořené sumy, které si na konci spoření vybírali. Po loňském memorandu, které uzavřely se státem, ale stavební spořitelny rozšiřují svou roli do poradenství k energetickým rekonstrukcím. Už letos na podzim by mohly domácnostem pomáhat i s kompletním podáváním žádostí o dotace, říká v rozhovoru pro Newstream CLUB předseda představenstva Stavební spořitelny České spořitelny Libor Vošický.
Vošický zůstává u strategických projektů
Dosavadní předseda AČSS Libor Vošický bude jako první místopředseda pokračovat v práci na strategických projektech udržitelného a odpovědného bydlení. Místopředsedkyní zůstává Monika Truchliková, generální ředitelka Modré pyramidy. Prezidium doplňuje Ondřej Hák, výkonný ředitel Raiffeisen stavební spořitelny.
„Martin Vašek patří k nejzkušenějším odborníkům na financování bydlení u nás. Jeho detailní znalost synergií mezi stavebním spořením, hypotečním trhem a retailovým bankovnictvím je pro asociaci obrovskou devizou,“ uvedl výkonný ředitel AČSS Pavel Čejka.
Podle něj bude důležité, aby asociace dokázala reagovat na ekonomické změny a uvádět do praxe nové dotační a úvěrové programy.
Nové vedení od července
Vedení Asociace českých stavebních spořitelen bude od července tvořit Martin Vašek jako předseda, Libor Vošický jako první místopředseda, Monika Truchliková jako místopředsedkyně a Ondřej Hák jako člen prezidia. Výkonným ředitelem asociace zůstává Pavel Čejka.
AČSS sdružuje čtyři stavební spořitelny působící v Česku: ČSOB Stavební spořitelnu, Stavební spořitelnu České spořitelny, Modrou pyramidu a Raiffeisen stavební spořitelnu.
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VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
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Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.