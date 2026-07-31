UniCredit Banka povýšila zkušené manažery. Šiška a Flégl posílí představenstvo
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia mění vedení korporátního bankovnictví. Novým ředitelem úseku Korporátní obchodní síť se stává Štěpán Šiška, zatímco úsek Klientská řešení převezme Jiří Flégl (na snímku). Oba manažeři zároveň zasednou v představenstvu banky.
Do představenstva UniCredit Bank míří dva zkušení manažeři z vlastních řad. Štěpán Šiška se postaví do čela korporátní obchodní sítě a Jiří Flégl převezme úsek Klientská řešení.
Šiška dosud vedl vztahy s největšími firmami
Štěpán Šiška působí v bankovnictví více než třináct let. V UniCredit Bank dosud vedl tým Large Corporates, který se stará o české a slovenské společnosti s ročním obratem přesahujícím jednu miliardu eur. Ve své nové pozici bude odpovídat za korporátní obchodní síť banky. Šiška vystudoval University of New Orleans, kde získal titul MBA.
Flégl je ve skupině od roku 2007
Jiří Flégl pracuje ve skupině UniCredit od roku 2007. Během své kariéry zastával několik manažerských pozic v korporátním bankovnictví a věnoval se transakčnímu, strukturovanému a exportnímu financování i factoringu. Dosud působil jako ředitel platebních řešení. Nově bude řídit úsek Klientská řešení.
„Oba přinášejí rozsáhlé odborné zkušenosti, silnou orientaci na klienta a schopnost budovat dlouhodobá partnerství s korporátními klienty,“ uvedl generální ředitel UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Marco Iannaccone.
Podle něj má banka díky své pozici na trhu dobré podmínky pro další rozvoj korporátního bankovnictví a naplnění strategického plánu UniCredit Unlimited.
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VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.