Asociace bank i stavebních spořitelen přepřahají na ČSOB
Česká bankovní asociace i Asociace českých stavebních spořitelen mají od 1. července nové šéfy. Do čela obou organizací nastupují vrcholní manažeři skupiny ČSOB.
Novým prezidentem České bankovní asociace (ČBA) se od července stává Aleš Blažek, předseda představenstva a generální ředitel skupiny ČSOB. Dosavadní prezident Jan Juchelka, CEO a generální ředitel Komerční banky, bude viceprezidentem asociace. Do křesla prvního viceprezidenta usedne dosavadní viceprezident, jinak předseda představenstva a generální ředitel Air Bank Michal Strcula. Předsedou Dozorčího výboru ČBA byl znovu zvolen Tomáš Nidetzký, předseda představenstva Národní rozvojové banky.
„Banky dnes nejsou jen poskytovateli finančních služeb, ale také důležitými partnery při transformaci ekonomiky. ČBA bude i nadále vytvářet prostor pro dialog mezi bankovním sektorem, státní správou a podnikatelskou sférou. Mezi naše priority bude patřit podpora investic, digitalizace, bezpečnosti a důvěry klientů. Chceme být iniciátorem změn, které posílí prosperitu České republiky a zajistí, že český finanční sektor zůstane moderní, stabilní a konkurenceschopný i v mezinárodním měřítku,“ uvedl Aleš Blažek.
Personální změny jsou výsledkem voleb shromáždění členů ČBA.
Skupina CSG Michala Strnada posiluje ve Spojených státech. Do čela CSG Defense North America jmenovala Davida Jacobse, bývalého manažera Northrop Grumman a Raytheonu. Z Washingtonu má řídit další růst skupiny na americkém obranném trhu.
Strnadova CSG posiluje za Atlantikem. Americký růst bude řídit David Jacobs
Zprávy z firem
Skupina CSG Michala Strnada posiluje ve Spojených státech. Do čela CSG Defense North America jmenovala Davida Jacobse, bývalého manažera Northrop Grumman a Raytheonu. Z Washingtonu má řídit další růst skupiny na americkém obranném trhu.
Nové vedení budou mít i stavební spořitelny
Na pozici předsedy Asociace českých stavebních spořitelen (AČSS) od prvního prázdninového dne stane Martin Vašek, předseda představenstva ČSOB Hypoteční banky a generální ředitel ČSOB Stavební spořitelny. Vystřídá Libora Vošického, šéfa Stavební spořitelny České spořitelny, který se posune o úroveň níž na pozici prvního místopředsedy asociace. „Tato změna potvrzuje kontinuitu v naplňování strategických cílů asociace a zároveň přináší novou dynamiku do debaty o dostupnosti bydlení v České republice,“ uvedla AČSS.
Vošický, který vedl asociaci od roku 2020, se podle sdělení AČSS má nadále soustředit na „strategické projekty udržitelného a odpovědného bydlení“. Místopředsednickou pozici uhájila generální ředitelka Modré pyramidy ze skupiny Komerční banky Monika Truchlíková. Nově příchozím do představenstva je Ondřej Hák, výkonný ředitel Raiffeisen stavební spořitelny.
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Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.