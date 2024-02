Nabídková sazba hypoték klesla nejnižší hodnotu od června 2022

Hypoteční sazby pokračují v poklesu. Průměrná nabídková sazba hypoték podle Swiss Life Hypoindexu klesla v únoru na nejnižší hodnotu od června 2022. Zlevňování hypoték by mělo pokračovat i v dalších měsících.

Průměrná nabídková sazba hypotečních úvěrů podle Swiss Life Hypoindexu v únoru klesla o 0,36procentního bodu a skončila na nejnižší hodnotě od června 2022.

„Hypoteční sazby i nadále pokračují ve svém klesajícím trendu. Na počátku února 2024 se průměrná úroková sazba hypoték podle Swiss Life Hypoindexu zastavila na hodnotě 5,6 procenta, což je o 36 bazických bodů méně, než tomu bylo v minulém měsíci,“ uvedl Jiří Sýkora, hypoteční analytik společnosti Swiss Life Select.

Měsíční splátka pod hranicí 22 tisíc korun

Měsíční splátka hypotečního úvěru na 3,5 milionu korun sjednaného do 80 procent odhadní ceny nemovitosti při splatnosti 25 let a průměrné nabídkové sazbě 5,6 procenta p. a. v únoru klesla o 761 korun na 21 710 korun.

Pod hranici 22 tisíc korun se měsíční splátka hypotéky dostala poprvé června 2022, kdy při průměrné sazbě 5,71 procenta p. a. činila 21 926 korun. Za posledních dvanáct měsíců zlevnily splátky hypotečního úvěru v průměru již o 1 630 korun.

Sazby všech fixací pod 6 procent

„Úrokové sazby hypotečních úvěrů všech fixací poprvé od jara 2022 klesly pod šestiprocentní hranici,“ uvedl Jiří Sýkora, hypoteční analytik společnosti Swiss Life Select.

Nejvýrazněji zlevňují hypotéky s desetiletou fixací, jejichž sazby se snížily o 0,6procentního bodu. Hypotéky do 80 procent zástavní hodnoty nemovitosti (LTV) nabízejí banky v průměru za 5,4 procenta p. a. Úrokové sazby hypoték fixovaných na 10 let pro mladé do 36 let, které banky poskytují s LTV nad 80 procent, klesly na 5,59 procenta p. a.

Po desetiletých fixací zlevňují nejvýrazněji hypoték s fixací na jeden rok, a to v průměru o 45 bazických bodů na 5,85 procenta p. a. a u hypoték pro mladé na 5,33 procenta p. a. Hypotéky fixované na tři roky zlevnily stejně jako v minulém měsíci o 0,21procentního bodu na 5,6 procenta p. a., resp. 5,79 procenta p. a. Úrokové sazby hypoték s fixací na pět let klesly nejméně, a to o 0,17 procentního bodu na 5,57 procenta p. a., resp. 5,76 procenta p. a.

Nejlevnější na trhu byly dosud hypotéky s pětiletou fixací a LTV do 80 procent. V současné době se ale do čela dostaly hypotéky pro mladé s fixací na jeden rok (5,33 procenta p. a.) následované hypotékami s LTV do 80 procent a desetiletou fixací (5,4 procenta p. a.).

Snižování sazeb bude pokračovat

Česká národní banka (ČNB) by měla pravděpodobně pokračovat ve snižování úrokových sazeb i na následujících měnověpolitických zasedáních. Hypoteční banky reagují na každou změnu základních úrokových sazeb s určitým zpožděním, hypotéky by tak měly zlevňovat i v dalších měsících.

„Trendem bank je snižování zejména nejkratších fixací na jeden nebo dva roky. Zdražovat či úplně přestat nabízet by naopak měly fixace dlouhé na 7, 10 a více let. Tento směr vývoje hypotečních sazeb se dá očekávat i v následujících měsících, a to i z důvodu dalšího očekávaného snížení základních úrokových sazeb ze strany České národní banky. Otázkou tedy jen zůstává, na jakých hodnotách budou sazby hypotečních úvěrů končit letošní rok. Zatím nejčastější prognózou je, že by měli rok 2024 ukončit cca na 4 procenta p. a.,“ komentuje Jiří Sýkora, hypoteční analytik společnosti Swiss Life Select