Allwyn dokončil klíčovou fúzi s OPAP. Vznikl druhý největší loterijní a herní operátor na světě
Společnost Allwyn dokončila plánované spojení se společností OPAP, čímž vznikl druhý největší veřejně obchodovaný loterijní a herní operátor na světě. Transakce navazuje na dlouhodobou spolupráci obou firem, která sahá do roku 2013, kdy skupina KKCG poprvé investovala do OPAP.
Nově vzniklá skupina Allwyn AG se profiluje jako diverzifikovaná herně-zábavní platforma s působností na řadě trhů. Opírá se o široké portfolio produktů, pokročilé technologie, silné finanční zázemí a stabilní tvorbu hotovosti. Firma zároveň zdůrazňuje důraz na zodpovědné hraní a podporu veřejně prospěšných aktivit.
Dokončení transakce uzavírá proces zahájený v říjnu 2025. Spojení schválili akcionáři OPAP na mimořádné valné hromadě v lednu 2026 a více než 93 procent akcionářů zůstalo ve sloučené společnosti. Po vypořádání odkupů akcií bude mít Allwyn přibližně 770,8 milionu vydaných akcií, z nichž zhruba 22 procent bude volně obchodovatelných.
Další kotace na světových burzách?
Společnost plánuje vyplácet akcionářům dividendu ve výši 0,80 eura na akcii. Zároveň zvažuje další kotaci na některé z předních světových burz, například v Londýně nebo New Yorku. Do konce druhého čtvrtletí 2026 chce také přesunout své sídlo z Lucemburska do Švýcarska.
Podle zakladatele skupiny KKCG Karla Komárka vstupuje Allwyn do nové fáze růstu a má ambici určovat budoucnost celého odvětví. Generální ředitel Robert Chvátal označil spojení za zásadní strategický milník, který posiluje finanční flexibilitu firmy a její schopnost dalšího rozvoje.
Součástí transakce bylo také vydání nových akcií a převod aktiv a závazků společnosti Allwyn International AG na Allwyn AG. Hodnota vkladu se promítla do emisního ážia ve výši 7,5 miliardy eur.
Dynastie Strnadů evidentně letos nabrala dech. Michal Strnad úspěšně uvedl akcie jeho firmy CSG na burzu. Otec Jaroslav otevírá nový fond kvalifikovaných investorů a chce investovat do průmyslu.
Galerijní prostor Artium by KKCG zahajuje novou výstavu české vizuální umělkyně Miroslavy Klesalové. Expozice s názvem Step from Darkness představuje autorčinu tvorbu v širším kontextu a propojuje její charakteristické textilní objekty s novým souborem drobných maleb.
