Allwyn dokončil klíčovou fúzi s OPAP. Vznikl druhý největší loterijní a herní operátor na světě

Společnost Allwyn dokončila plánované spojení se společností OPAP, čímž vznikl druhý největší veřejně obchodovaný loterijní a herní operátor na světě. Transakce navazuje na dlouhodobou spolupráci obou firem, která sahá do roku 2013, kdy skupina KKCG poprvé investovala do OPAP.

Nově vzniklá skupina Allwyn AG se profiluje jako diverzifikovaná herně-zábavní platforma s působností na řadě trhů. Opírá se o široké portfolio produktů, pokročilé technologie, silné finanční zázemí a stabilní tvorbu hotovosti. Firma zároveň zdůrazňuje důraz na zodpovědné hraní a podporu veřejně prospěšných aktivit.

Dokončení transakce uzavírá proces zahájený v říjnu 2025. Spojení schválili akcionáři OPAP na mimořádné valné hromadě v lednu 2026 a více než 93 procent akcionářů zůstalo ve sloučené společnosti. Po vypořádání odkupů akcií bude mít Allwyn přibližně 770,8 milionu vydaných akcií, z nichž zhruba 22 procent bude volně obchodovatelných.

Další kotace na světových burzách?

Společnost plánuje vyplácet akcionářům dividendu ve výši 0,80 eura na akcii. Zároveň zvažuje další kotaci na některé z předních světových burz, například v Londýně nebo New Yorku. Do konce druhého čtvrtletí 2026 chce také přesunout své sídlo z Lucemburska do Švýcarska.

Podle zakladatele skupiny KKCG Karla Komárka vstupuje Allwyn do nové fáze růstu a má ambici určovat budoucnost celého odvětví. Generální ředitel Robert Chvátal označil spojení za zásadní strategický milník, který posiluje finanční flexibilitu firmy a její schopnost dalšího rozvoje.

Součástí transakce bylo také vydání nových akcií a převod aktiv a závazků společnosti Allwyn International AG na Allwyn AG. Hodnota vkladu se promítla do emisního ážia ve výši 7,5 miliardy eur.

nst

Majitelé starších domů často hledají rychlé způsoby, jak snížit účty za energie a zlepšit komfort bydlení. Podle odborníků ale dílčí úpravy obvykle nestačí. Někdy mohou situaci i zhoršit. „Zásadní chybou je řešit dům po částech. Dům funguje jako celek a tak je potřeba k němu i přistupovat,“ říká Martina Kuchařová, energetická specialistka skupiny Saint-Gobain.

Základním krokem před rekonstrukcí by dle odborníků mělo být vždy posouzení takzvané obálky budovy, tedy stěn, střechy, podlah i oken. Teprve když se sníží tepelné ztráty, dává smysl řešit zdroj vytápění nebo další technologie. „Dokud nemáme vyřešenou obálku domu, nemá smysl vybírat zdroj tepla. Jinak riskujeme, že bude zbytečně předimenzovaný,“ upozorňuje Kuchařová.

Postup „místnost po místnosti“ patří k nejčastějším omylům stavebníků. Typickým příkladem je výměna oken bez návaznosti na další kroky. „Často se nejdřív vymění okna a teprve potom řeší zateplení. Jenže pak už není prostor pro správnou tloušťku izolace nebo vznikají komplikace v detailech,“ říká Petr Kocourek, technický konzultant pro rodinné domy. Výsledkem bývají vyšší náklady i horší technické řešení.

Pomoci má renovační pas

Situaci s realizací rekonstrukcí má do budoucna zjednodušit takzvaný renovační pas. Ten určí, jaká opatření dává smysl provést, v jakém pořadí a s jakým efektem. „Renovační pas pomáhá rozdělit rekonstrukci do etap tak, aby jednotlivé kroky na sebe navazovaly a nebránily si,“ vysvětluje Kuchařová.

Volba izolačních materiálů se vždy odvíjí od typu stavby. Jiný přístup vyžaduje cihlový dům, jiný dřevostavba a jiný historický objekt. „Neexistuje jedno univerzální řešení. Materiál musí odpovídat konstrukci domu i konkrétním detailům,“ doplňuje Kuchařová. „V některých případech se vyplatí zvolit izolaci s menší tloušťkou, která díky lepším tepelně‑izolačním vlastnostem splní požadované parametry, i když je cenově vyšší. To je výhodné zejména tam, kde je omezený prostor, například kolem oken,“ uvádí.

U starých a historických domů opatrně

Zvláštní kategorii tvoří starší domy s kamennými zdmi nebo historické objekty. Zde může být nevhodný zásah spíš na škodu. „Masivní kamenné stěny mohou fungovat dobře samy o sobě. Nevhodným zásahem je můžeme poškodit,“ upozorňuje Kocourek.

Podobně je potřeba citlivě přistupovat i k výměně oken. „U historických budov nemusí být vhodná klasická trojskla. Často se používají speciální izolační skla,“ říká Kuchařová.

Úspory mohou dosáhnout desítek procent

Komplexní rekonstrukce může výrazně snížit spotřebu energie. V praxi nejde o malé rozdíly. „Pokud se zkombinuje zateplení, výměna oken a vhodný zdroj tepla, není výjimkou úspora kolem 70 až 75 procent,“ uvádí Kocourek. Další úspory může přinést například fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.

U nových domů je podle odborníků klíčový především návrh, nikoli množství technologií. „Důležitý je kompaktní tvar domu, správná orientace a minimalizace tepelných mostů,“ říká Kuchařová a dodává: „Často se vyplatí investovat víc do kvalitní obálky než do složitých technologií.“

Například fotovoltaická elektrárna může být vhodným doplňkem, ale její velikost by měla odpovídat reálné spotřebě domácnosti. „Smysl dává systém, který pokryje běžný provoz. Předimenzované řešení bývá zbytečně drahé a komplikované,“ upozorňuje Kocourek.

Klíč je jednoduchý: řešit dům jako celek

Závěr odborníků je jednoznačný. Bez dobrého plánu se rekonstrukce snadno prodraží. „Nejdůležitější je přemýšlet o domě jako o celku. Jen tak lze dosáhnout dlouhodobě úsporného a komfortního bydlení,“ uzavírá Kuchařová.

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Rusko dnes podniklo jeden z nejrozsáhlejších dronových útoků na Ukrajinu, během dne vyslalo 556 úderných dronů, z nichž 541 protivzdušná obrana zneškodnila, uvedlo ukrajinské letectvo na Telegramu. Dohromady i s nočním útokem Rusové podle Kyjeva vyslali na Ukrajinu za posledních 24 hodin téměř 1000 dronů. Během denních útoků zahynuli podle ukrajinských úřadů tři lidé, při těch nočních pět.

Ruský útok na centrum západoukrajinského Ivano-Frankivsku zabil dvě oaoby a další čtyři včetně šestiletého dítěte zranil, uvedla šéfka oblastní správy Svitlana Onyščuková na Telegramu. Ve Vinnycké oblasti ruský útok připravil o život jednoho člověka, dalších jedenáct lidí zranil, uvedla vedoucí tamní regionální správy Natalja Zabolotná.

Drony zasáhly centrum západoukrajinského Lvova, kde vážně zranily dva lidi, jedním z cílů byl kostel svatého Ondřeje ze 17. století, který je součástí světového dědictví UNESCO, sdělila premiérka Julija Svyrydenková. Rusko zpravidla útočí bezpilotními letouny na Ukrajinu v noci, poznamenala stanice BBC na svém ruskojazyčném webu.

„Rusko útočí na plné centrum města za bílého dne. Jen před několika minutami zasáhly rusko-íránské drony Lvov, vážně zranily dva lidi,“ napsala odpoledne na síti X ukrajinská premiérka Svyrydenková. „Jedním z cílů byl kostel svatého Ondřeje ze 17. století, který je součástí světového dědictví UNESCO,“ dodala. Zveřejnila přitom video, na kterém je vidět, jak jeden z dronů zasahuje budovu.

