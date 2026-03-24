Fico: Pokud Orbán nevyhraje volby, vztahy s Budapeští se zhorší
Slovenský premiér Robert Fico ocenil kroky maďarského premiéra Viktora Orbána. Řekl také, že v případě vítězství opoziční strany Tisza v nadcházejících maďarských volbách očekává zhoršení vztahů mezi Bratislavou a Budapeští. Fico rovněž uvedl, že předpokládá zpochybňování výsledků hlasování Maďarů, pokud vyhraje Orbánova strana Fidesz. Podle průzkumů je favoritem dubnových voleb Tisza.
Fica a Orbána v současnosti spojuje například odmítavý postoj k vojenské pomoci Ukrajiny, která se brání ruské vojenské invazi. Oba premiéři také kritizují protiruské sankce EU a obhajují dovoz ruských energií do Evropy. Ještě za první Ficovy vlády, která byla v úřadu v letech 2006 až 2010, byly vztahy mezi Slovenskem a Maďarskem napjaté, a to například v souvislosti s postavením početné maďarské menšiny na jižním Slovensku. V roce 2009 zase Slovensko odepřelo tehdejšímu maďarskému prezidentovi Lászlóovi Sólyomovi vstup na své území.
„Téma slovensko-maďarského soužití bylo kdysi silným tématem. Chci vyslovit poděkování i maďarskému premiérovi, že věnoval tolik pozornosti, když bylo třeba řešit konkrétní problémy,“ řekl Fico novinářům po výjezdním jednání svého kabinetu na jihu Slovenska.
Politiku, hodnoty a zkušenosti Orbána dříve ocenil také předseda české vlády Andrej Babiš.
Slovenské rozhodnutí zavést dvojí ceny nafty u čerpacích stanic je podle Evropské komise diskriminační a odporuje právu EU, uvedl mluvčí komise Ricardo Cardoso. Vláda premiéra Roberta Fica minulý týden rozhodla, že na Slovensku bude od tohoto pondělí 30 dní platit omezení prodeje nafty a dvojí ceny tohoto paliva. Vyšší cena se týká vozidel se zahraniční poznávací značkou.
Slovenský premiér se zmínil o možnosti zpochybňování výsledků maďarských voleb, pokud v nich uspěje Orbánův Fidesz. „Pokud Viktor Orbán volby vyhraje, myslím si, že bude pokus na mezinárodní úrovni zpochybnit tyto volby. Pokud by Viktor Orbán vyhrál a začnou se zpochybňovat výsledky parlamentních voleb v Maďarsku, tak já se postavím za Viktora Orbána a to velmi tvrdě,“ uvedl Fico.
Slovenský ministerský předseda nepovažuje za porušení pravidel, že Maďarsko v roce 2020 podle médií pomáhalo zajistit tehdejšímu slovenskému premiérovi Peteru Pellegrinimu přijetí u ruského premiéra Michaila Mišustina; Budapešť si od toho slibovala volební vítězství Ficovy strany Směr-sociální demokracie. Fico v této souvislosti vyslovil údiv nad tím, ře by mělo být něco zvláštního na tom, že někdo chce někomu jinému pomoci.