Jaderné riziko na frontě. Záporožská elektrárna přišla o klíčové napájení
Ukrajinská Záporožská jaderná elektrárna přišla o hlavní vysokonapěťové vedení a je nyní závislá pouze na jediném záložním zdroji elektřiny. Uvedla to Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE), která má v zařízení dlouhodobě svůj tým odborníků.
Elektrárna ztratila napojení na vedení o napětí 750 kV z Dniprovska, což podle agentury znamená výrazné zhoršení bezpečnostní situace. Externí dodávky elektřiny jsou přitom klíčové pro chlazení jaderného paliva, i když všech šest reaktorů zůstává odstavených.
Lokální příměří
Šéf MAAE Rafael Grossi proto zahájil jednání s oběma válčícími stranami o vyhlášení lokálního příměří. To by mělo umožnit opravu poškozeného vedení a stabilizaci situace v areálu.
Záporožská jaderná elektrárna, největší svého druhu v Evropě, se nachází v Enerhodaru nedaleko frontové linie. Ruské síly ji obsadily krátce po zahájení invaze na Ukrajinu v únoru 2022. Od té doby je zařízení pod jejich kontrolou, zatímco mezinárodní experti na místě průběžně sledují jeho bezpečnost.
