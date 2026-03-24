Starou chalupu nešlo zachránit. Nová ukazuje, jak stavět v Krkonoších dnes
Původní chalupu ve Strážném znehodnotily necitlivé přestavby natolik, že rekonstrukce nedávala smysl. Nový dům proto staví na principech tradiční architektury, ale v současném standardu.
Ve stráni nad krkonošskou vesnicí Strážné stála původně roubená chalupa, kterou v průběhu let zásadně proměnily necitlivé přestavby z období hromadné rekreace. Postupné zásahy setřely její původní charakter natolik, že z původních konstrukcí zůstalo jen minimum. Stavení navíc bylo ve špatném technickém stavu. Rekonstrukce tak nedávala smysl. Namísto toho vznikl podle projektu architektů z atelieru Mimosa nový dům, jehož ambicí bylo navázat na původní principy horské architektury, nikoli na její pozdější deformace.
Nový dům místo nefunkční rekonstrukce
Návrh vychází z typických znaků krkonošských chalup, což je kompaktní objem, strmá střecha, jednoduchá hmota a racionální dispozice. Architekti se vyhnuli stylizaci i historizujícím detailům a soustředili se na to, jak tyto principy přenést do současného standardu bydlení.
Důležitým východiskem se stal jeden z mála dochovaných prvků, a to trámový strop, který určil proporce hlavního obytného prostoru. Světnice si tak zachovala svou tradiční roli kompaktního a chráněného centra domu, doplněného o velká okna, která prostor otevírají směrem do krajiny.
Dispozice domu je navržená s důrazem na praktické fungování. V přízemí se nachází hlavní obytný prostor, pokoj pro hosty a nově také sauna, která vznikla transformací původních přístaveb. Mezi svah a dům je vloženo technické a skladové zázemí – od spíže a prádelny po prostory pro sportovní vybavení, dílnu nebo umývárnu.
Tradiční principy v současném provozu
Podkroví nabízí otevřený, flexibilní prostor s dostatkem soukromí pro jednotlivé členy rodiny. Pokoje ve štítech využívají orientaci domu a pracují s výhledy na hřebeny Krkonoš.
Technické řešení odpovídá nárokům na celoroční provoz v horském prostředí. Objekt je napojen na elektrickou síť, vytápění a ohřev vody zajišťuje tepelné čerpadlo země–voda. Voda je přiváděna z místního zdroje a odpadní hospodářství řeší vlastní čistírna. Důraz byl kladen na jednoduchost, spolehlivost a dlouhodobě udržitelný provoz bez zbytečné technologické složitosti.
Roubení rozebrali, žulové zdi očistili a tak v drsné krajině osady Jizerka vznikl dům, který spojuje horskou historii s odvážnou současností.
Tady se bouralo do posledního trámu. Z horské ruiny v Jizerkách je chalupa se saunou a výhledem za milion
Roubení rozebrali, žulové zdi očistili a tak v drsné krajině osady Jizerka vznikl dům, který spojuje horskou historii s odvážnou současností.
Největší letiště střední Evropy? Polsko staví megahub mezi Varšavou a Lodží, který má odbavit až 100 milionů cestujících ročně.
Polsko staví letecký gigant: Největší letiště střední Evropy má vyrůst mezi Varšavou a Lodží
Největší letiště střední Evropy? Polsko staví megahub mezi Varšavou a Lodží, který má odbavit až 100 milionů cestujících ročně.
