Lofty místo skladu. Mint rozšiřuje nabídku pražských nájemních bytů
Mint rezidenční fond rozšiřuje portfolio o 168 nájemních bytů v pražském Hloubětíně. Nový projekt, který cílí na mladé a páry, vznikl přestavbou industriální budovy na moderní a plně vybavené lofty.
Nemovitostní skupina Mint rozšířila nabídku nájemního bydlení o nový projekt Mint Living Praha Hloubětín. Do portfolia ho zařadil Mint rezidenční fond, který objekt nabízí nájemníkům prostřednictvím platformy Mint Living. První obyvatelé se do bytů nastěhují na začátku ledna 2026.
Budova vznikla rekonstrukcí původního industriálního objektu v pražském Hloubětíně, který dříve sloužil jako sklad oděvů podniku Textil Praha. Rekonstrukci realizovala developerská skupina Finep. Projekt je koncipován jako build-to-rent a nabízí celkem 168 plně vybavených bytů.
Moderní lofty pro mladé
Byty jsou navržené především pro mladé lidi a páry, kteří hledají dostupné městské bydlení s dobrou dopravní dostupností. Objekt stojí přímo u tramvajové zastávky Nademlejnská, dvě zastávky od metra B Hloubětín. Do centra Prahy se lze dostat do 20 minut.
„Mint Living Praha Hloubětín je další projekt, kde k bydlení přistupujeme jako ke službě. Z původně industriální budovy jsme zachovali skelet a vytvořili efektivní byty, které mají duši loftu, ale zároveň nabízejí standardy novostavby,“ říká Erik Janovský, partner nemovitostní skupiny Mint.
Převládají byty 1+kk o velikosti kolem 30 m², doplněné o jednotky 2+kk a 2+1. Většina bytů je řešena jako loft se spacím patrem a dodatečným úložným prostorem. Součástí projektu jsou také maloobchodní prostory, recepce a standardní služby Mint Living, jako je technická správa, ostraha či bezklíčový vstup.
Město krátkých vzdáleností
Podle developera projekt zapadá do širší strategie podpory institucionálního nájemního bydlení.
„Dlouhodobě podporujeme nájemní bydlení jako bezpečnou alternativu pro ty, kteří nechtějí nebo nemohou investovat do vlastního bydlení. Přestavba historické průmyslové budovy je naším příspěvkem k udržitelnému městu krátkých vzdáleností,“ říká Tomáš Pardubický, generální ředitel společnosti Finep.
Projekt získal zelené financování od ING Bank díky svým energetickým parametrům. Na transakci se podílely poradenské společnosti Reals, Clifford Chance, EY a Project Management Service.
Mint Living Praha Hloubětín je čtvrtým projektem platformy Mint Living. Celkem platforma nabízí 636 bytů v Praze, Brně a Plzni. Skupina plánuje portfolio dál rozšiřovat, zejména v lokalitách s dobrou dopravní dostupností a stabilní poptávkou.
Do nájemních projektů mohou investovat i drobní investoři prostřednictvím MINT rezidenčního fondu, jehož čistá hodnota aktiv přesahuje 3,8 miliardy korun. Za poslední tři roky fond dosáhl zhodnocení 7,93 procenta.
