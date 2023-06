Šéf Shoptetu: Každá čtvrtá koruna, která se utratí v české e-commerce, pochází z naší platformy

Na platformě Shoptet nyní funguje víc než 34 tisíc e-shopů v Česku, Maďarsku a na Slovensku. „V následujících letech máme v plánu expanzi do několika dalších zemí,” říká šéf firmy Samuel Huba. Svět e-commerce dle něj zažije větší zapojení umělé inteligence. Jak bude vypadat budoucnost české e-commerce, popisuje Samuel v seriálu Young Money Patrika Borýska.

Co v současné době dělá e-shop úspěšným?

Musíte perfektně znát svého zákazníka. Mít vášeň pro to co děláte a co prodáváte. Mít produkt, který naplňuje potřeby zákazníka a řeší jeho problémy.

E-shopy patřily mezi vítěze pandemie, daří se jim udržet skokový růst i po ní?

Firmy na naší platformě rostou i přesto, že celkový trh už 15 měsíců klesá. Naši podnikatelé si dokázali udržet dvouciferný růst i v prvním čtvrtletí 2023, kdy zaznamenali meziroční nárůst tržeb o 17 procent. Moc se o tom neví, ale každá čtvrtá koruna, kterou zákazníci utratí v celé české e-commerce, je právě na platformě Shoptet. Což je pro nás obrovský úspěch. Ale je to pro nás i velký závazek vůči našim klientům, abychom udrželi kvalitu služby.

Kolik e-shopů „jede” na vaší platformě? A typicky z jakých segmentů?

Na platformě Shoptetu nyní funguje víc než 34 tisíc e-shopů. Od základní verze, která je zadarmo, až po Shoptet Premium pro nejnáročnější firmy. Velikostně i segmentově máme v podstatě všechny firmy napříč celou e-commerce. Náš početně nejvíc zastoupený zákazník je podnikatel, malá nebo středně velká firma. V posledních letech ovšem hodně přibývají i velké firmy, které prodávají přímo svým koncovým zákazníkům.

Zajímají nás země, kde můžeme být jedničkou na trhu

Dnes jste lídrem v řešení pro e-shopy v Česku, posilujete na Slovensku a přes rok už působíte i v Maďarsku. Kam dál se chystáte?

Pracujeme na výběru dalších potenciálních zemí pro expanzi.

Konkrétně kterých?

Díváme se primárně na sousední země, kam naši zákazníci nejčastěji expandují a kde vidíme potenciál stát se jedničkou na trhu. Máme na radaru země střední a východní Evropy, jako jsou Polsko nebo Rumunsko, ale také se díváme směrem na západ, konkrétně třeba do Německa.

Jaké trendy v současnosti hýbou světem e-commerce a co ho čeká v horizontu řekněme tří let?

V příštích letech očekáváme, že tempo, jakým se e-commerce přesouvá k SaaS (software jako služba, pozn.red.) modelu, se bude zrychlovat. Pro stále více velkých firem a značek přestane mít ekonomickou logiku vlastní vývoj e-commerce infrastruktury a začnou se přeorientovávat na technologické platformy, jako je ta naše, kterou už dnes využívají známé značky jako třeba Rituals, Penny Market nebo Philips.

E-commerce bude více o značce a emocích

A ty současné trendy?

Malé a střední e-shopy získají větší podíl na trhu, což dlouhodobě potvrzují i naše čísla. Češi jednoduše rádi nakupují u lokálních dodavatelů než u velkých hráčů. Od pandemie tak pozorujeme trend spojování menších lokálních značek. A díky neustálému tlaku na zpřístupňování špičkových technologií budou malé a střední e-shopy získávat čím dál tím větší podíl na trhu.

Ani ne tak trendem jako velkou výzvou bude nyní pro menší e-shopy brand marketing. Jak ostatně ukazuje i náš průzkum, který budeme prezentovat ve třetím kvartálu. E-commerce bude více o značce a emocích než tomu bylo doposud.

Trendem je využívání umělé inteligence

Ostatně rebrandingem procházíte i vy sami. Proč teď?

První fázi rebrandingu jsme spustili na veletrhu Reshoper. Udělali jsme facelift loga a máme nová videa. Rozhodli jsme se postupovat ve fázích. Do konce roku se zákazníci mohou těšit na nový vizuál webu a další video obsah. Celkově chceme dát Shoptetu nový vzhled, který bude blíž klientům a bude konkurenceschopný v zahraničí. Chceme ukázat, že i v Česku můžeme být světoví.

Jak se v e-commerce uplatní nastupující trend umělé inteligence?

Jednoznačně stále více podnikatelů využívá umělou inteligenci, jako je ChatGPT, na generování produktových popisků. To značně zjednodušuje a zrychluje proces přidávání nových položek zboží na e-shop, eliminuje potřebu copywritera a zjednodušuje překlady popisků do cizích jazyků. Kromě toho slouží umělá inteligence také k personalizaci nabídky pro zákazníka.

Jaké další novinky v Shoptetu chystáte?

V těchto týdnech uvádíme do ostrého provozu naše Shoptet Pay terminály, které v kamenných prodejnách usnadní práci našich klientů. Tento krok je pro nás strategický, jelikož se z e-commerce platformy rozšiřujeme do světa kamenných prodejen a retailu. Máme technologicky špičkový produkt a skvělou zpětnou vazbu od našich klientů, kteří už naše terminály využívají.

Samuel Huba

Shoptet vede od dubna 2021, kdy ve funkci vystřídal zakladatele Shoptetu Miroslava Uďana. Předtím pracoval jako řídící partner v investiční společnosti Impulse Ventures.

