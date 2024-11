Alza pokračuje v rozšiřování výdejní sítě v Česku i zahraničí

Společnost Alza letos spustila tisícovku výdejních boxů. Provozuje jich tak více než 3000, z toho asi 2200 v Česku. Tvrdí to mluvčí Alzy Eliška Čeřovská. Právě rozšiřování sítě takzvaných Alzaboxů podle ní patří mezi dlouhodobé priority společnosti. Alza je největším e-shopem v Česku, primárně se zaměřuje na prodej elektroniky. V úterý oslaví 30 let od svého založení.

Za letošní rok v Česku přibyde asi 700 Alzaboxů. "Konkrétní cílový počet pro příští rok bude záležet na aktuálním vývoji a potřebách trhu. Naším cílem je zajistit co nejrychlejší a nejpohodlnější doručení pro co nejvíce zákazníků," uvedla Čeřovská.

Výdejní boxy nabízejí i jiné společnosti, například Zásilkovna jich aktuálně má 4936. Společnost DPD provozuje asi 250 vlastních boxů, celkově však doručuje do přibližně 2500 boxů včetně těch od Alzy. Počet vlastních boxů společnosti PPL činí zhruba 1200, stejně jako DPD zaváží i do Alzaboxů, a to asi do 1500. Na trh s výdejními boxy letos vstoupila společnost One by Allegro, dříve WeDo, přičemž nyní jich má přibližně 400.

Do portfolia společnosti Alza letos přibyly také tři nové prodejny - dvě v Maďarsku a jedna v Rakousku. "V Maďarsku jsme úspěšně zavedli i několik klíčových služeb známých z Česka, jako je "Do půlnoci objednáš, ráno v AlzaBoxu máš" nebo členský program AlzaPlus+. V Rakousku se primárně zaměřujeme na Vídeň, kde jsme tento týden otevřeli naši druhou pobočku, která funguje nonstop," uvedla Čeřovská. Alza působí ještě na Slovensku a v Německu, dohromady má 63 prodejen. Expanzi na nové trhy společnost v budoucnu podle Čeřovské nevylučuje.

Sázka na virtuální asistenty

Kromě Alzaboxů a nových prodejen společnost letos investovala do vylepšení logistických procesů včetně modernizace skladů. "Velké investice tradičně směřují do IT vývoje, ať už jde o zdokonalování interních systémů, webu, či mobilní aplikace, přičemž jsme zároveň výrazně posílili vývoj v oblasti umělé inteligence. Virtuální asistenti a chatboti jsou schopni komunikovat se zákazníky a pomáhat jim vybrat produkty odpovídající jejich potřebám," řekla Čeřovská.

Loňské finanční výsledky, které by firma měla zveřejnit na začátku příštího roku, Čeřovská blíže komentovat nechtěla. Dopad ale na ně opět bude mít celkový vývoj ekonomiky nebo změny ve spotřebitelském chování, uvedla. "Dalšími faktory byly například vývoj na trhu e-commerce, růst nákladů na energie a logistiku, ale také schopnost inovovat, optimalizovat provoz a nabízet zákazníkům co nejlepší služby," doplnila. Největší český internetový obchod Alza v roce 2022 vykázal čistý zisk 654 milionů korun, což byl výrazný pokles proti roku 2021, kdy zisk společnosti činil rekordních 2,5 miliardy korun. Čistý obrat se meziročně snížil ze 45,9 miliardy na 42,3 miliardy Kč.

Společnost Alza.cz založil Aleš Zavoral v roce 1994 jako obchod s počítači a příslušenstvím. O čtyři roky později si firma pořídila první webové stránky a v roce 2000 spustila internetový obchod. V současné době skupinu Alza vlastní investoři, kteří ji ovládají přes holdingovou společnost L.S. Investments Limited se sídlem na Kypru.