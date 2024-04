Zdeněk Pečený: Proč jezdím na Bali? Je tam levně

Proti jiným turistickým destinacím je Bali stále levné a kdo tvrdí opak má naprosto nereálná očekávání. Jídlo za 70 korun nebo barbershop za 220 korun není drahé.

Kokosy a třešně

Nedávno jsem na Facebooku narazil na názor, že na Bali je moc draho, že místní už neví, co by za to chtěli. Tak nevím. Každý ať posoudí sám: pizza v pětihvězdičkovém hotelu za 150-180 korun, stříhání a holení v barbershopu za 220 korun, kuřecí maso s rýží v restauraci pro turisty za 70 korun, obří kokos s litrem kokosové vody za 37 korun. Ano, toto jsou turistické ceny, ale je to pro někoho navyklého cenám větších českých měst drahé? Asi je to subjektivní. Nebo by se chtělo ptát proti čemu přijde některým tuzemským turistům Bali drahé. Proti pohlednému indonéskému ostrovu, kde nikdo nemluví anglicky a k jídlu je suchá rýže? To určitě.

Výše zmíněné ceny jsou turistické ceny, o tom žádná. Pořád jsou to ale ceny velmi sympatické. Ano, můj řidič pomalu omdlévá při zmíněné ceně kokosu s tím, že je to nafouknutá cena pro turisty, protože u nich ve vesnici jsou zdarma. Ok. V Česku jsou u silnice zase zdarma třešně nebo jablka.

Argument, že místní si uvedené ceny nemohou dovolit, a to je z nějakého etického důvodu špatně, je také úplně mimo. Tak to bohužel funguje všude. V Praze si také nemůže každý místní dovolit ceny, které si účtují lokální top hotely. Svíčková za 600 nebo langoš za 300, někdo? Kde jsou ti bijci za práva domorodých Balijců (nebo Zanzibarců) na oběd v pětihvězdičkovém hotelu, když je potřebujeme v Praze?

Kam se hrabe Thajsko

Rád používám příměr s Thajskem, kde v turistických oblastech místní opravdu vidí zahraniční turisty jako vše akceptující chodící peněženky. Na thajském ostrově Phuket jsem zažil resorty, kde hotelové restaurace bezostyšně účtují londýnské ceny – až 1000 korun za hlavní chod – ačkoliv jídlo patří k tomu nejhoršímu, co kdy uvidíte. Žebírka za tisícovku vypadají, jako by je už někdo jednou snědl před námi. Na stejném ostrově si místní taxi mafie a díky ní i všichni ostatní taxikáři účtují zhruba 400 korun klidně i za pětiminutovou cestu. Už jsem zmiňoval, že na Bali stojí díky Grabu, takovému asijskému Uberu, popojet kilometr dva za sotva 20 korun?

Za pět set to nebude

Osobně na Bali volím hotely v cenové relaci tři až šest tisíc korun za noc. Jde o hotely, které patří do globálních řetězců a nemohou si tak dovolit nějaké přešlapy jako ten náhodně vybraný hotel na Booking.com. Třeba že nebude uklizeno nebo inzerované fotografie neodpovídají skutečnosti. Nečekám, že jen kvůli tomu, že jsme na Bali, tak bude Four Seasons, Intercontinental nebo Ritz Carlton za 500 korun na noc. I tak jsou tyto hotely levnější než jejich sesterské hotely jinde.

Pro batůžkáře, co chtějí na rovníku spát pod stanem bez klimatizace, ale za dvacku na noc, se po Asii určitě najde stále spousta neobjevených míst. Pro někoho, kdo má rád určité pohodlí a nečeká RitzCarlton za 500 korun na noc, je Bali pořád super volba.