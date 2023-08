Lukáš Kovanda: Inflace je stále vysoká a letos už moc neklesne. Ale po zdražujících dovolených se Češi mohou „utlouct“

Inflace je stále vysoká a letos už moc klesat nebude. Přesto se však Češi mohou „utlouct“ po dovolených, které tudíž markantně zdražují a ženou inflaci nad očekávání vysoko, upozorňuje hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Reklama

Spotřebitelské ceny v Česku v červenci – dle očekávání – rostly tempem 8,8 procenta. Jedná se od nejnižší úroveň meziroční inflace za celé období od prosince 2021. Zároveň jde o mírně slabší tempo inflace, než s jakým ve své prognóze počítala Česká národní banka – 8,9 procenta.

V meziměsíčním pohledu však inflace v červenci vykázala vyšší úroveň, než se obecně čekalo. Ceny během července totiž poskočily o 0,5 procenta, zatímco tuzemští i zahraniční analytici oslovení agenturou Bloomberg čekali, že to bude nejspíše jen o 0,4 procenta.

AKTUALIZOVÁNO: Lidé stále šetří. Tržby v maloobchodu v červnu klesly počtrnácté v řadě Money Meziročně se tržby v maloobchodě v červnu snížily reálně o 4,1 procenta, meziměsíčně vzrostly o 0,3 procenta. Uvedl to Český statistický úřad (ČSÚ). duk Přečíst článek

Meziměsíční růst cen v červenci zrychlil z červnové úrovně 0,3 procenta. Meziroční inflace tak klesá zejména z důvodu vysoké loňské základny meziročního srovnání. V příštích měsících proto už nelze čekat tak výrazný pokles meziroční inflace, jak byl patrný v první letošním pololetí. A to zejména právě z toho důvodu, že zeslábne efekt vysoké základny meziročního srovnání.

Na dovolených Češi nešetří

Za červencovým růstem meziměsíční inflace stojí zejména tradiční sezónní zdražování dovolených. Lidé v Česku na nich z většiny ani letos nešetřili, navzdory největšímu propadu své kupní síly v historii, jenž je postihl loni.

Čeští turisté při chuti. Do března za dovolenou v zahraničí utratili více než před covidem Money Zahraniční turisté v Česku utratili za první čtvrtletí více peněz, než ve stejném období loni, ale méně než v posledním předcovidovém roce 2019. Naopak čeští turisté si spravili chuť a od ledna do března utratili více jak loni, tak před covidem, vyplývá z údajů státní agentury CzechTourism. ČTK Přečíst článek

Kvůli zdražování ropy na světových trzích stoupaly v červenci také ceny pohonných hmot. V srpnu je pak zatím růst cen paliv ještě výraznější, i kvůli zvýšení spotřební daně z motorové nafty. Meziročně však byly pohonné hmoty v červenci levnější o celou takřka čtvrtinu.

Koruna bude slábnout

Ve zbytku letošního roku už meziroční inflace příliš klesat nebude i z důvodu zásahu České národní banky z minulého týdne. Centrální banka formálně ukončila svoji takřka patnáct měsíců trvající intervenci za silnější korunu, což například podle americké banky Goldman Sachs může zásadně přispět k oslabení koruny až k úrovni 24,75 za euro, přičemž podle dalších expertů nelze vyloučit oslabení až k hodnotě 25 korun za euro.

Takové oslabení koruny, vykazující nyní kurs pod 24,30 za euro, by mělo proinflační dopad, neboť by zvýšilo třeba cenu dovážené ropy a ropných produktů nebo importovaného zemního plynu.

Lukáš Kovanda: Konec intervence za silnější korunu. Ta v reakci oslabuje Názory Bankovní rada České národní banky v souladu s očekáváním ponechala základní úrokovou sazbu na stávající úrovni sedmi procent. Zároveň však formálně ukončila svoji intervenci za silnější korunu. Koruna v reakci znatelně oslabila, vzápětí část svých ztrát jak vůči euru, tak dolaru zase umazala. Trhy totiž seznaly, že ČNB jedná tak, aby se „koza nažrala a vlk vlastně zůstal celý“. Lukáš Kovanda Přečíst článek