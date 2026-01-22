Nový magazín právě vychází!

Oběd pod dvě stovky už je výjimka. Restaurace ztrácejí strávníky, Češi si nosí jídlo z domova

Oběd pod dvě stovky už je výjimka. Restaurace ztrácejí strávníky, Češi si nosí jídlo z domova

Ceny poledních menu se uklidnily. Češi ale mění návyky
ČTK
Michal Nosek
nos

Průměrná cena poledního menu v Česku se v prosinci 2025 vyšplhala na 199 korun. Oproti předchozím letům se tempo zdražování výrazně zpomalilo a místy se téměř zastavilo. Vyplývá to z dat společnosti Edenred. Přesto tlak na rodinné rozpočty nepolevil a oběd se stal položkou, kterou lidé sledují citlivěji než dřív.

Rok 2025 přinesl do oblasti poledního stravování relativní stabilizaci. Zatímco v lednu činila průměrná cena oběda 192,50 koruny, na konci roku vzrostla jen o 6,50 koruny. Meziročně tak ceny stouply přibližně o 2,6 procenta, což je výrazně méně než v předchozích letech. V některých měsících, zejména na podzim, ceny prakticky stagnovaly.

13 fotografií v galerii

To ale neznamená, že by se domácnostem ulevilo. Výdaje na jídlo dnes tvoří zhruba pětinu rozpočtu běžné rodiny a stále více lidí se posouvá do vyšších výdajových kategorií. Zatímco v roce 2024 utrácelo za potraviny více než čtyřicet procent rozpočtu necelých šest procent domácností, v roce 2025 už to bylo přes osm procent.

Cenové rozdíly mezi regiony zůstávají výrazné. Nejdráže vychází polední menu dlouhodobě v Praze, kde se prosincová průměrná cena dostala na 223,30 koruny. Na opačném konci žebříčku stojí Zlín a Olomouc, kde se ceny i v roce 2025 držely pod hranicí 180 korun.

Svatomartinské hody ve Vinohradském parlamentu.

Od smažáku k michelinským hvězdám. Jak Česko změnilo vztah k jídlu

Enjoy

Ještě nedávno stačilo, aby porce byla velká. Dnes řešíme původ surovin, atmosféru i rytmus večera. Česká gastronomie za posledních pětadvacet let urazila cestu, která změnila nejen restaurace, ale i naše očekávání.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Kde se zdražovalo nejrychleji?

Liší se i tempo zdražování. Nejrychlejší růst zaznamenal Liberec, kde ceny meziročně vzrostly o pět procent, tedy zhruba o deset korun. Naopak Hradec Králové vykázal nárůst pod jedno procento, podobně klidný vývoj hlásí i Jihlava a Plzeň.

Kaprova ulice patří podle historiků k těm nejstarším v Praze. Nachází se v samém centru Prahy, ústí do jednoho z nejnavštěvovanějších míst - Staroměstského náměstí. Denně jí tedy projdou stovky turistů. A atraktivní lokalitě mnohdy odpovídají i ceny tamních podniků.. 18 fotografií v galerii

„Data ukazují, že trh se jako celek postupně zklidňuje, ale vývoj zůstává velmi nerovnoměrný a liší se město od města,“ říká Aneta Martišková z vedení společnosti Edenred.

Vyšší ceny se promítají i do každodenního chování strávníků. Podíl lidí, kteří chodí na oběd do restaurace v okolí pracoviště, klesl z 33 procent v roce 2024 na 26 procent v roce 2025. Naopak výrazně přibylo těch, kteří si nosí jídlo z domova — jejich podíl vzrostl ze 46 na více než 57 procent.

Ilustrační foto

Oběd z výrobní linky. Budoucnost, nebo konec restaurací?

Enjoy

Misky na dopravním pásu, roboti dávkují ingredience, lidé jen kontrolují. Wonder chce přepsat pravidla gastronomie. Jenže jídlo není balík z e-shopu – a zákazníci to cítí.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Jídlo z domova

Roste také význam alternativ, jako jsou automaty, menší provozovny přímo na pracovišti nebo rychlá občerstvení. Restaurace si část zákazníků udržují především díky zvýhodněným poledním menu, která si pravidelně vybírá zhruba 47 procent Čechů.

„Restaurace patří mezi první výdajové položky, které jsou lidé ochotni omezit. V našem průzkumu to uvedlo téměř 90 procent respondentů,“ doplňuje Martišková.

Podle průzkumu Barometr Food 2025 považuje většina lidí za přijatelnou cenu oběda částku mezi 120 a 160 korunami. Více než 160 korun je ochotno zaplatit zhruba 32 procent strávníků, zatímco částku nad 200 korun akceptuje jen přibližně sedm procent.

Většina krajských měst se tak dnes pohybuje o 20 až 50 korun nad hranicí, kterou spotřebitelé považují za komfortní. Ochota připlatit roste především tehdy, pokud vyšší cenu doprovází jasná přidaná hodnota — typicky lepší kvalita nebo kvalitnější suroviny.

Brambory Pankrác

Brambory na Pankráci: Restaurace, kde příloha převzala hlavní roli

Enjoy

Na Pankráci vznikla restaurace, která dává bramborám hlavní roli. Nejde o trik, ale o promyšlený koncept, kde se z obyčejné suroviny stává plnohodnotný gastronomický zážitek – od předkrmů až po dezerty.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Češi museli slevit z kvality potravin

Tlak na rozpočty se odráží i ve skladbě nákupních košíků. Zhruba 40 procent lidí přiznává, že muselo slevit z kvality potravin, zároveň se ale více než polovina snaží udržet alespoň základní standard stravování. Až 70 procent Čechů dnes nakupuje minimálně polovinu potravin ve slevách.

Podle Tomáše Prouzy, prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu, se mění i vztah ke značkám. „U běžných potravin lidé velmi pečlivě sledují cenu. Pokud ale výrobek nabízí něco navíc, jsou ochotni si připlatit — typicky za lokální původ nebo zdravější složení,“ říká.

Vedle ceny hraje stále větší roli také čas. Rychle rostou prodeje předpřipravených jídel, salátů i zájem o rozvoz potravin až domů. „Úspora času je dnes jedním z hlavních kritérií spotřebitelského rozhodování,“ uzavírá Prouza.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

150 milionů za veřejný prostor. Dánové přetvoří konec Pařížské ulice

Mezinárodní architektonicko-urbanistická soutěž RaumScape, která hledala novou podobu piazzetty před hotelem Fairmont Golden Prague, zná svého vítěze. Porota vybrala návrh studia ADEPT z Dánska.
Adept, užito se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Jedno z nejcennějších míst v centru Prahy čeká proměna. Mezinárodní soutěž RaumScape s rekordní účastí 197 ateliérů vyhrálo dánské studio ADEPT, které navrhne nové náměstí před hotelem Fairmont Golden Prague. Projekt za 150 milionů korun zaplatí soukromý investor.

Jedno z nejcennějších a zároveň nejcitlivějších míst v centru Prahy má jasno o své budoucnosti. Mezinárodní architektonicko-urbanistickou soutěž RaumScape, která hledala novou podobu náměstí Miloše Formana před hotelem Fairmont Golden Prague, vyhrálo dánské studio ADEPT.

Soutěž vypsala společnost WIC Prague, zastupující vlastníky hotelu Pavla Baudiše a Eduarda Kučeru, ve spolupráci s hlavním městem Prahou a městskou částí Praha 1. Navázala tím na dlouhou debatu o tom, jak má tento exponovaný veřejný prostor vypadat poté, co původní záměr výrazné stavby, takzvané Staroměstské brány, vyvolal rozporuplné reakce odborníků i veřejnosti.

Adept, užito se svolením

Soukromé peníze, veřejný prostor

Investoři se nakonec rozhodli jít cestou otevřené mezinárodní soutěže. Přihlásilo se 197 ateliérů ze 42 zemí světa, což z RaumScape činí největší architektonickou soutěž v historii České republiky. „Taková parcela už v centru města prakticky neexistuje. Pro architekty z celého světa je to neopakovatelná příležitost,“ říká Igor Kovačević z CCEA MOBA, která soutěž organizovala.

Proměna náměstí přijde zhruba na 150 milionů korun. Náklady v plné výši ponese soukromý investor, město se na financování nepodílí. Podmínkou však bylo zachování veřejného charakteru prostoru. Minimálně tři tisíce metrů čtverečních z celkové plochy 3 200 metrů čtverečních musí zůstat volně přístupných.

Natáčení podcastu s architektem Markem Tichým

Architekt Tichý: Po 30 letech se vracíme tam, kam patříme. Do Evropy

Reality

Vrcholů tuzemská architektura měla hned několik, říká architekt Marek Tichý, spoluzakladatel ateliéru TaK Architects. Za jeden z nich považuje období první republiky, kdy Češi měli obrovskou společenskou ambici a nespokojili se s pouhým průměrem.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Zásadním urbanistickým gestem je prodloužení osy Pařížské ulice směrem k řece, čímž se historické centrum symbolicky znovu propojí s Vltavou. Významnou roli hraje také zeleň – návrh počítá s výsadbou minimálně 17 stromů a se zlepšením mikroklimatu v jedné z nejzatíženějších částí města.

„Vítězný projekt nejlépe naplnil ambici soutěže: důstojně dotvořit významný veřejný prostor mezi Pařížskou ulicí a nábřežím Vltavy, zklidnit dopravu, přinést více zeleně, zlepšit prostupnost území a citlivě navázat na mimořádně hodnotný památkový kontext historického centra Prahy,“ říká náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček.

Podle něj piazzetta nabízí ojedinělou příležitost, jak v Praze vytvořit originální a kvalitní veřejný prostor, což potvrzuje i rekordní zájem architektonických ateliérů. „Vítězný ateliér přichází s konceptem prolnutí veřejného prostoru s budovou. Architektura je tak vnímaná spíše jako práce s terénem než jako samostatný objekt a jistě se stane oblíbeným místem pobytu Pražanů i návštěvníků města,“ dodává.

Prostor, který má fungovat ekonomicky

Součástí návrhu je také pavilon s nájemními plochami orientovanými do Pařížské ulice. Technické a provozní zázemí je ukryto pod zemí, aby nadzemní část zůstala otevřená veřejnosti. Projekt tak kombinuje veřejný zájem s ekonomickou návratností, kterou investor od začátku považoval za klíčovou. „Celý projekt musí dávat smysl nejen urbanisticky, ale i ekonomicky,“ uvedl již dříve spolumajitel hotelu Pavel Baudiš.

Nové náměstí má být finálním krokem v proměně někdejšího hotelu InterContinental, který Baudiš s Kučerou a Oldřichem Šlemrem koupili v roce 2019. Po rekonstrukci za téměř 10 miliard korun se z něj letos na jaře stal Fairmont Golden Prague.

Vítězství studia ADEPT v Praze navazuje na jeho rostoucí stopu v Česku, především v Ostravě. Dánský ateliér stojí za masterplanem nové čtvrti Žofinka i návrhem Ostrava Towers, jednoho z nejambicióznějších výškových projektů v zemi. ADEPT se dlouhodobě specializuje na velké městské transformace, kde kombinuje veřejný prostor se soukromými investicemi – zkušenost, která v pražské soutěži sehrála důležitou roli.

Dnes otevřel luxusní hotel Fairmont Golden Prague, dřívější InterContinental

V Praze otevřel další luxusní hotel

Reality

Pětihvězdičkový hotel Fairmont Golden Prague v Pařížské ulici v centru Prahy, dřívější InterContinental, se po několikaleté rekonstrukci otevřel prvním návštěvníkům. Další části hotelu budou přibývat postupně do konce dubna, sdělil provozovatel, mezinárodní řetězec luxusních hotelů Fairmont Hotels & Resorts z francouzské skupiny Accor. Hotel nabídne 320 pokojů, restaurace a bary včetně střešní restaurace Zlatá Praha či spa a fitness centrum. Součástí je i konferenční sál s kapacitou až 600 lidí.

ČTK

Přečíst článek

Bytový dům s galerií na Malé Straně v Praze 1 navrhl přední český architekt Ladislav Lábus.

Novostavba na Malé Straně vzbudila vášně. Pošlou ji přesto architekti do dalšího kola prestižní soutěže?

Reality

Novostavba bytového domu s galerií se nachází na pozemku v horní části ulice Tržiště na Malé Straně, nedaleko americké ambasády. Podobu novostavby významně ovlivnila lokalita.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Na hory bez stresu: Češi míří na hory čím dál častěji vlakem

Trendy lyžařské sezóny: Češi míří na hory s jasným rozpočtem. Stále častěji ale bez auta
ČTK
Michal Nosek
Michal Nosek

Zimní dovolená na horách zůstává v Česku oblíbená, i když ji letos plánuje jen třetina populace. Novým trendem však není ani tak cíl, jako způsob dopravy. Stále více lidí zvažuje cestu vlakem. A nepreferují pouze ekologii, ale také pohodlí, cenu a klidnou cestu do horských oblastí v Česku i zahraničí.

Na vícedenní zimní dovolenou se letos chystá 32 procent Čechů. Většina z nich, konkrétně 69 procent, zůstane v domácích lyžařských střediscích. Do zahraničí zamíří 19 procent a téměř 12 procent lidí plánuje kombinaci českých i zahraničních hor. Vyplývá to z průzkumu, který mezi více než tisícovkou respondentů realizovala KB Pojišťovna.

Rokytnice doznala posledních 30 let velkých změn. Obec s 2500 obyvateli narostla, především v zimních měsících se stala cílem nejenom českých lyžařů. Rokytnice je jedním z největších zimních středisek. Na první pohled přesto dosud působí jako brownfield. Pro lyžaře je připraveno téměř 20 kilometrů sjezdovek. Různé obtížnosti, nejčastěji si zalyžujete na sjezdovce s označením "červená". Nejvyšším bodem, kam vás zavede lanovka je 1310 metrů vysoko. Nachází se téměř na vrcholku Lysé hory (1344 metrů nad mořem). 14 fotografií v galerii

Pokud Češi vyrážejí za hranice, jednoznačně dominuje Rakousko, které jako cíl uvedlo 53 procent dotázaných. Následuje Itálie (28 procent), Polsko (13 procent) a Slovensko (12 procent). Právě do těchto zemí se v posledních letech výrazně zlepšila dostupnost vlakem, a to jak přímými spoji, tak rychlými návaznostmi na regionální dopravu.

Podmínky pro lyžování v ČR příliš dobré zatím nejsou

Lyžařská sezona začala pod tlakem nákladů. Skiareály hledají úspory v technologiích, energii i provozu

Zprávy z firem

České hory vstoupily do nové lyžařské sezony s lépe připravenými sjezdovkami, ale také s mimořádným tlakem na ekonomiku provozu. Vysoké ceny energií, proměnlivé počasí a rostoucí investiční náklady nutí provozovatele hledat úspory napříč celým areálem. Od zasněžování přes řízení spotřeby až po chytrou práci s daty.

Michal Nosek

Přečíst článek

Rozmach cestování vlakem

Železnice tak už neslouží jen jako nouzová alternativa k autu. Moderní dálkové vlaky nabízejí prostor pro zavazadla i sportovní výbavu, Wi-Fi, občerstvení i možnost cestovat přes noc v lehátkových nebo lůžkových vozech. Pro řadu cestujících je výhodou, že vystupují přímo v centrech horských měst a vyhnou se řízení v zimních podmínkách. Další starost, která odpadá, je parkování. Horská střediska navíc nabízejí množství půjčoven lyžařského vybavení, což nahrává lyžařům, kteří cestují nalehko.

Vlak se z pohledu cestujících mění z nutného dopravního prostředku na plnohodnotnou součást dovolené. Lidé mohou pracovat, odpočívat nebo spát a do cíle dorazit bez stresu,“ říká Petr Moravec, výkonný ředitel Svazu osobních železničních dopravců SVOD Bohemia.

Centrum Špindlerova Mlýna

Špindlerův Mlýn stojí na prahu největší proměny za desítky let. Do hry vstupují světová architektonická jména

Reality

Kdo rozhodne o budoucí podobě centra Špindlerova Mlýna? Mezinárodní architektonicko-urbanistickou soutěž na proměnu klíčového veřejného prostoru vyhlásila developerská skupina Penta Real Estate. Z 33 týmů nyní porota vybrala osm návrhů, které budou dál rozpracovány.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Pevně stanovené rozpočty

Podle něj hraje významnou roli i ekonomika cestování. Průzkum KB Pojišťovny ukazuje, že Češi mají poměrně pevně stanovené rozpočty. Téměř polovina těch, kteří plánují vícedenní pobyt na horách, očekává útratu mezi pěti a deseti tisíci korunami na osobu. Zhruba čtvrtina počítá s částkou 10 až 20 tisíc korun a jen osm procent respondentů kalkuluje s výdaji přesahujícími 20 tisíc korun na osobu.

Právě i tlak na cenu může podle Moravce nahrávat železnici. Dopravci pracují s dynamickým jízdným a při včasném on-line nákupu lze podle něj dosáhnout výrazně nižších cen než při nákupu na poslední chvíli. Výhodné mohou být také skupinové slevy nebo síťové jízdenky, například v Německu.

„Zjednodušeně platí, že kdo plánuje dopředu, má větší šanci cestovat levně a pohodlně. A to dnes platí u vlaku možná víc než u jakéhokoli jiného způsobu dopravy,“ uzavírá Moravec.

