Lidé nepohrdnou módou ze sekáče. Internetové tržiště Vinted poprvé vykázalo zisk

Největší evropské internetové tržiště s použitým oblečením Vinted se v loňském roce poprvé dostalo do zisku. Firmě pomohl rychlý růst tržeb v souvislosti s vyšším zájmem o nákup a prodej módy z druhé ruky. Čistý zisk činil 18 milionů eur (453 milionů korun) ve srovnání se ztrátou 20 milionů eur v roce 2022.

Tržby Vinted se v loňském roce zvýšily o 61 procent na 596 milionů eur. Firma byla založená v Litvě v roce 2008 a působí v řadě evropských zemí, včetně České republiky, a také v USA.

„Naše výsledky za rok 2023 byly nejen důkazem toho, že dokážeme dosáhnout silného růstu, ale také toho, že stojíme v čele trhu s obrovským potenciálem,” řekl listu Financial Times generální ředitel Vinted Thomas Plantenga. Upozornil, že móda z druhé ruky je stále poměrně nezralým trhem a tvoří jen malou část celkového trhu s módou.

Vlastní boxy pro doručení

Firma se snaží přesunout od pouhého tržiště k nabídce dalších služeb. Patří mezi ně Vinted Go, přepravní služba, která má ve Francii vlastní boxy pro zákazníky, do kterých lze doručit a vyzvednout oblečení. Letos chce firma do této služby výrazně investovat, zejména ve Francii, Nizozemsku a Belgii. Loni také společnost získala od litevské centrální banky licenci, která jí umožní nabízet zákazníkům platební služby. V roce 2022 pak koupila službu ověřování luxusního oblečení s cílem zvýšit bezpečnost nákupu a prodeje drahých položek.

Plantenga upozornil, že u plateb je firma zatím v počátcích, ale bude časem zvažovat nabídku vlastního řešení. Dodal také, že zatím nebude dávat žádné sliby týkající se budoucích zisků, protože vše bude záviset na tempu investic. „Vidíme před námi mnoho příležitostí, takže budeme i nadále vyvažovat ziskovost a investiční příležitosti,” řekl Plantenga.

