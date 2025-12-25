V Česku startuje největší bazar i slevové dostihy
Zatímco kamenné obchody musí dnes podle zákona zůstat zavřené, česká digitální ekonomika právě zažívá jeden ze svých vrcholů. 25. prosinec 2025 začíná „velká vánoční rošáda“ – stovky tisíc Čechů se v mobilních aplikacích postupně zbavují nevhodných dárků, zatímco jiní už na e-shopech utrácejí darovanou hotovost v prvních vlnách povánočních výprodejů.
Miliardy v „mimoňských“ dárcích
Podle aktuálních dat Asociace pro elektronickou komerci letos 80 procent Čechů nakoupilo dárky online, přičemž průměrná útrata na domácnost přesáhla hranici 10 tisíc korun. Odvrácenou stranou tohoto rekordního roku je však objem zboží, které pod stromečkem nenašlo svého adresáta.
Až 15 % vánočních dárků končí jako „nevhodné“. V Česku tak včera dostaly nevhodný dárek stovky tisíc lidí, nelze vyloučit že až 1,5 milionu lidí. Pro letošní rok 2025 to v Česku představuje zboží v hodnotě jednotek miliard korun, které se právě dnes začíná masivně objevovat na „secondhandovém“ trhu. Portály jako Vinted nebo Bazoš hlásí 25. prosince tradičně největší nápor inzerátů z celé vánoční sezóny.
Digitální výprodeje nečekají na otevření prodejen
Zatímco velké řetězce s plochou nad 200 m² mají dnes povinně zavřeno, pro e-shopy zákon neplatí. Ty letos odstartovaly své výprodeje se slevami až 50 procent prakticky s úderem půlnoci na 25. prosince.
Zákazníci dnes nečekají na to, až se v pátek otevřou obchodní centra. Utrácení začíná hned ráno u snídaně přes chytré telefony. Hlavním lákadlem jsou letos především:
- Elektronika a telefony - Tradičně nejprodávanější kategorie, kde slevy dosahují maxim.
- Kosmetika a drogerie - Položky, které lidé dokupují za darované peníze nebo vouchery.
Vratky jako logistická výzva roku 2025
Pro rok 2025 zavedla většina velkých e-shopů prodlouženou lhůtu pro vrácení zboží (často až do poloviny ledna), aby vyšly vstříc právě těm, kteří pod stromečkem našli nesprávnou velikost či barvu. Polovina všech dárků letos zamířila do výdejních boxů, které nyní budou sloužit i jako hlavní kanál pro tzv. reverzní logistiku.
Kdo se chystá nevhodný dárek prodat nebo vrátit, neměl by otálet. Právě dnešek je dnem s nejvyšší koncentrací „kupců s hotovostí v kapse“, kteří hledají výhodné nabídky z druhé ruky dříve, než se trh v lednu nasytí.
