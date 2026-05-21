Clo na levné zásilky z Číny přinese jen falešnou úlevu. Hrozby trvají, varuje eshopař
Evropská unie od července zavede nové clo na zásilky z platforem jako Temu, Shein nebo AliExpress. Podle Ruslana Skopala, spolumajitele Eshop Booster a společnosti Premium Barefoot, je to správný, ale opožděný krok. V komentáři upozorňuje, že skutečný problém není jen levné zboží z Číny, ale hlavně slabé vymáhání pravidel, nebezpečné výrobky, padělky, obcházení DPH a rizika spojená s datovou bezpečností.
Evropská unie chce po letech debat přitvrdit na levné zásilky z platforem jako Temu, Shein nebo AliExpress. Od 1. července 2026 má skončit bezcelní výjimka pro zásilky do 150 eur a místo ní má začít platit paušální clo tři eura za každou kategorii zboží v zásilce.
Podle Ruslana Skopala, spolumajitele Eshop Booster a společnosti Premium Barefoot, která provozuje například obchod naBOSo.cz, jde o krok správným směrem. Zároveň ale podle něj přichází pozdě a sám o sobě nestačí.
Evropa podle Skopala dlouho přihlížela tomu, jak zahraniční marketplace platformy získávají výhodu proti domácím obchodníkům a výrobcům. Ti musejí plnit pravidla, odvádět daně, řešit bezpečnost výrobků, reklamace, ekologické povinnosti i ochranu zákazníka. Část zahraničních hráčů ale podle něj v praxi funguje v mnohem volnějším režimu.
Levné zboží, drahé následky
Dopady jsou vidět napříč evropskou e-commerce. Mnoho menších e-shopů a výrobců dlouhodobě nedokázalo konkurovat extrémně levnému dovozu z Číny, který podle něj stojí právě na nerovných podmínkách.
Nové clo tak může část nerovnováhy narovnat, ale neřeší podstatu problému. Tou podle Skopala není jen cena balíčků z Číny, ale celkový způsob fungování marketplace platforem.
„Největší problém dnes nespočívá v absenci legislativy, ale v jejím minimálním vymáhání,“ uvádí Skopal.
Evropská pravidla pro DPH, recyklační poplatky, ekologické povinnosti nebo bezpečnost výrobků podle něj existují už roky. Jenže zatímco domácí firmy je musejí dodržovat a podstupují kontroly, část zahraničních prodejců je podle něj bere spíše jako formalitu.
Marketplace není jen Temu a Shein
Skopal zároveň upozorňuje, že problém nekončí u čínských platforem. Problematické zboží se podle něj objevuje i na velkých marketplace platformách působících přímo v Evropě, například na Allegru nebo Kaufland Marketplace.
Samotný marketplace model komplikuje dohled nad tím, kdo za konkrétní výrobek skutečně odpovídá. Na platformách se mohou objevovat produkty s nejasným původem, problematickou certifikací nebo neúplnými informacemi o prodejci. To podle Skopala vytváří prostředí, ve kterém se kontrola bezpečnosti a férového odvádění povinností snadno rozplývá mezi platformou, prodejcem a dodavatelem.
Nebezpečné výrobky proudí dál
Jedním z nejvážnějších problémů je bezpečnost výrobků. Skopal upozorňuje, že podle řady nezávislých testů velká část produktů prodávaných přes zahraniční marketplace platformy nesplňuje pravidla platná v Česku ani v Evropské unii.
Týkat se to má hlavně elektroniky, dětských hraček, šperků, kosmetiky nebo oblečení. Nejde přitom jen o horší kvalitu. Rizikem mohou být i výrobky obsahující zakázané látky, necertifikovaná elektronika nebo produkty, které mohou ohrozit zdraví zákazníků.
Vedle toho podle Skopala platformy dlouhodobě zaplavují evropský trh padělky známých značek.
Bezpečnostní rizika už nejsou okrajové téma
Debata kolem Temu, Sheinu nebo AliExpressu už dávno není jen debatou o levném zboží. Stále důležitější je i otázka datové a kybernetické bezpečnosti.
Skopal připomíná, že platformou Temu se zabývá český Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost a podobná varování zaznívají i v dalších zemích. Bezpečnostní instituce podle něj upozorňují na rozsah sběru dat, fungování aplikací a širší rizika spojená s masovým využíváním těchto služeb.
Evropa i v této oblasti reaguje pomalu a stále působí dojmem, že rozsah problému podceňuje.
Clo samo o sobě nestačí
Dalším krokem má být manipulační poplatek ve výši dvou až pěti eur za zásilku, který by měl od listopadu 2026 platit přímo e-shop nebo platforma. Ani to ale podle Skopala nebude stačit, pokud se výrazně nezlepší kontroly a skutečné vymáhání pravidel.
„Největší chybou by nyní bylo spokojit se s několika dílčími opatřeními,“ upozorňuje.
Marketplace platformy podle něj dlouhodobě ukazují, že se dokážou velmi rychle přizpůsobit a hledat nové způsoby, jak regulaci obejít. „Pokud Evropa nepřitvrdí důsledněji, současný problém nezmizí, pouze se přesune jinam,“ uvádí.
Jde o budoucnost evropské e-commerce
Nejde už jen o konkurenční boj mezi jednotlivými e-shopy. Ve hře je budoucnost českých a evropských výrobců, lokálních značek i férového fungování evropského trhu.
Pokud budou domácí firmy dál soutěžit s konkurencí, která podle Skopala často funguje mimo pravidla, tlak na evropské podnikatele poroste. Podpora místních výrobců a evropských obchodníků tak přestává být jen otázkou patriotismu. Stává se otázkou ekonomického přežití evropské e-commerce.
