„Reálné nebezpečí.“ Šéf Casino volá po urgentním zákazu Shein a Temu v EU
Evropský trh by měl zvážit dočasné zastavení činnosti čínských e-commerce platforem Shein a Temu, dokud nevznikne jasný legislativní rámec pro jejich působení v regionu. V rozhovoru pro francouzskou stanici BFM Business TV to uvedl generální ředitel maloobchodní skupiny Casino, Philippe Palazzi. Jeho výrok přichází v době rostoucího politického tlaku na oba rychle expandující online giganty.
Podle Palazziho produkty prodávané Sheinem a Temu často neodpovídají evropským standardům a mohou představovat bezpečnostní riziko pro spotřebitele. Varuje také před ekonomickými dopady. Příliv extrémně levného textilu a nábytku podle něj ohrožuje menší lokální firmy, které dodržují přísnější normy a mají vyšší provozní náklady.
„Legislativa by měla přijít dřív, než Shein a Temu proniknou naplno na trh,“ uvedl Palazzi s tím, že v současné podobě představují „skutečné nebezpečí“. Jeho výzva přichází krátce poté, co Shein otevřel svůj první kamenný obchod v Paříži a ocitl se pod kritikou kvůli údajné nabídce předmětů, jako jsou dětské sexuální figuríny či zbraně, což přimělo Francii obrátit se na Evropskou komisi.
EU již plánuje zavést nové dovozní normy pro produkty z Číny, a to do roku 2028. Do té doby by však podle šéfa Casino měly být obě platformy z evropského trhu dočasně vyloučeny: „Zablokujte je na dva roky, dokud Evropa nebude mít jasná pravidla. Musíme chránit naše maloobchodníky.“
Výrok znovu otevírá širší debatu o férovosti konkurence v evropském retailu, kde čínské platformy těží z nižších výrobních nákladů, rychlé logistiky i daňových výjimek. Napětí pravděpodobně poroste, jak se EU bude přibližovat termínu pro zpřísnění dovozních pravidel.
Čínské e-shopy Temu a Shein rychle získávají české zákazníky díky extrémně nízkým cenám, agresivnímu marketingu a rychlé logistice. Jejich obchodní praktiky však vyvolávají otázky ohledně kvality, férové konkurence a plnění daňových povinností. Evropské instituce i český stát začínají hledat způsoby, jak tuto situaci regulovat a ochránit domácí trh. „Je strašné, jak české kontrolní orgány nechávají čínská tržiště a e-shopy dělat, co chtějí,“ komentuje situaci prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.
