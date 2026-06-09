Řemeslníků ubývá. Firmy hledají náskok v logistice a online prodeji služeb
Nedostatek kvalifikovaných řemeslníků už není jen problémem náboru. Stále více servisních firem zjišťuje, že konkurenční výhodu jim nepřinese pouze schopnost najít nové lidi, ale hlavně lépe využít kapacity těch stávajících. Do tradičních služeb proto pronikají principy e-commerce, datového řízení, plánování tras a logistiky posledního kilometru.
České firmy se dlouhodobě potýkají s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků. Dle šetření Hospodářské komory patří chybějící kvalifikovaná pracovní síla spolu s vysokými náklady na práci mezi hlavní překážky podnikání. Tlak je patrný i ve mzdách. Data ČSÚ ukazují, že průměrná hrubá mzda v prvním čtvrtletí roku 2026 meziročně vzrostla o více než osm procent, a podle ISPV rostly v roce 2025 také mzdy manuálních pracovníků.
Pro servisní firmy, které stojí na montážích, opravách, malířských pracích nebo dalších řemeslných službách, to znamená dvojí problém. Na jedné straně je obtížnější získat nové pracovníky. Na straně druhé je dražší nechat stávající techniky a řemeslníky ztrácet čas přejezdy, špatně naplánovanými zakázkami nebo neefektivní administrativou.
„Právě zde začíná vznikat nová konkurenční výhoda. Ne v samotném řemesle, ale v logistice, plánování kapacit, práci s daty a schopnosti získávat zákazníky online. Moderní servisní firmy se tak v mnoha ohledech začínají podobat spíše e-commerce společnostem než tradičním řemeslným podnikům,“ říká Michal Španěl, manažer a datový analytik JenPráce.cz.
Poslední kilometr už není jen doménou balíků
V logistice se často mluví o takzvané last mile, tedy posledním kilometru doručení. Jde o část procesu, která bývá nejnákladnější a současně nejvíce ovlivňuje zákaznickou zkušenost. Podobný princip se nyní prosazuje i ve službách.
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Zákazník většinou neřeší, kolik lidí firma zaměstnává, odkud přijede technik nebo jak složité je naplánovat materiál. Očekává rychlou reakci, jasný termín, spolehlivý průběh zakázky a kvalitní výsledek. Za jednoduchým dojmem však stojí složitý provoz. Plánování lidí, dopravy, skladu, komunikace i následného servisu.
„Zatímco e-shopy a logistické firmy optimalizují trasy spedice a kurýrů, servisní firmy musí chytřeji řešit efektivní plánování techniků a řemeslníků. Cílem je dostat správného člověka ve správný čas na správné místo při co nejvyšší efektivitě,“ říká Adam Rožánek ze společnosti DaniDarx, která provozuje například e-shop Trenýrkárna.cz.
Pět zakázek v jednom městě má větší hodnotu než deset po kraji
Český trh řemeslných a servisních služeb je stále roztříštěný. Tvoří ho tisíce menších firem a živnostníků, kteří často řeší hlavně to, jak získat nové zakázky a obsadit je lidmi. Vedle nich ale vzniká nová generace firem, které staví růst na technologiích, online poptávce a efektivním řízení provozu.
Rozdíl mezi dobře a špatně naplánovaným dnem může být zásadní. Pokud technik zvládne během směny několik zakázek v jedné lokalitě, firma šetří čas, pohonné hmoty i kapacitu lidí. Pokud naopak tráví velkou část dne přejezdy mezi vzdálenými místy, klesá produktivita i marže.
„Mnoho lidí si myslí, že naším hlavním aktivem jsou produkty nebo samotné montáže. Ve skutečnosti jsou to kapacity techniků a řemeslníků. Když dokážeme během jednoho dne naplánovat více realizací v jedné oblasti, rozdíl v ekonomice je obrovský. Proto dnes investujeme především do systémů, plánování a dat. Řemeslníků bude dlouhodobě nedostatek a firmy, které je budou umět nejlépe využít, získají zásadní výhodu,“ říká Marek Pščolka, spoluzakladatel platforem Žaluzieee.cz, Malujemeee.cz a Pokládámeee.cz.
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Ze servisní firmy se stává technologický provoz
Proměna se netýká jen plánování tras. Stále důležitější jsou interní systémy, automatizace komunikace, práce s daty a propojení obchodu s realizací. Mnoho menších firem dosud funguje na kombinaci telefonátů, tabulek a zkušeností jednotlivých manažerů. Jakmile ale počet zakázek roste, tento model naráží na limity.
Firmy proto investují do systémů, nástrojů pro řízení zakázek, plánování kapacit nebo automatizace zákaznické komunikace. Cílem není nahradit řemeslníka, ale odstranit z jeho dne činnosti, které nepřinášejí hodnotu: zbytečné čekání, duplicitní administrativu, špatně připravenou zakázku nebo neefektivní přejezdy.
„Když se dnes mluví o digitalizaci, většina lidí si představí umělou inteligenci nebo automatizaci kancelářské práce. My investujeme především do systémů, které nám pomáhají lépe řídit provoz. Každá ušetřená hodina technika nebo lépe naplánovaná trasa má okamžitý dopad na efektivitu celé firmy,“ dodává Pščolka.
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Zákazník chce službu objednat stejně snadno jako zboží
Další změnu přináší e-commerce. Češi jsou zvyklí nakupovat online, porovnávat nabídky, sledovat stav objednávky a očekávat rychlou komunikaci. Podle údajů APEK a Heureky dosáhl český e-commerce trh v roce 2025 obratu 206 miliard korun a po několika slabších letech opět rostl. Eurostat zároveň ukazuje, že online nakupování se v Evropě stalo běžnou součástí spotřebitelského chování.
Tato očekávání se přelévají i do služeb. Zákazník nechce složitě volat, čekat na zpětnou vazbu nebo se opakovaně doptávat, kdy technik dorazí. Chce jednoduchou objednávku, rychlou kalkulaci, jasný termín, potvrzení a minimální administrativu.
To mění i obchodní model servisních firem. Nestačí odvést kvalitní práci. Stále důležitější je to, jak snadno zákazník službu najde, objedná a jak pohodlně projde celým procesem od poptávky po realizaci.
Nová výhoda: méně improvizace, více dat
Nedostatek řemeslníků v příštích letech pravděpodobně nezmizí. Pro firmy proto nebude klíčové jen to, kolik pracovníků dokážou získat, ale jak dobře dokážou využívat jejich čas. Vítězit budou ti, kdo spojí kvalitní řemeslo s daty, logistikou, online obchodem a profesionálním zákaznickým servisem.
Řemeslné firmy tak postupně mění svou identitu. Z montážních nebo servisních podniků se stávají provozně řízené společnosti, které musí přemýšlet podobně jako logistické a e-commerce firmy. Nejde jen o počet zakázek, ale o jejich rozmístění, návaznost, vytížení týmů a schopnost doručit službu zákazníkovi rychle, předvídatelně a bez zbytečných nákladů.
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