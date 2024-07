Jak najít budoucí držitelky Oscara. Režisérka Zora Cejnková má na to recept

Nová tuzemská filmová cena Česká Leonarda, která se v červenci zrodila v Karlových Varech, bude pomáhat talentovaným českým režisérkám, scénáristkám a výtvarnicím. Je mezi nimi obrovský potenciál a pořád se přitom na ně zapomíná, říká filmařka a autorka ceny Zora Cejnková, která je jako režisérka sama laureátkou evropské ceny EBU Creative Forum. První autorky se budou podle ní moci do soutěže o cenu a stipendium přihlásit už letos.

České režisérky a scénáristky jsou stále téměř neviditelné. V posledních pěti letech se na celovečerních hraných filmech podílely jen ze 14 procent, jak vyplývá z dat Asociace producentů v audiovizi (APA). A počty aktivních režisérek jsou nízké i navzdory tomu, že poměr žen a mužů studujících na českých filmových školách je v současnosti už téměř vyrovnaný. To, že se pak v praxi uplatní jen malá část absolventek je přitom podle režisérky Zory Cejnkové neuvěřitelná škoda, protože stále kvůli tomu ve filmařském světě přetrvávají i různé zaběhnuté stereotypy a „kvůli tomuto nepoměru v českém audiovizuálním průmyslu tak citelně chybí i autorský pohled žen na řadu témat. Ztrácíme talenty, příležitosti a tím diváky. Dostáváme se mimo aktuální celosvětové trendy,“ upozorňuje Cejnková, která se rozhodla tento absurdní nepoměr v českém filmovém průmyslu změnit.

Vymyslela pro české filmařky i speciální cenu a stipendijní program Česká Leonarda, pro který ji inspiroval i vlastní osobní filmařský příběh. „Když jsem napsala a v roce 2015 natočila nový televizní formát - seriál doku-reality Dovolená v protektorátu, zažila jsem pak neuvěřitelnou bouřlivou mediální reakci, že jsem se ocitla díky tomu až na titulní straně New York Times. Následně jsem pak navzdory této mediální bouři získala i ocenění EBU Creative Forum Award za nejlepší původní TV formát veřejnoprávních televizí. Tato jedinečná zkušenost mě pak natolik inspirovala, že jsem vyvinula právě i cenu Česká Leonarda, aby to měly talentované filmařky u nás přece jen o něco jednodušší,“ shrnuje Cejnková.

První ročník ceny Česká Leonarda pak režisérka vyhlásila předposlední den Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary v nově zrekonstruovaných Císařských lázních, kde také vzápětí uvedla i premiéru svého posledního dokumentárního filmu o rekonstrukci a historii této honosné lázeňské budovy jen pár kroků od proslulého hotelu Pupp.

Zora Cejnková, režisérka a autorka nové filmařské ceny Česká Leonarda pro talentované filmařky. Se svolením Česká Leonarda

Nová cena je pro české filmařky

Nová filmařská cena je podle Cejnkové určená talentovaným filmařkám, které teprve tvoří své první scénáře audiovizuálních děl, a to nejen hraných a dokumentárních filmů, animovaných filmů, nových TV formátů, ale i experimentálních filmů, určených pro kina, televize nebo web. Může se přitom jednat jak o hranou tvorbu, tak i o dokumenty a dokumentární seriály nebo i animovaný film.

Smyslem Ceny Česká Leonarda má ovšem být podpora prvotního autorského vývoje od námětu k první verzi scénáře. „Věříme, že nová cena pomůže na světlo skvělým filmařským námětům. A bez vývoje ani dobré dílo nevznikne. Cenu tak vytváříme s pevnou vírou, že pomůže nadějným námětům k tomu, aby byly přetaveny ve výborné, ba vynikající filmy, které jednou mohou patřit do zlatého fondu české i světové kinematografie,“ poznamenává režisérka Cejnková.

Jak to bude s přihlašováním

O cenu mohou filmové autorky usilovat přihlášením Treatmentu svého díla, a to v rozsahu maximálně deseti stran A4, určeného pro kina a televize všech formátů a pro web. Podmínkou účasti je mít ale daňový domicil v České republice. Laureátky ceny, které bude vybírat odborná porota, získají pak pro svou tvorbu stipendium od 100 tisíc do 200 tisíc korun podle typu díla a soutěžní kategorie. To jim má podle Cejnkové dát prostor pro soustředěnou a konzistentní práci na vývoji díla do podoby první verze literárního scénáře.

V porotě ceny zasedne kupříkladu herec, scenárista a režisér Milan Šteindler, oscarová režisérka Daria Kashcheeva, scenáristka a filmová režisérka Irena Pavlásková, filmový producent Martin Vandas, herečka Tereza Herzová-Pokorná, mezinárodně proslulý wildlife režisér a producent Steve Lichtag, nebo herečky Nela Boudová a Jana Stryková či castingová režisérka Soňa Ticháčková a mezinárodně oceňovaná střihačka Krasimira Velitchková. Podrobnosti k přihlašování do soutěže budou zveřejněny na webových stránkách ceny www.ceskaleonarda.cz 31. října 2024.

Českou Leonardu vyhlašuje Nadační fond Česká Leonarda a zaštítilo ji Ministerstvo kultury ČR, hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek a ARAS, Asociace režisérů, scenáristů a dramaturgů.

