Tech boys narazili u Trumpa. Chtějí zpomalit vývoj AI, prezident to odmítá kvůli Číně
Šéfové největších AI firem varují, že vývoj umělé inteligence začíná být příliš rychlý. Donald Trump ale zpomalování odmítá: podle něj si USA musí za každou cenu udržet náskok před Čínou, píše Financial Times.
Napětí kolem dalšího vývoje umělé inteligence ve Spojených státech roste. Šéfové několika nejvýznamnějších technologických firem vyzývají k opatrnějšímu tempu vývoje a přísnějším bezpečnostním pravidlům. U prezidenta Donalda Trumpa ale narazili. Zpomalování odmítá, protože podle něj Spojené státy nesmějí riskovat, že by kvůli regulaci ztratily technologický náskok před Čínou, píše Financial Times.
K větší opatrnosti o víkendu vyzvali šéf Anthropic Dario Amodei, Sam Altman z OpenAI i Elon Musk. Jejich výzvy přišly po sérii stále ostřejších varování, že schopnosti nejpokročilejších modelů rostou rychleji, než se daří řešit jejich bezpečnost.
Trump připustil, že určitá pravidla nebo „mantinely“ smysl mít mohou. Vývoj samotný ale podle něj nesmí výrazně zpomalit. „Podívejte, v AI vedeme před Čínou… a upřímně řečeno chci, aby to tak zůstalo, protože kdo vyhraje v AI, vyhraje,“ řekl novinářům během návštěvy svého golfového areálu Doonbeg v Irsku.
Podle Trumpa navíc část varování přehání rizika, která se podle něj vůbec nemusejí naplnit. „Můžeme zavést mantinely, můžeme udělat tohle nebo tamto, ale myslím si, že existuje spousta negativních sil, které tohle téma otevírají, i když by neměly, a upozorňují na věci, které se nestanou,“ uvedl.
Varování před rychlým vývojem umělé inteligence – a potřebou zavést bariéry či omezení – začínají přicházet z mnoha stran. Po zkušených vývojářích a šéfech firem, včetně Sama Altmana z OpenAI a nejnověji šéfa Anthropiku Daria Amodeie, přichází další temné varování – tentokrát od známého investora Grega Jensena z Bridgewateru. Podle něj lidstvo začne skutečně jednat až ve chvíli, kdy AI začne zabíjet lidi – tedy pozdě.
Dokud AI nezačne zabíjet lidi, nebudeme dělat nic, varuje jeden z největších investorů
Leaders
Varování před rychlým vývojem umělé inteligence – a potřebou zavést bariéry či omezení – začínají přicházet z mnoha stran. Po zkušených vývojářích a šéfech firem, včetně Sama Altmana z OpenAI a nejnověji šéfa Anthropiku Daria Amodeie, přichází další temné varování – tentokrát od známého investora Grega Jensena z Bridgewateru. Podle něj lidstvo začne skutečně jednat až ve chvíli, kdy AI začne zabíjet lidi – tedy pozdě.
Tvůrci AI chtějí brzdit
Bezpečnostní debatu v posledních dnech výrazně vyostřil odchod výzkumníka Anthropic Jacoba Coxona. Ten rezignoval s varováním, že „lidé, kteří AI vytvářejí, skutečně věří, že by nás do konce desetiletí mohla všechny zabít“.
Dario Amodei následně ve své eseji napsal, že technologický sektor „musí zpomalit tempo, jakým zlepšujeme schopnosti modelů umělé inteligence“. Navrhl také nezávislé hodnocení nejpokročilejších AI společností, společné bezpečnostní standardy a mezinárodní koordinaci pravidel.
Podporu těmto návrhům vyjádřili také Sam Altman a Elon Musk.
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Republikáni však argumentují, že samotné firmy mohou tempo vývoje dobrovolně upravit, pokud to považují za nutné. Není podle nich důvod zavádět širokou regulaci, která by mohla oslabit Spojené státy v technologickém soupeření s Čínou.
Bývalý Trumpův zmocněnec pro AI David Sacks technologickým firmám vzkázal, aby „přestaly předstírat, že k tomu potřebují svolení někoho jiného“. „Klidně zpomalte vývoj na hranici možností. Jste to vy, kdo tempo určuje,“ napsal na síti X. Podle něj by požadování konkrétní regulace výměnou za zpomalení mohlo působit jako nátlak na veřejnost a politický systém.
Dario has written that we need to “pace the frontier,” and Sam has agreed. People may be surprised by my response: go ahead.— David Sacks (@DavidSacks) September 13, 2026
You guys are the frontier. By any reasonable metric — market share, revenue growth, model capability — the two of you have a duopoly on frontier…
Čína jako hlavní argument
Do sporu vstupuje i geopolitika. Trumpova administrativa považuje náskok v AI za otázku národní bezpečnosti a nechce riskovat, že by Spojené státy kvůli přísnější regulaci přenechaly vedení Číně.
Podobně argumentuje také republikánský předseda Sněmovny reprezentantů Mike Johnson. „Nemůžeme na to uvalit moratorium, protože Čína by nás předstihla,“ řekl CNN.
Debata přichází krátce před očekávanou návštěvou čínského prezidenta Si Ťin-pchinga ve Washingtonu. Trump po jejich předchozím květnovém setkání uvedl, že spolu mluvili také o bezpečnostních pravidlech pro AI. Čínská státní média tehdy oznámila dohodu na vytvoření bilaterálního dialogu o umělé inteligenci.
Zastánci přísnější bezpečnosti doufají, že se téma při dalším setkání vrátí na stůl. Podle Financial Times ale dosavadní dialog zatím nevedl k žádnému významnému jednání na vysoké úrovni.
Nejdřív Dario Amodei z Anthropic, teď Sam Altman z OpenAI. Šéfové největších AI firem začínají otevřeně mluvit o zpomalení vývoje nejpokročilejších modelů. Přichází to ve chvíli, kdy se hraje o bilionové valuace – a investoři začínají být nervózní.
AI elita šlape na brzdu. Trhy znervózněly
Trhy
Nejdřív Dario Amodei z Anthropic, teď Sam Altman z OpenAI. Šéfové největších AI firem začínají otevřeně mluvit o zpomalení vývoje nejpokročilejších modelů. Přichází to ve chvíli, kdy se hraje o bilionové valuace – a investoři začínají být nervózní.
Demokraté chtějí rychlejší zásah
Demokraté naopak tvrdí, že argument soupeření s Čínou nesmí být důvodem k nečinnosti.
Senátor Ruben Gallego kritizoval Trumpa i republikánské vedení Kongresu za to, že podle něj nedoceňují rozsah možného rizika. „Až se AI stane skutečně nebezpečnou, nebude jí záležet na tom, zda jsme Číňané, nebo Američané,“ uvedl.
Ještě ostřeji vystoupil senátor Jon Ossoff. Podle něj technologičtí miliardáři sami varují před možností vyhynutí lidstva, zatímco si zároveň budují vlastní „bunkry“. „Schopný prezident by rychle jednal, aby ochránil a uklidnil americkou veřejnost, poslal inspektory do nejpokročilejších laboratoří, posílil ochranu země před bioterorismem, požadoval po Kongresu legislativu a vedl svět k mezinárodní smlouvě o AI,“ uvedl.
Bývalý výzkumník Anthropic Jacob Coxon označil Amodeiho návrh na zpomalení za významný krok, zároveň ale vyzval k větší spolupráci s Čínou. „Koncept vytvoření superinteligence bývá přirovnáván k přivolání mimozemského druhu,“ řekl. „Představa, že jde o cizí inteligenci, které úplně nerozumíme, je skutečně děsivá.“