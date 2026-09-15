Pád luxusu. LVMH, kdysi nejhodnotnější firma Evropy, vypadla z první desítky
Luxusní gigant LVMH tvrdě doplácí na ochlazení trhu. Akcie jsou hluboko pod vrcholem, firma ztrácí pozici nejhodnotnější společnosti Francie a po letech vypadává z evropské top 10.
Luxusní impérium LVMH ztrácí pozici, která ještě před několika lety působila téměř neotřesitelně. Akcie skupiny v úterý klesly o 2,5 procenta a její tržní kapitalizace se snížila na 201 miliard eur. Firma se tak dostala těsně pod L’Oréal a podle Bloombergu poprvé od roku 2017 vypadává z první desítky nejhodnotnějších evropských společností obchodovaných na burze.
Pro skupinu kolem značek Louis Vuitton, Moët Hennessy či Dior jde o symbolický obrat. Na vrcholu v roce 2023 byla LVMH nejhodnotnější firmou Evropy a její akcie se obchodovaly nad 900 eur. Od té doby ale ztratily přibližně 55 procent. „Ti, kteří tvrdí, že Evropa je zpět, se mýlí. LVMH nám ukazuje, že její hlavní motor růstu, luxusní zboží, je rozbitý,“ uvedl pro Bloomberg Vincent Juvyns, hlavní investiční stratég ING v Bruselu.
Generace Z nechce luxus jen proto, že je drahý a nese slavné švýcarské logo. Mladí zákazníci hledají emoce, originalitu a bez problémů kupují hodinky z druhé ruky. Pro švýcarské výrobce, kteří roky kompenzovali pokles prodejů vyššími cenami, to může být problém, všímá si Bloomberg.
Generace Z kašle na švýcarský luxus. Hodinářům dochází čas
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Generace Z nechce luxus jen proto, že je drahý a nese slavné švýcarské logo. Mladí zákazníci hledají emoce, originalitu a bez problémů kupují hodinky z druhé ruky. Pro švýcarské výrobce, kteří roky kompenzovali pokles prodejů vyššími cenami, to může být problém, všímá si Bloomberg.
Čína přestala táhnout
Jedním z hlavních problémů je slábnoucí poptávka v Číně, která dlouhodobě patřila mezi klíčové motory luxusního byznysu. Výdaje zákazníků v poslední době zasáhly také konflikty na Blízkém východě, které oslabily nákupy v některých důležitých centrech luxusního maloobchodu.
LVMH
Vývoj akcií LVMH od začátku roku
EUR za akcii · vybrané hodnoty roku 2026
Další problém se objevil přímo u Louis Vuitton, nejziskovější značky celé skupiny. V Číně čelí odporu části spotřebitelů kvůli sporu o ochrannou známku s místní čajovou společností. Několik brokerských domů zároveň snížilo doporučení pro akcie LVMH i své cílové ceny.
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
Propad připomíná finanční krizi
Jen od začátku letošního roku akcie LVMH ztratily zhruba 37 procent a vrátily se na úrovně z období pandemie, kdy byly po celém světě zavřené obchody. Rozsah současného propadu je podle Bloombergu už srovnatelný s poklesem, který firma zažila během globální finanční krize.
Slábnutí LVMH má dopad i na jejího hlavního akcionáře Bernarda Arnaulta. Francouzský miliardář minulý týden vypadl z první desítky nejbohatších lidí světa v žebříčku Bloomberg Billionaires Index. V top 10 tak nyní zůstávají pouze Američané, převážně technologičtí miliardáři.