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Pád luxusu. LVMH, kdysi nejhodnotnější firma Evropy, vypadla z první desítky

Louis Vuitton
ČTK
Jiří Frydlewicz
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Luxusní gigant LVMH tvrdě doplácí na ochlazení trhu. Akcie jsou hluboko pod vrcholem, firma ztrácí pozici nejhodnotnější společnosti Francie a po letech vypadává z evropské top 10.

Luxusní impérium LVMH ztrácí pozici, která ještě před několika lety působila téměř neotřesitelně. Akcie skupiny v úterý klesly o 2,5 procenta a její tržní kapitalizace se snížila na 201 miliard eur. Firma se tak dostala těsně pod L’Oréal a podle Bloombergu poprvé od roku 2017 vypadává z první desítky nejhodnotnějších evropských společností obchodovaných na burze.

Pro skupinu kolem značek Louis Vuitton, Moët Hennessy či Dior jde o symbolický obrat. Na vrcholu v roce 2023 byla LVMH nejhodnotnější firmou Evropy a její akcie se obchodovaly nad 900 eur. Od té doby ale ztratily přibližně 55 procent. „Ti, kteří tvrdí, že Evropa je zpět, se mýlí. LVMH nám ukazuje, že její hlavní motor růstu, luxusní zboží, je rozbitý,“ uvedl pro Bloomberg Vincent Juvyns, hlavní investiční stratég ING v Bruselu.

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Jedním z hlavních problémů je slábnoucí poptávka v Číně, která dlouhodobě patřila mezi klíčové motory luxusního byznysu. Výdaje zákazníků v poslední době zasáhly také konflikty na Blízkém východě, které oslabily nákupy v některých důležitých centrech luxusního maloobchodu.

LVMH

Aktuální cena akcie 408,90 EUR ≈ 9 934 Kč Euronext Paris: MC · LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton 15. 9. 2026 · 13:34 CEDT · přepočet kurzem ČNB EUR/CZK 24,295

Vývoj akcií LVMH od začátku roku

EUR za akcii · vybrané hodnoty roku 2026

MC.PA
660 608 556 504 452 400 645,00 408,50 408,90 start leden únor březen duben květen červen červenec srpen září nyní
Od začátku roku −36,6 % proti konci roku 2025 kolem 645 EUR
52týdenní rozpětí 405,25–654,70 EUR akcie je poblíž letošních minim
Přepočet do korun ≈ 9 934 Kč při kurzu EUR/CZK 24,295
Zdroj: MarketWatch, Investing.com, Digrin, Euronext/LVMH a ČNB. Aktuální cena i korunový přepočet jsou orientační; hodnota akcie se během obchodování mění. Nejde o investiční doporučení.

Další problém se objevil přímo u Louis Vuitton, nejziskovější značky celé skupiny. V Číně čelí odporu části spotřebitelů kvůli sporu o ochrannou známku s místní čajovou společností. Několik brokerských domů zároveň snížilo doporučení pro akcie LVMH i své cílové ceny.

Propad připomíná finanční krizi

Jen od začátku letošního roku akcie LVMH ztratily zhruba 37 procent a vrátily se na úrovně z období pandemie, kdy byly po celém světě zavřené obchody. Rozsah současného propadu je podle Bloombergu už srovnatelný s poklesem, který firma zažila během globální finanční krize.

Slábnutí LVMH má dopad i na jejího hlavního akcionáře Bernarda Arnaulta. Francouzský miliardář minulý týden vypadl z první desítky nejbohatších lidí světa v žebříčku Bloomberg Billionaires Index. V top 10 tak nyní zůstávají pouze Američané, převážně technologičtí miliardáři.

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