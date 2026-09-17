Fed zvedl sazby, Trump zuří. Chce je na jednom procentu
Americká centrální banka zvedla úrokové sazby na 3,75 až 4,00 procenta a naznačila, že letos může přijít ještě další zvýšení. Donald Trump chce přesný opak: sazby podle něj mají rychle klesnout až k jednomu procentu.
Americká centrální banka podle očekávání zvýšila základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu do pásma 3,75 až 4,00 procenta. Rozhodnutí bylo jednomyslné, podpořilo ho všech 12 členů měnového výboru. Prezident Donald Trump vzápětí vyzval k opačnému kroku: sazby by podle něj měly rychle klesnout na jedno procento či ještě níže.
Fed své rozhodnutí vysvětluje snahou dostat pod kontrolu inflaci, která se kvůli válce na Blízkém východě a dražším energiím drží výrazně nad třemi procenty. Cílem centrální banky přitom zůstává dvouprocentní inflace a vyšší sazby mají podle bankéřů návrat k tomuto cíli urychlit.
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Další zvýšení je ve hře
Prognóza dalšího vývoje měnové politiky ukazuje, že většina představitelů Fedu s růstem sazeb ještě nekončí. Celkem 16 z 18 lidí, kteří se na tvorbě politiky podílejí, očekává do konce roku alespoň jedno další zvýšení o čtvrt procentního bodu. Pouze dva předpokládají, že sazby zůstanou na současné úrovni.
Fed zároveň uvedl, že americká ekonomika dál roste solidním tempem. Výdaje domácností zůstávají odolné, produktivita výrazně roste a kapitálové investice jsou stále silné. Na trhu práce podle měnového výboru přírůstek pracovních míst odpovídá vývoji pracovní síly a míra nezaměstnanosti se téměř nezměnila.
„Těžko bych mohl celkové finanční podmínky označit za restriktivní. Tento názor výbor sdílel, a proto jsme omezili míru uvolněnosti měnové politiky,“ řekl po zasedání předseda Fedu Kevin Warsh.
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Inflace drží Fed ve střehu
Podle hlavního ekonoma Portu Jana Berky trh zvýšení sazeb očekával. Důvodem není jen to, že americká inflace se více než pět let drží nad cílem centrální banky, ale také letošní nahromadění proinflačních rizik včetně dopadů konfliktu na Blízkém východě.
Berka připustil, že lze diskutovat o vhodnosti zvyšování sazeb v prostředí nabídkového šoku. Pokud ale centrální bankéři vidí reálné riziko růstu inflačních očekávání domácností a firem, považuje zvýšení sazeb za správný krok.
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Trump chtěl od Warshe pravý opak
Jde o první změnu kurzu měnové politiky pod vedením Kevina Warshe. Do čela Fedu nastoupil na konci května poté, co jej vybral Donald Trump. Prezident přitom očekával, že nový šéf centrální banky bude sazby snižovat. Za jejich vysokou úroveň dříve ostře kritizoval Warshova předchůdce Jeroma Powella.
Po nynějším zvýšení sazeb Trump na sociální síti Truth Social uvedl, že by základní úrok měl být na jednom procentu nebo ještě níže. Argumentoval tím, že Spojené státy díky investicím prosperují, přímému útoku na Warshe se ale vyhnul.
„Snižte úrokové sazby pro USA, a to rychle,“ zakončil prezident svůj příspěvek.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
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Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
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To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.