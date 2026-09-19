Šest milionů hostů, pivo za téměř 400 korun. V Mnichově začal Oktoberfest
Dva údery palicí, první načepovaný tuplák a slavné „O’zapft is!“. Mnichovský primátor Dominik Krause dnes zahájil 191. Oktoberfest, na který má dorazit přes šest milionů lidí. Pivo letos opět zdražilo a na návštěvníky čekají přísná bezpečnostní opatření.
Mnichov se opět proměnil v hlavní město piva. Na Tereziánské louce dnes odstartoval 191. ročník Oktoberfestu, který potrvá do 4. října. Pořadatelé očekávají více než šest milionů návštěvníků včetně českých turistů. Čekají je obří pivní stany, kolotoče a tradiční bavorská atmosféra. Za tuplák si ale letos znovu připlatí.
Slavnosti v poledne zahájil nový mnichovský primátor Dominik Krause. Ve stanu rodiny Schottenhamelů narazil první sud piva na pouhé dva údery dřevěnou palicí. Poté zvolal očekávané „O’zapft is!“, tedy „Je naraženo!“, a Oktoberfest mohl začít.
Pro šestatřicetiletého Krauseho šlo o premiéru. Do čela mnichovské radnice nastoupil letos v květnu a je prvním primátorem za Zelené, který slavnosti zahájil.
Dva údery stačily. Primátor vyrovnal rekord
Narážení prvního sudu je v Bavorsku ostře sledovanou událostí. Média pečlivě zaznamenávají, kolik úderů jednotliví primátoři potřebují, a Krause při své premiéře obstál. Bavorská veřejnoprávní televize BR ocenila, že zvládl tlak a sud narazil hned napoprvé na dva údery.
Stejný počet potřeboval loni i jeho sociálnědemokratický předchůdce Dieter Reiter, kterému se to podařilo také v předchozích dvou letech. Dva údery stačily rovněž někdejšímu primátorovi Christianu Udovi. Všichni tři tak sdílejí rekord. Na opačném konci historického žebříčku stojí Thomas Wimmer, který v roce 1950 potřeboval k naražení sudu sedmnáct úderů.
První načepovaný máz, tedy litr piva, tradičně dostal bavorský premiér Markus Söder. S Krausem si připil na šťastný a klidný průběh slavností.
Söder přitom už před přípitkem zmínil i své přání do příštího roku: chtěl by, aby se další Oktoberfest konal v Mnichově, který už bude oficiálním olympijským městem. Německo usiluje o pořádání letních olympijských her v letech 2036, 2040 nebo 2044. Vedle Mnichova mají zájem také Berlín a metropolitní region Porýní-Porúří.
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Enjoy
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Tuplák za téměř 400 korun
Hlavním lákadlem Oktoberfestu zůstávají obří pivní stany. Ty největší pojmou uvnitř přibližně šest tisíc hostů. Kdo si bude chtít od piva na chvíli odpočinout, může vyrazit na kolotoče nebo si prohlédnout nabídku suvenýrů.
Za litr piva letos návštěvníci zaplatí od 14,80 do 15,90 eura, tedy přibližně 360 až 387 korun. Oproti loňsku tak cena tupláku opět vzrostla.
Na kapsáře dohlédnou i čeští policisté
Největší pivní slavnosti na světě doprovázejí přísná bezpečnostní opatření. V areálu bude na pořádek dohlížet více než 600 policistů, zaměstnanci bezpečnostních služeb a také 56 policejních kamer. Policie však nemá konkrétní poznatky o hrozbě, která by návštěvníky ohrožovala.
Vedle milovníků piva se do Mnichova pravidelně sjíždějí také kapsáři z celé Evropy. Německým policistům proto budou stejně jako v minulých letech pomáhat kolegové z Česka a dalších evropských zemí. Přímo v areálu jsou připraveny i cely pro zloděje a výtržníky.
Organizátoři myslí rovněž na návštěvníky, kteří konzumaci piva nezvládnou nebo se zraní. Na Tereziánské louce je proto zdravotnické středisko, kde mají lékaři k dispozici také počítačový tomograf.
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Zprávy z firem
Historický pivovar Bohemia Regent v Třeboni dokončil opravu jedné ze svých budov a plánuje rozšířit ubytovací kapacity. Nové příležitosti hledá také ve výrobě plechovkového piva a v zahraničí, kam letos hodlá vyvézt téměř polovinu produkce. Po třech letech zároveň zdražil.
Tradice začala svatbou a koňským dostihem
Oktoberfest má za sebou více než dvě století historie. Jeho počátky sahají do října 1810, kdy bavorský korunní princ Ludvík a jeho manželka Tereza Sasko-Hildburghausenská uspořádali po svatbě pro obyvatele království slavnost s koňským dostihem na louce za Mnichovem.
Akce měla takový úspěch, že se začala konat pravidelně. Postupně se z ní stala Říjnová slavnost, tedy Oktoberfest. Název si uchovala i poté, co pořadatelé kvůli příznivějšímu počasí přesunuli její začátek na září.
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