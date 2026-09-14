AI elita šlape na brzdu. Trhy znervózněly
Nejdřív Dario Amodei z Anthropic, teď Sam Altman z OpenAI. Šéfové největších AI firem začínají otevřeně mluvit o zpomalení vývoje nejpokročilejších modelů. Přichází to ve chvíli, kdy se hraje o bilionové valuace – a investoři začínají být nervózní.
AI sektor stojí před zvláštním paradoxem. Firmy chtějí po investorech biliony dolarů, zároveň ale jejich šéfové varují, že technologie postupuje příliš rychle. V pondělí už nervozitu pocítily i burzy. Akcie SoftBank, jednoho z největších investorů do OpenAI, spadly na burze v Tokiu o 13 procent, Samsung a SK Hynix ztratily přes čtyři procenta.
„Když mluvíme o zpomalení, nemyslíme tím zastavení,“ napsal podle agentury Bloomberg šéf OpenAI Sam Altman na síti X. Podle něj by konkurenční tlak na americké firmy neměl vést k tomu, že schopnosti AI předběhnou možnosti její kontroly a monitorování.
The world deserves confidence that American companies developing increasingly capable AI will act responsibly, especially as the trajectory of progress has steepened. Every frontier lab must deliver on this, and there is no reason any of us should come to work if we cannot.— Sam Altman (@sama) September 14, 2026
We…
Altman tím v zásadě zopakoval argumentaci šéfa Anthropic Daria Amodeie. Ten o víkendu navrhl společné bezpečnostní standardy, nezávislé testování nejpokročilejších modelů a mezinárodní koordinaci.
Biliony dolarů a noha na brzdě
Celá debata přichází ve chvíli, kdy se kolem AI hraje o biliony dolarů. Anthropic se chystá na Nasdaq a při IPO by mohl mířit až k valuaci dvou bilionů dolarů, připomíná CNBC. Na burzu se připravuje také OpenAI, Sam Altman ale nyní vstup v roce 2026 výslovně vyloučil. Nejbližším možným termínem je tak rok 2027.
Vzniká tak neobvyklý paradox. Firmy přesvědčují investory, že umělá inteligence nabízí téměř bezprecedentní růst, a současně varují, že její rozvoj možná musí být pomalejší a kontrolovanější.
K výzvám ke zpomalení se podle Bloombergu přidal také Elon Musk.
SoftBank minus 13 procent
Nervozita se v pondělí přelila i na asijské burzy. Akcie SoftBank, jednoho z největších investorů do OpenAI, se v Tokiu propadly o 13 procent. Samsung Electronics a jihokorejský výrobce paměťových čipů SK Hynix ztratily více než čtyři procenta.
Pro investory je problém zřejmý. Současné astronomické valuace AI firem a výrobců čipů stojí z velké části na předpokladu, že výkon modelů, jejich využívání i investice do datacenter budou dál prudce růst.
Jakákoli „brzda“ tak může otevřít otázku, zda jsou dosavadní očekávání příliš optimistická.
Altman současně zdůraznil, že americké firmy potřebují pomoc Washingtonu s mezinárodní koordinací. Pokud by totiž vývoj zpomalily pouze společnosti ve Spojených státech, zatímco čínští konkurenti nikoli, mohly by podle zastánců tohoto přístupu přijít o technologický náskok.
Varování před rychlým vývojem umělé inteligence – a potřebou zavést bariéry či omezení – začínají přicházet z mnoha stran. Po zkušených vývojářích a šéfech firem, včetně Sama Altmana z OpenAI a nejnověji šéfa Anthropiku Daria Amodeie, přichází další temné varování – tentokrát od známého investora Grega Jensena z Bridgewateru. Podle něj lidstvo začne skutečně jednat až ve chvíli, kdy AI začne zabíjet lidi – tedy pozdě.
Dokud AI nezačne zabíjet lidi, nebudeme dělat nic, varuje jeden z největších investorů
Leaders
Varování před rychlým vývojem umělé inteligence – a potřebou zavést bariéry či omezení – začínají přicházet z mnoha stran. Po zkušených vývojářích a šéfech firem, včetně Sama Altmana z OpenAI a nejnověji šéfa Anthropiku Daria Amodeie, přichází další temné varování – tentokrát od známého investora Grega Jensena z Bridgewateru. Podle něj lidstvo začne skutečně jednat až ve chvíli, kdy AI začne zabíjet lidi – tedy pozdě.
Model Claude od Anthropicu se při bezpečnostním testování znovu dostal do externích systémů, aniž by to firma zachytila při původní kontrole více než 141 tisíc relací. Incident z ledna odhalila až v srpnu a nyní jej nechává prověřit externí výzkumnou firmou. Případ znovu otevírá otázku, jak bezpeční jsou autonomní AI agenti při práci s reálnými systémy.
AI unikla kontrole. Claude pronikl do externích systémů a Anthropic na to přišel až po měsících
Zprávy z firem
Model Claude od Anthropicu se při bezpečnostním testování znovu dostal do externích systémů, aniž by to firma zachytila při původní kontrole více než 141 tisíc relací. Incident z ledna odhalila až v srpnu a nyní jej nechává prověřit externí výzkumnou firmou. Případ znovu otevírá otázku, jak bezpeční jsou autonomní AI agenti při práci s reálnými systémy.