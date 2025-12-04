Symbol věčné hodnoty se obrací v prach. Diamanty hledají nové dno
Diamanty přišly o výsostné postavení „věčného uchovatele hodnoty“. Jejich ceny klesají nejrychleji za deset let, zatímco zlato boří rekordy. Nejdůležitější diamantové indexy ukazují hlubokou korekci a analytici mluví o zásadní změně trhu. Proč se vytrácí aura „věčné“ jistoty?
Trh s přírodními diamanty prochází největší korekcí za poslední dekádu. Zatímco zlato v posledním roce výrazně posílilo díky očekávanému snižování sazeb a geopolitickému napětí, diamantové indexy ukazují přesně opačný obrázek: Diamond Index letos ztratil téměř 14 procent, zatímco zlato od začátku roku vzrostlo o asi 61 procent.
U drahých kovů investoři těží z vysoké likvidity, nízkých transakčních nákladů a silného sentimentu. Diamanty tyto výhody nemají — každý kámen je unikát, a proto se jejich cena určuje jinak než u homogenních komodit typu zlata. Právě proto jsou specializované indexy (RAPI, Zimnisky či Diamond Prices Index) nejlepším ukazatelem hodnoty diamantů jako investice.
Diamanty ztrácejí punc vzácnosti
„Ceny přírodních diamantů jsou po covidovém boomu ve fázi výrazné korekce. Rok 2024 i 2025 potvrzují pokračování nízkých cen, a to hlavně u běžných kvalit a menších karátových hmotností,“ říká Jiří Tyleček, hlavní analytik XTB.
Podle něj indexy RAPI nebo Zimnisky dlouhodobě míří dolů a největší tlak je vidět právě v „masovém“ segmentu, který zákazníci snadno nahrazují levnějšími alternativami. „Obrat trendu je zatím v nedohlednu. Trh není ve fázi růstu, ale spíš hledání nového rovnovážného cenového pásma,“ dodává.
Tlak na ceny nezpůsobuje jen ekonomika. Podle Tylečka jde o kombinaci cyklického ochlazení poptávky a strukturální změny: domácnosti seškrtaly výdaje na luxus, Čína zápasí s realitní krizí a zásnubní trh ovládly laboratorně pěstované diamanty.
„Přírodní diamant v očích běžného zákazníka ztrácí auru vzácnosti. Narrativ ‘uchovatele hodnoty’ se u standardních kamenů viditelně drolí,“ říká Tyleček. Výjimkou zůstávají jen velké, výjimečné kameny se silně doloženým původem.
Investoři míří jinam
Ještě tvrdší čísla uvádí Kryštof Míšek, hlavní ekonom Argos Capital. Podle něj od roku 2022 klesly světové ceny přírodních diamantů přibližně o 20 až 30 procent, přestože nabídka suroviny není enormně vysoká.
Hlavním důvodem je exponenciální růst laboratorně vytvořených diamantů — v běžných velikostech jsou o 70 až 90 procent levnější a podle studií tvoří už zhruba polovinu zásnubních prstenů ve Spojených státech.
„Investoři raději volí likvidnější aktiva, jako je zlato či stříbro. U přírodních diamantů tuto roli dnes plní prakticky už jen velmi vzácné a sběratelské kameny,“ dodává Míšek.
Nabídkový převis
Míšek připomíná i pandemii, která odložila svatby napříč vyspělými zeměmi a způsobila krátkodobý boom po jejich uvolnění. Ten ale rychle vyprchal. Následné zvyšování sazeb a ochlazení globální ekonomiky srazily poptávku na minimum.
Společnost De Beers dokonce hlásila přebytek zásob za asi dvě miliardy dolarů a byla nucena srazit produkci o 20 procent. A do toho přichází očekávané téměř ztrojnásobení trhu s uměle vytvořenými diamanty do roku 2032.
Etická témata hrají čím dál větší roli — mladší generace se více zajímá o původ surovin a řada z nich preferuje laboratorní alternativy.
Na trhu tak podle analytiků míříme k ještě hlubší polarizaci. Masový segment zůstane pod tlakem, zatímco velké výjimečné kameny s jasným původem budou dál fungovat jako alternativní uchovatel hodnoty — byť pro velmi specifickou, bohatou skupinu investorů.
