Češi tápou v udržitelné výstavbě. Zná ji jen každý sedmý
Udržitelná výstavba je ve světě běžným tématem, v Česku jí ale rozumí jen menšina lidí. Podle průzkumu společnosti Saint-Gobain přesně ví, co znamená, pouze 14 procent obyvatel. Češi navíc k zelenému stavebnictví přistupují hlavně pragmaticky: zajímá je úspora energií, nižší provozní náklady a návratnost investice.
Češi mají v udržitelné výstavbě stále mezery. Model stavebnictví, který má snižovat dopad budov na životní prostředí i zdraví lidí, přesně zná jen 14 procent obyvatel. Ve světě je přitom podle průzkumu společnosti Saint-Gobain průměr výrazně vyšší a dosahuje 67 procent.
Téměř třetina Čechů se s pojmem udržitelná výstavba nikdy nesetkala. Lépe jsou na tom odborníci, mezi nimiž je s tématem v Česku obeznámeno 40 procent respondentů. I to je ale podle průzkumu méně než v řadě dalších zemí.
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Udržitelnost po česku: hlavně úspory
Česko se podle výsledků průzkumu profiluje jako velmi pragmatický trh. Lidé i odborníci kladou důraz především na funkčnost, dostupnost řešení, provozní realitu a ekonomickou návratnost. Naopak témata jako adaptace budov na klimatická rizika nebo podpora zdraví a pohody obyvatel hrají menší roli.
„Český trh je v oblasti udržitelné výstavby velmi pragmatický. Rozhoduje funkčnost, dostupnost řešení a jejich dlouhodobý provozní přínos. Nejde o deklarace, ale o to, zda navržená řešení dávají smysl technicky i ekonomicky,“ uvedl Tomáš Rosák, ředitel skupiny Saint-Gobain pro východní Evropu.
Zatímco ve světě patří mezi hlavní témata snižování uhlíkové stopy, v Česku se pozornost více přesouvá k energiím a nákladům. Udržitelná výstavba je zde nejčastěji spojována s energetickou efektivitou budov, využíváním obnovitelných nebo bezuhlíkových energií a snižováním provozních výdajů.
Využití nízkoemisních energií označují za prioritu téměř tři čtvrtiny českých respondentů. Adaptaci budov na klimatická rizika zmiňuje 43 procent dotázaných, zdraví a pohodu obyvatel 34 procent.
Silné téma: recyklace materiálů
Jednou z oblastí, kde Česko naopak vyčnívá, je recyklace a opětovné využívání materiálů. Za prioritu je považuje zhruba 67 procent českých respondentů, což je častěji než v evropském i globálním měřítku.
Další rozvoj udržitelné výstavby by podle Čechů mohl zrychlit hlavně větší důraz na konkurenceschopnost udržitelných materiálů a produktů. Tento názor zastává 42 procent respondentů.
Přibližně třetina dotázaných věří, že udržitelné stavebnictví mohou posunout kupředu stavební firmy nebo politici. Největší roli ale podle 59 procent respondentů mají architekti a inženýři.
Průzkumu společnosti Saint-Gobain se zúčastnilo 30 tisíc respondentů ze 30 zemí a 4800 odborníků. V Česku odpovídalo 1000 občanů a 160 odborníků ze stavebnictví nebo oblasti životního prostředí. Data se sbírala loni na podzim.
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Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.
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