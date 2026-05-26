Lukáš Kovanda: KFC se pokouší o „restart natvrdo“. Hraje vabank
Česko dnes na trhu rychlého občerstvení zažívá situaci, kterou tuzemský maloobchod nepamatuje. Nadnárodní řetězec KFC se rozhodl k radikálnímu kroku: s ranní otevírací dobou nechal zamčené dveře všech svých 140 poboček po celé České republice. Provoz se plošně zastavil. Zaměstnanci místo smažení kuřat fasují školicí manuály a programátoři narychlo nahazují nový digitální systém pro kontrolu bezpečnosti potravin.
Ačkoli se síť restaurací po jedenácté hodině dopolední opět rozběhne, ekonomická bilance a symbolika tohoto „řízeného restartu“ budou mít na český gastrobyznys dlouhodobý dopad. Otázka, kterou si dnes klade nejeden investor i konkurent, zní jasně: Na kolik korun tato dopolední čistka provozovatele vyjde a může takto riskantní marketingový vabank vůbec smazat omyly minulosti?
Krize, která už nešla přehlížet
Abychom pochopili ekonomickou logiku tohoto kroku, musíme si nejprve nalít čistého vína, nebo v tomto případě spíše čistého oleje. Úterní ranní výpadek tržeb nebyl bleskem z čistého nebe, ale logickým vyvrcholením hluboké strukturální krize.
Provozovatel českého KFC, holding AmRest, totiž už od podzimu loňského roku čelí bezprecedentnímu tlaku. Poté, co investigativní novináři a následně Státní zemědělská a potravinářská inspekce rozkryli systémové podvody s přelepováním dat spotřeby masa a tristní hygienické podmínky na řadě poboček, utrpěla loajalita českých spotřebitelů těžký zásah.
V prvním čtvrtletí roku 2026 se tak AmRest probudil do kruté reality v podobě meziročního propadu tržeb o desítky procent. Pro firmu, která v Česku ročně generuje obraty přesahující šest miliard korun, to znamená jediné – finanční krvácení v řádu stovek milionů korun na ušlém zisku.
Dopoledne za miliony
Když se podíváme na samotný dnešní den skrze čistou účetní matematiku, přímé náklady na několikahodinové uzavření jsou sice vysoké, ale pro korporaci takové velikosti nikoli likvidační. Dopolední hodiny před jedenáctou sice tvoří z hlediska denních prodejů slabší segment – lidé v této době kupují primárně snídaňová menu a ranní kávu –, přesto okamžitý výpadek tržeb u 140 vytížených restaurací dosahuje částky tři až pět milionů korun.
K tomu je však nutné připočítat běžící fixní náklady. Nájemné v prémiových obchodních centrech či na exponovaných dopravních uzlech se kvůli internímu školení nezastaví. Tisíce zaměstnanců navíc musely být fyzicky v práci a odpracovat přes 34 tisíc hodin doplňujících recertifikací. Tyto hodiny jim zaměstnavatel samozřejmě musí zaplatit, přestože v daný moment nevygenerovali ani korunu tržby.
Připočteme-li k tomu investice do samotného technologického řešení – tedy zavedení automatizovaného tisku datových štítků a softwaru pro dálkovou kontrolu manažery –, dostáváme se k jednorázové účtence za dnešní dopoledne ve výši zhruba pět až deset milionů korun.
Třicet dva let se Jan Tuna, publicista a influencer, věnuje rozkrývání kauz, které se týkají mnoha lidí. Naposledy veřejné mínění nadzvedla kauza KFC, kdy franšízový řetězec zpracovával prošlé maso. Jan Tuna má řadu nepřátel, ale jak řekl moderátorce Evě Čerešňákové v pořadu Eva Talks, většinou mají problém protistrany.
Jan Tuna: Kauza KFC? Nebojím se, žádný soud jsem nikdy neprohrál
Newstream TV
Třicet dva let se Jan Tuna, publicista a influencer, věnuje rozkrývání kauz, které se týkají mnoha lidí. Naposledy veřejné mínění nadzvedla kauza KFC, kdy franšízový řetězec zpracovával prošlé maso. Jan Tuna má řadu nepřátel, ale jak řekl moderátorce Evě Čerešňákové v pořadu Eva Talks, většinou mají problém protistrany.
Skutečný účet je reputační
Skutečné náklady dnešní akce však neleží v pokladnách, ale v oblasti reputačního kapitálu. Z pohledu krizového managementu udělalo KFC krok, který lze označit za „přiznání ztráty s cílem stabilizace“, lidověji „restart natvrdo“.
Pokud by firma pokračovala v dosavadním módu defenzivního mlčení a dílčích omluv, spotřebitelská skepse by dál hlodala tržní podíl značky. Tím, že management teatrálně zastavil stroje, vyslal trhu srozumitelný a drahý signál: „Víme, že jsme chybovali, a investujeme miliony do nápravy.“
Tento psychologický efekt je sice extrémně riskantní, neboť části veřejnosti může připomenout, jak hluboký problém v kuchyních vlastně byl, ale z dlouhodobého hlediska je to jediná cesta, jak zastavit permanentní odliv zákazníků. Reputační škoda dneškem nevznikla, dneškem se – potenciálně – začala odepisovat.
McDonald’s mlčí a inkasuje
Gastrobyznys je však trh s nulovým součtem – co jeden ztratí, druhý okamžitě inkasuje. Z této situace dlouhodobě nejvíce profituje úhlavní rival, společnost McDonald’s. Zatímco KFC počítalo ztráty z uzavřených poboček, u drive-thru oken s logem zlatého oblouku se tvořily fronty.
McDonald’s navíc prokázal obdivuhodnou marketingovou disciplínu. Namísto agresivního kopání do oslabeného soupeře zvolil strategii absolutního mlčení, čímž se v očích spotřebitelů pasoval do role stabilního, bezproblémového a prémiového přístavu. Každé procento tržního podílu, které AmRest v uplynulých měsících ztratil, z velké části přiteklo právě do pokladen McDonald’s.
Popeyes dostal dar z nebes
Zároveň nelze opomenout dravého nováčka na českém trhu, řetězec Popeyes. Ten do Česka vstoupil s ambicí konkurovat KFC v jeho nejsilnější disciplíně – smaženém kuřecím mase. Pro Popeyes představuje nynější krize lídra trhu doslova dar z nebes.
Svou komunikaci může bez ostychu stavět na parametru stoprocentní čerstvosti a nekompromisní kvality, čímž systematicky odčerpává mladší, socioekonomicky silnější zákaznickou základnu, pro kterou jsou hygienické standardy prioritou číslo jedna.
Zapomínat nesmíme ani na vnitřní kanibalizaci v rámci samotného holdingu AmRest. Ten sice v ČR provozuje i síť Burger King, která funguje na zcela jiných dodavatelských řetězcích hovězího masa a krize se jí nedotkla, finanční a personální vyčerpání mateřské společnosti však logicky brzdí rozvojový potenciál všech jejích značek na našem území.
Risk, který může dávat smysl
Sečteno a podtrženo, úterní uzavření poboček KFC bylo drsnou, ale racionální ekonomickou kalkulací. Holding AmRest vsadil vše na jednu kartu. Krátkodobá finanční oběť v hodnotě několika milionů korun má za cíl zachránit miliardové hodnoty v horizontu příštích let.
Zda český spotřebitel, známý svou citlivostí na cenu, ale v poslední době stále více i na kvalitu a etiku podnikání, vezme KFC po „restartu“ na milost, ukážou až finanční výsledky za druhý kvartál letošního roku. Jisté je jedno: éra, kdy si fastfoodové řetězce mohly dovolit řešit hygienické prohřešky pouhou výměnou manažera pobočky, v České republice definitivně skončila. Bezpečnost potravin se stala klíčovým ekonomickým ukazatelem.