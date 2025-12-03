Prošlé maso a teď i plesnivé muffiny. KFC má další průšvih

Šedobílá plíseň na muffinech přímo na pultu. Kontroly po reportážích novináře Jana Tuny dál odhalují problémy v provozech KFC.
V restauraci řetězce rychlého občerstvení KFC v Jenišově na Karlovarsku našli inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) plesnivé muffiny umístěné na pultu pro výdej jídel. Ze sedmi připravených kusů byly čtyři pokryté šedobílou plísní, která byla viditelná pouhým okem, řekl mluvčí inspekce Pavel Kopřiva.
Firma AmRest, která je provozovatelem restaurací v Česku, se k letošním kontrolám inspekce v jejích provozech vyjádřila v úterní tiskové zprávě. Prezident značky KFC ve společnosti AmRest Thomas Lacek uvedl, že „jakékoli nedostatky v potravinových standardech jsou pro nás nepřijatelné, ale kontroly potvrzují, že naše systémy fungují dobře. Již jsme posílili naše postupy a budeme i nadále přijímat veškerá možná opatření k zajištění kvality potravin, které každoročně podáváme milionům českých zákazníků“.
V restauraci u Karlových Varů šlo podle inspekce o plněný muffin tripl choco. Tím, že byly muffiny plesnivé, a nebyly tedy bezpečné pro konzumaci, porušil provozovatel zákon o potravinách. „Všech sedm muffinů bylo zlikvidováno ještě při kontrole. Zahájíme správní řízení o uložení sankce,“ uvedl mluvčí SZPI Kopřiva.
Kontroly po podnětu novináře Jana Tuny
Jde o jeden z výsledků kontrol řetězce KFC, které SZPI spustila v létě na podnět novináře Jana Tuny. Informoval o hygienicky nevhodném nakládání s masem, natočil několik reportáží na svém kanálu Tuna versus na síti YouTube. Klíčovým problémem je podle Tuny falšování údajů o trvanlivosti masa a příprava jídel z masa, které zapáchá či je zkažené. Podle Tuny nejde o nahodilou věc, ale o běžnou praxi.
Jan Tuna: Kauza KFC? Nebojím se, žádný soud jsem nikdy neprohrál
Třicet dva let se Jan Tuna, publicista a influencer, věnuje rozkrývání kauz, které se týkají mnoha lidí. Naposledy veřejné mínění nadzvedla kauza KFC, kdy franšízový řetězec zpracovával prošlé maso. Jan Tuna má řadu nepřátel, ale jak řekl moderátorce Evě Čerešňákové v pořadu Eva Talks, většinou mají problém protistrany.
SZPI zkontrolovala každou restauraci alespoň jednou, Tunovy informace o rozsáhlém porušování bezpečnostních pravidel dosud nepotvrdila. V žádné restauraci nezjistila takové prohřešky, které by vedly k uzavření. Zatím informovala o tom, že v Praze-Dejvicích zjistila, že zaměstnanec nechal rozmrazit kuřecí maso ve stojaté vodě, což zvyšuje mikrobiologická rizika. V Liberci našla marinované maso s prošlým datem použitelnosti.
PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.
Související
Jan Tuna: Kauza KFC? Nebojím se, žádný soud jsem nikdy neprohrál
Brněnská firma Seteco CZ vznikla teprve v roce 2025, ale do recyklačního průmyslu vstoupila s ambicí změnit způsob, jakým Evropa nakládá s problematickým plastovým odpadem. Díky mobilní termo-chemické technologii, která odpad přetváří na obchodovatelnou surovinu a energii, získala v roce 2025 prestižní Zvláštní cenu poroty Francouzsko-české obchodní komory. První závod spustí už v březnu 2026.
Firma Seteco přichází s jednotkou navrženou pro zpracování směsných, kontaminovaných a jinak obtížně recyklovatelných plastů. Tedy materiálů, které dnes končí většinou ve spalovnách. Technologie využívá termo-chemický proces, při němž se odpad mění na pyrolýzní olej, plyn a uhlíkatou frakci.
„Pyrolýzní olej splňuje standardy REACH a kvalitou odpovídá ropným produktům používaným v chemickém průmyslu. Proces je energeticky soběstačný a prakticky bezemisní,“ říká projektový manažer Jan Hübler.
Kávovar, který pozná kapsli: L’OR chce změnit domácí přípravu kávy
Prémiová značka L’OR vstupuje do nové éry – po letech zaměření na kapsle přichází se svým vlastním kávovarem. Ten dokáže automaticky rozpoznat typ kapsle a připravit espresso, lungo nebo dvojité lungo během několika sekund. „Chceme, aby si lidé doma mohli dopřát kávový zážitek srovnatelný s kavárnou,“ říká Jakub Los, Marketing Manager CE&E ve společnosti Jacobs Douwe Egberts.
Zásadním benefitem řešení je mobilita a modularita. Celé zařízení se vejde do několika kontejnerů a jeho obsluhu zvládnou dva pracovníci. Díky tomu může stát přímo u zdroje odpadu.
Pilotní závod, expanze a ocenění, které přitahuje pozornost
První provoz se spustí ve Velkých Pavlovicích v areálu odpadové společnosti Hantály. Další projekty jsou ve fázi příprav v Česku i zahraničí. Rok 2025 přinesl firmě výrazné zviditelnění. Získala zvláštní cenu poroty Francouzsko-české obchodní komory (FČOK), udělovanou projektům, které propojují technologickou inovaci, udržitelnost a společenský přínos. Porota ocenila zejména schopnost technologie zpracovat plastový „výmět“ a přeměnit jej na hodnotnou komoditu. „Tato cena potvrzuje, že jdeme správným směrem. Směrem, který je udržitelný nejen ekologicky, ale i ekonomicky,“ dodává Hübler.
Plug-in hybridy mají budoucnost, zato nad skládkami se smráká
Česko zase jednou otálí a tentokrát jde o zavedení záloh na nápojové PET lahve a plechovky. Proč by se mu to mohlo nevyplatit? Co přivedlo k ESG reportingu už před lety obří tuzemskou realitní skupinu a jak na tom vydělala? Existuje druh chudoby, který by člověk očekával spíš ve třetím světě, a přesto se hojně vyskytuje i v Česku? Tyto a další otázky se probíraly v dalších sedmi dílech podcastu Trendy v udržitelnosti, za nímž stojí projekt [ta] Udržitelnost. Výběr z obsahu vám nabízí následující text.
Trh potřebuje nová řešení. Evropa tlačí na vyšší recyklaci
Mechanická recyklace v Evropě naráží na limity. Nedokáže efektivně zpracovat směsi plastů ani kontaminovaný materiál a velká část odpadu končí ve spalovnách. EU přitom zpřísňuje cíle recyklace a chce navýšit podíl materiálového využití plastů. Termo-chemická recyklace se tak stává jedním z klíčových doplňků. Odborníci upozorňují, že bez ní Česko ani Evropa nesplní budoucí cíle cirkulární ekonomiky. „Nechceme mechanickou recyklaci nahrazovat, chceme ji doplnit tam, kde končí její možnosti,“ shrnuje Hübler.
Odpad jako komodita. Byznysový model, který dává smysl
Výstupní suroviny z jednotky - zejména pyrolýzní olej -, jsou obchodovatelné a využitelné v průmyslu. Firmy díky tomu šetří náklady na likvidaci odpadu a současně získávají alternativní surovinu, která může nahradit část ropných produktů. Seteco uvádí, že technologie může přinést až 40procentní snížení uhlíkové stopy oproti tradičnímu nakládání s odpady. „Odpad přestává být problémem a stává se vstupní surovinou. To je budoucnost evropského průmyslu,“ uzavírá Hübler.
Související
Povinné zálohování PET lahví lidem zvýší poplatky za svoz odpadu, varují odborníci
Ani v posledním měsíci letošního roku se v segmentu spořicích účtů neodehrávají žádná velká dramata. Mění se především datum, do kdy banky garantují své sazby na spořicích účtech. Pár vybraných bank sice v prosinci možná s nějakými novinkami u spoření ještě přijde, o jaké změny ale půjde, zatím úzkostlivě tají. Nejlepším spořicím účtům tak stále dominují ty se čtyřkovými sazbami. Ověřte si v našem žebříčku, zda pro své úspory využíváte nejlepší úročení na trhu.
I na konci roku 2025 začínají sazby těch nejlepších spořicích účtů stále čtyřkou. K velkým pohybům tak od listopadových žebříčků nedošlo, mimo jiné i proto, že ani bankovní rada České národní banky (ČNB) s hlavní sazbou nehýbala a při svém posledním zasedání 24. listopadu ji podle očekávání ponechala na úrovni 3,50 procenta. Hlavními důvody pro zachování stávající úrovně sazeb podle expertů byl překvapivě rychlý růst mezd (meziročně nominálně vzrostly o 7,8 procenta) a rostoucí ceny nemovitostí, které se také propisují do spotřebního koše formou imputovaného nájemného.
Půjdou teď sazby opačným směrem?
„Současný proces snižování úrokových sazeb je podle mne u konce. Naopak se nebojím začít mluvit o novém cyklu mírného zvyšování úrokových sazeb v letech 2026 a 2027. Do inflačního vývoje se totiž postupně promítne rozšíření systému emisních povolenek EU ETS2. Tento scénář by mohl být ještě výraznější v případě oslabení české koruny, která v současnosti fakticky zpřísňuje měnovou politiku za ČNB. V takovém prostředí by návrat k mírně restriktivnímu nastavení sazeb mohl být nejen logický, ale i nezbytný,“ předpovídá ve svém komentáři produktový analytik OVB Vojtěch Šmajer.
Nejvýhodnější spořicí účty
Nejlepším spořicím účtům bez dalších podmínek tak i v prosinci stále vévodí mBank se svým mSpořicím účtem Plus se sazbou 4,01 procenta bez limitu vkladu. Ta je ovšem bez omezení platná jen na tři měsíce, pak klient musí služby banky využívat aktivně a minimálně 5krát měsíčně zaplatit kartou a poslat si na účet alespoň 15 tisíc korun. Tuto sazbu pak banka garantuje až do 8. ledna 2026. Druhé místo v žebříčku si stále drží Trinity Bank se sazbou 3,58 procenta rovněž bez omezení výše vkladu. Třetí místo má pak Fio banka se sazbou 3,25 procenta pro vklady do 200 tisíc korun na účtu Fio konto.
Žebříčku spořicích účtů s dalšími podmínkami, které musíte splnit, abyste na vyhlášené bonusové úročení u dané banky dosáhli, kraluje i koncem roku ČSOB DUO Profit se sazbou 4,50 procenta. Jedná se sice o suverénně nejlepší sazbu na trhu bankovních spořicích účtů, musíte mít ale k dispozici větší sumu úspor a počítat i s nedostupností části peněz. Musíte mít totiž připravených alespoň 60 tisíc korun, přičemž polovinu musíte investovat a stejnou sumu si teprve pak můžete uložit za bonusovou sazbu na spořicí účet. Tu máte ale po sjednání Duo Profit garantovanou jen na rok, jinak je aktuálně sazba bankou pro nové klienty garantovaná do 7. ledna 2026. Druhá nejlepší sazba u spořicích účtů s podmínkami je 4,06 procenta a je od Partners Banky. Na spořicím účtu ji ale budete mít jedině, když bance přivedete nové klienty, a to nejlépe každý měsíc. Banka totiž bonusovou sazbu dává původnímu klientovi jen na jeden měsíc, nový ji má na tři měsíce.
Novinky u spořicích účtů
Alespoň nějaké menší změny u vybraných spořicích účtů pro fyzické osoby se sice očekávají ještě v prosinci, bližší podrobnosti však banky zatím tají. Jednou z mála novinek, které se tak určitě v nejbližší době chystají, je ale spořicí účet i pro další segmenty, a to pro podnikatele. Nový spořicí účet pro segment small businessu, který zahrnuje fyzické osoby podnikatele a právnické osoby, nyní připravuje například Komerční banka. Podle mluvčího banky Petra Šaška by i tento účet měl nabízet atraktivní zhodnocení, a to s denním úročením a měsíčním přípisem.
Trendy v chování spořílků
Jen nižší procento Čechů si v současnosti odkládá peníze pravidelně každý měsíc na spořicí účet. Například u České spořitelny, která má ve svém portfoliu na 2 miliony spořicích účtů, takto aktivní spořílci představují jen necelou desetinu. Podle mluvčího banky Filipa Hrubého je zřejmé, že pravidelně alespoň někdy spoří minimálně třetina klientů se spořicími účty, což představuje zhruba 650 tisíc.
„Na 212 tisících spořicích účtech evidujeme pohyb pravidelně každý měsíc a na 433 tisících účtech pak vidíme pohyb v různých periodách v průběhu celého roku. Nejde tedy o trvalé příkazy, ale o příkazy prostřednictvím jednorázových plateb, a to patrně podle klientovy aktuální situace,“ konstatuje Hrubý. Služba Platím a spořím je tak podle Hrubého mezi klienty velmi oblíbená a většinou doplňuje pravidelné vklady, které klienti provádějí pomocí trvalých či jednorázových příkazů. Také Komerční banka registruje nárůst počtu spořicích klientů a to podle Šaška především díky nové nabídce i tomu, že založení i správa účtu je čistě digitální.
U menších bank, jako je Air Bank, se dá chování spořílků rozdělit podle zástupce mluvčí Michala Kuzmiaka rovnou na tři typy. První skupina klientů posílá peníze jednorázově za delší dobu, například po obdržení ročního bonusu v práci. Další skupina si posílá peníze na spořicí účet každý měsíc formou automatického pravidelného spoření, kdy si na spořicí účet pošle část peněz z výplaty. Poslední skupina klientů je pak více transakční, peníze si přesouvá z běžného účtu na spořicí a nazpět každý týden dle aktuální potřeby. U Creditas pak klienti spoří spíše formou průběžných vkladů.
Nejlépe úročené spořicí účty tuzemských bank bez podmínek (k 2. prosinci 2025)
mBank 4,01 % (mSpořicí účet Plus, bez limitu vkladu, na 3 měsíce bez podmínek, garance do 8. ledna 2026)
Trinity Bank 3,58 % (Skvělý účet pro nové i stávající klienty bez podmínek i omezení vkladu)
Fio banka 3,25 % (Fio konto pro vklady do 200 tisíc Kč)
Partners Banka 3,06 % (pro účty Pro dva či Pro rodinu – bez omezení vkladu, garance 3 měsíce od založení)
Trinity Bank 3,03 % (bez dalších podmínek do 400 tisíc a 2,01 % nad 400 tisíc korun). Pro stávající vklady klientů, kteří nedosáhnou na jiné varianty.
mBank 3,01 % (mSpořicí účet, bez limitu vkladu a bez podmínek)
Banka Creditas 3,0 % (do 500 tisíc Kč)
MAX spořicí účet Top 3,0 % (vklady do 500 tisíc Kč)
Moneta Money Bank 2,6 % (vklady do 1 milionu Kč – garance do 31. prosince 2025)
Fio banka 2,7 % (Fio spořicí účet – bez omezení výše vkladu)
Zdroj: Banky
Nejzajímavější sazby spořicích účtů s podmínkami (k 2. prosinci 2025)
ČSOB – DUO PROFIT – 4,50 % (1 rok, povinnost investovat – vklad ve výši investice, celkem na vklad a investici minimálně 60 tisíc Kč. Garance sazby do 7. ledna 2026)
Partners Banka 4,06 % (akce Member-get-member – bonusovou sazbu za doporučení každého nového klienta až do půl milionu Kč na 1 měsíc. Doporučený získá tuto sazbu na 3 měsíce)
mBank 4,01 % (mSpořicí účet Plus, bez limitu vkladu, po 3měsících s podmínkami – příjem 15 000, 5x platba kartou. Garance sazby do 8. ledna 2026)
Raiffeisenbank 4,0 % (vklady do 500 tisíc Kč, podmínka 10× platba kartou)
Banka Creditas 4,0 % (vklady do 500 tisíc Kč, podmínka investování do fondů minimálně 1500 Kč měsíčně)
ČSOB – TOP - 4,0 % (vklady do 250 tisíc, příjem minimálně 15 tisíc Kč měsíčně, 5× platba kartou za měsíc, investice 1500 nebo 4000 Kč měsíčně. Garance sazby do 7. ledna 2026)
Česká spořitelna 3,8 % (vklady do 400 tisíc Kč, série podmínek včetně investování minimálně 2000 Kč měsíčně)
VÚB 3,6 % (slovenská banka – komplikovanější administrativa kvůli daňovým povinnostem, nutné doložit daňový domicil)
Komerční banka 3,5 % (jen přes KB+, platí pro nové klienty, kteří si založí spořicí účet společně s tarifem, a to pro zůstatky do 1 000 000 Kč. Stávající klienti tuto sazbu získají, pokud si na spořicí účet převedou v jedné platbě z jiné banky alespoň 100 000 Kč a bonus si aktivují v internetovém bankovnictví. Tato bonusová sazba platí 6 měsíců)
Unicredit Bank 3,15 % (do 2 milionů, 3xplatba kartou, příjem 20 tisíc Kč nebo investice 2 tisíce Kč měsíčně, nový klient má sazbu automaticky. Garance sazby do 1. ledna 2026)
ČSOB 3,00 % (vklady do 250 tisíc Kč/u Premium do 1 mil., příjem minimálně 15 tisíc Kč měsíčně, 5× platba kartou za měsíc. Garance sazby do 7. ledna 2026)
Air Bank 2,7 % (pro vklady do 300 tisíc – 5x platba kartou, pro vklady do 500 tisíc 5x platba kartou a pravidelný příjem minimálně 25 tisíc korun)
Zdroj: Banky
Většinový majitel Trinity Bank Radomír Lapčík je investorem zpravodajského serveru newstream.cz.
Mobil místo karty. Přehled všech možností výběru hotovosti v Česku
Kvůli vyzvednutí hotovosti z účtu už nemusíte mít v peněžence ani platební kartu. Stačí vám mobil a data. Výběry z bankomatů se totiž mění stejně jako celé bankovnictví. Víte, u kterých bank nyní tuto operaci provedete bezdotykově a bez plastové platební karty v ruce? Zjistili jsme, které banky v Česku to umí a co k tomu potřebujete.
Ty nejlepší sazby bankovních spořicích účtů bez podmínek se aktuálně znovu pohybují kolem čtyř procent. Banky zatím se změnou sazeb spíše vyčkávají do dalšího zasedání bankovní rady ČNB, které se má konat už tento čtvrtek. Podívejte se, kde a na jak dlouho nyní získáte nejlepší sazbu pro své úspory.
Využíváte streamovací služby, jazykové kurzy v mobilní aplikaci nebo se pokoušíte s nějakou aplikací zhubnout a či s ní upravovat třeba interiéry nebo vlastní fotky? Pak si nejspíš k tomu platíte i pravidelné předplatné. Přehled, kde, co platíte vám zatím umí poskytnout jen tři banky v Česku, do roka to však budou muset umět všechny, uvedl v exkluzivním rozhovoru pro newstream.cz Country manažer Visa pro Českou republiku Petr Polák.
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.
Související
Nejlepší červnové spořicí účty. Kde dostanete nejvyšší sazbu?