OBRAZEM: Lyžařská revoluce ve Špindlu. Propojení Svatého Petra a Medvědína nabírá tempo
Špindlerův Mlýn se blíží k historickému propojení Svatého Petra a Medvědína. Na trase nové šestisedačkové lanovky Přehradní už stojí první podpěra a stavba pokračuje na dalších klíčových místech. První etapa za miliardu korun má být hotová na sezonu 2026/2027 a lyžařům nabídne nové sjezdovky, mosty i rychlé spojení do Svatého Petra.
V největším krkonošském lyžařském středisku Špindlerův Mlýn pokračuje propojení skiareálů Svatý Petr a Medvědín. Na trase nové šestisedačkové lanovky Přehradní byla dokončena první podpěra a další se staví. Pokračují práce na staničních pilířích, zakládání dalších podpěr i výstavbě horní stanice, informovali zástupci Skiareálu Špindlerův Mlýn.
První etapa propojení areálů má být hotová na zimní sezonu 2026/2027 a propojení bude jednosměrné. Lyžaři z Medvědína se dostanou po nové sjezdovce Lesní přes lyžařský most nad výpadovkou na Vrchlabí přímo k budované lanovce Přehradní a dál do Svatého Petra.
Centrálním prvkem první etapy projektu je lanovka Přehradní, která povede z terminálu P1 k horní stanici Hromovky. „Po dokončení přípravných a zemních prací se těžiště stavby přesouvá na montáž nosných konstrukcí nové lanové dráhy,“ řekl ředitel Skiareálu Špindlerův Mlýn René Hroneš.
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Reality
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Cesta na vrchol za čtyři minuty
Stavbaři staví staniční pilíře dolní stanice, zakládají další podpěry podél celé trasy lanovky, začaly zemní práce a betonování v horní stanici, příprava budoucí garáže lanovky v horní části stanice a příprava přemostění silnice na Vrchlabí.
„Nejvýraznější novinkou, kterou návštěvníci pocítí už od začátku letošní zimní sezony na vlastní kůži i skluznici, bude nová šestimístná vyhřívaná sedačková lanovka s ochrannou bublinou od společnosti Leitner. Lanovka na trase dlouhé 1400 metrů nabídne přepravní kapacitu až 2000 osob za hodinu a cestu na vrchol potrvá čtyři minuty,“ řekl Hroneš.
Součástí letošní etapy je kompletní dokončení a otevření nových sjezdových tratí Přehradní a na medvědínské straně sjezdovky Lesní v plné délce a také most přes silnici II/295. „Po těchto sjezdovkách se lyžaři dostanou přes přemostění řeky Labe na jedné straně, či přes silnici II/295 na straně druhé, až k nástupní stanici nové lanovky,“ uvedl Hroneš.
Po dokončení nosných stavebních konstrukcí bude letošní část projektu pokračovat montáží technologie lanovky a instalací nosného lana. Následovat budou dokončovací práce na stanicích, zasněžovacím systému i finálních terénních úpravách. Po zimě v roce 2027 by měla začít výstavba desetimístné kabinové lanovky směrem na Medvědín.
Celkové náklady na propojení špindlerovského areálu se podle posledních odhadů investora pohybují okolo miliardy korun. Centrálním uzlem bude parkoviště P1 u Labské přehrady, kde vznikají dojezdy nových sjezdovek, nástupní stanice budoucích dvou lanovek a zázemí.
Skiareál Špindlerův Mlýn provozuje společnost Melida. Akcionáři Melidy jsou pražská společnost SMMR, slovenská společnost Tatry Mountain Resorts a společnosti Skidor a NVT Development.
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VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.